https://sarabic.ae/20241020/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-من-الحدود-مع-لبنان-نتحول-من-مرحلة-الانتصار-إلى-مرحلة-إبادة-حزب-الله-1093971131.html

وزير الدفاع الإسرائيلي من الحدود مع لبنان: نتحول من مرحلة الانتصار إلى مرحلة إبادة "حزب الله"

وزير الدفاع الإسرائيلي من الحدود مع لبنان: نتحول من مرحلة الانتصار إلى مرحلة إبادة "حزب الله"

سبوتنيك عربي

تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، "بإعادة سكان شمال إسرائيل، إلى منازلهم آمنين"، بحسب قوله. 20.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-20T15:08+0000

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وقال غالانت، في تصريحات على الحدود الشمالية، إن "إسرائيل تحوّلت من مرحلة الانتصار إلى مرحلة إبادة "حزب الله"، مؤكدًا أن الحزب "خائف من الانهيار في جنوب لبنان، بسبب القوة غير المعهودة، التي تهاجمه بها إسرائيل".وأعلن الجيش اللبناني، في وقت سابق من اليوم الأحد، مقتل 3 عسكريين من قواته، جراء استهداف القوات الإسرائيلية، آلية تابعة لهم في جنوب لبنان.وقال الجيش اللبناني، في بيان: "استهدف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق عين إبل - حانين في الجنوب، ما أدى إلى سقوط 3 شهداء".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمة عشرات الأهداف في لبنان وقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه قضى على العشرات من عناصر "حزب الله"، بحسب قوله.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه "خلال الساعات الـ24 الماضية، دمّر سلاح الجو نحو 175 هدفاً إرهابياً في لبنان وقطاع غزة، وتم تصفية عشرات الإرهابيين".وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي... تعمل على تدمير بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابية، وتصفية الإرهابيين ومصادرة أسلحة تم العثور عليها".وتابع البيان: "ضرب سلاح الجو الإسرائيلي وقتل أكثر من 65 إرهابيًا من "حزب الله" في جنوب لبنان، وضرب عشرات الأهداف لـ"حزب الله"، بما في ذلك الخلايا الإرهابية، ومنصات إطلاق صواريخ موجهة نحو إسرائيل ومبانٍ عسكرية".وأشار إلى أنه "في قطاع غزة، تواصل فرق 162، فرقة غزة و252 عملياتها في شمال، وسط وجنوب القطاع. قضت القوات على عشرات الإرهابيين في معارك وجهاً لوجه ومن الجو، ودمرت العديد من البنى التحتية الإرهابية، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة".يأتي ذلك، فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، مستهدفة مبان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وتقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.

https://sarabic.ae/20241020/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف--175-هدفا-في-لبنان-وقطاع-غزة-1093958139.html

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