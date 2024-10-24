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بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزة
بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزة
سبوتنيك عربي
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزة الليلة الماضية. 24.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-24T05:55+0000
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وقال البيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي ضرب أكثر من 160 هدفا تابعا لحزب الله، بما في ذلك منصات إطلاق ومواقع بنية تحتية تابعة للحزب في جميع أنحاء لبنان"، مؤكدا القضاء على حوالي 20 عنصرا تابعا للحزب.وفي غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على وسط القطاع لتطهير المنطقة من عناصر حماس وبنيتها التحتية، مؤكدا القبض على أكثر من 200 عنصرا لحماس في غزة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241019/الرئيس-المصري-يؤكد-ضرورة-وضع-حد-للحرب-الدائرة-في-غزة-ولبنان-1093940910.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, أخبار حزب الله, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, أخبار حزب الله, العالم

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزة

05:55 GMT 24.10.2024
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزة الليلة الماضية.
وقال البيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي ضرب أكثر من 160 هدفا تابعا لحزب الله، بما في ذلك منصات إطلاق ومواقع بنية تحتية تابعة للحزب في جميع أنحاء لبنان"، مؤكدا القضاء على حوالي 20 عنصرا تابعا للحزب.
وفي غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على وسط القطاع لتطهير المنطقة من عناصر حماس وبنيتها التحتية، مؤكدا القبض على أكثر من 200 عنصرا لحماس في غزة.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
الرئيس المصري يؤكد ضرورة وضع حد للحرب الدائرة في غزة ولبنان
19 أكتوبر, 10:20 GMT
وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.
وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
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