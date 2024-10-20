https://sarabic.ae/20241020/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف--175-هدفا-في-لبنان-وقطاع-غزة-1093958139.html

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 175 هدفا في لبنان وقطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 175 هدفا في لبنان وقطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد، مهاجمة عشرات الأهداف في لبنان وقطاع غزة، مشيرا إلى أنه قضى على العشرات من عناصر "حزب الله". 20.10.2024, سبوتنيك عربي

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2024-10-20T05:29+0000

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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه خلال الساعات الـ24 الماضية، "دمر سلاح الجو حوالي 175 هدفاً إرهابياً في لبنان وقطاع غزة، وتم تصفية عشرات الإرهابيين".وأضاف: "قوات جيش الدفاع الإسرائيلي... تعمل على تدمير بنى تحتية إرهابية تابعة لمنظمة "حزب الله" الإرهابية، وتصفية الإرهابيين ومصادرة أسلحة تم العثور عليها".وأشار البيان إلى أنه "في قطاع غزة، تواصل فرق 162، فرقة غزة و252 عملياتها في شمال، وسط وجنوب القطاع. قضت القوات على عشرات الإرهابيين في معارك وجهاً لوجه ومن الجو، ودمرت العديد من البنى التحتية الإرهابية، وصادرت كميات كبيرة من الأسلحة".وبحسب الجيش فإنه من بين الـ175 هدفاً في غزة ولبنان التي تم استهدافها، "مستودعات أسلحة، وأنفاق إطلاق، ومبانٍ عسكرية وبنى تحتية تابعة لحماس وحزب الله".كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.ويتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وبداية تشرين الأول/أكتوبر الجاري أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.استمرار الاشتباكات وتصاعد وتيرة التهديد.. هل فشلت الجهود الدبلوماسية باحتواء الموقف في لبنان؟تصويت... هل يدل وصول المسيرة إلى مكان نتنياهو على قدرة "حزب الله" الانتقام لنصر الله؟مصر تؤكد ضرورة اتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني

https://sarabic.ae/20240806/ميقاتي-يطالب-المجتمع-الدولي-بوقف-الاعتداءات-والتهديدات-الإسرائيلية-على-لبنان-1091471281.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, العالم, لبنان, طوفان الأقصى, إسرائيل