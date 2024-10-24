https://sarabic.ae/20241024/بيان-عاجل-من-الجيش-الإسرائيلي-بشأن-عملياته-العسكرية-في-لبنان-وقطاع-غزة-1094102234.html

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزة

بيان عاجل من الجيش الإسرائيلي بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزة

سبوتنيك عربي

أصدر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا بشأن عملياته العسكرية في لبنان وقطاع غزة الليلة الماضية. 24.10.2024, سبوتنيك عربي

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وقال البيان، إن "سلاح الجو الإسرائيلي ضرب أكثر من 160 هدفا تابعا لحزب الله، بما في ذلك منصات إطلاق ومواقع بنية تحتية تابعة للحزب في جميع أنحاء لبنان"، مؤكدا القضاء على حوالي 20 عنصرا تابعا للحزب.وفي غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على وسط القطاع لتطهير المنطقة من عناصر حماس وبنيتها التحتية، مؤكدا القبض على أكثر من 200 عنصرا لحماس في غزة.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.كما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتتزايد المخاوف عالميا من تطور المعارك بين إسرائيل و"حزب الله"، وتحولها إلى صراع إقليمي أوسع يجر دولا أخرى في المنطقة.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نحو 2546 قتيلاً و11803 جريحاً منذ بدء العدوان، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.

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