مصر تؤكد مجددا على ضرورة الإيقاف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة زوريانويه في جمهورية دونيتسك الشعبية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
08:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:28 GMT
18 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
16:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تعلن قتل السنوار، ونتنياهو يؤكد أن حماس لن تعود لحكم غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
08:17 GMT
17 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
09:03 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: مشاركة الرئيس المصري في قمة بريكس يعكس زيادة الاهتمام بالتعاون الدولي
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:31 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: مناورات الناتو النووية هي تصعيد أمريكي وتتعارض مع جميع المعاهدات والمواثيق الأممية
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
أكاديمي لبناني: سلوكيات النظام الأوكراني العدائية ستطيح به وهذا قانون التاريخ الحتمي
12:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
خيارات القاهرة والخرطوم في مواجهة تداعيات اتفاقية عنتيبي
16:03 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241019/مصر-تؤكد-مجددا-على-ضرورة-الإيقاف-الفوري-للحرب-الإسرائيلية-على-قطاع-غزة-ولبنان-1093940215.html
مصر تؤكد مجددا على ضرورة الإيقاف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان
مصر تؤكد مجددا على ضرورة الإيقاف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
شدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، على ضرورة الإيقاف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف... 19.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-19T09:53+0000
2024-10-19T09:53+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار لبنان
لبنان
أخبار حزب الله
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807825_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f599e2ccd9615c0ea333d2694e81d986.jpg
وخلال اجتماع بعض السفراء العرب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد المندوب الدائم لمصر، على "ضرورة إنقاذ أكثر من 400 ألف مدني محاصر في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمر، واتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدًا رفض مصر التام للـ"مساعي الإسرائيلية لوقف عمل وكالة الأونروا، وضرورة إلزام إسرائيل بكافة مسؤولياتها كقوة احتلال".وأطلع المندوب المصري، الأمين العام للأمم المتحدة، على الجهود التي بذلتها مصر في مسار الوساطة لوقف إطلاق النار، واتصالاتها المستمرة مع جميع الدول ذات التأثير لتهدئة الوضع الإقليمي المتفجر، ومساعيها للتخفيف من وطأة التدهور الإنساني في قطاع غزة ولبنان، وجهودها المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية، مؤكدًا على التزام مصر بـ"دعم الحقوق الفلسطينية واستئناف مسار السلام، حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ومنها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن للأسلحة، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20241009/مصر-والأردن-يؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-الدولية-الجادة-للتوصل-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-ولبنان-1093579191.html
https://sarabic.ae/20241017/مصر-وإسبانيا-يؤكدان-ضرورة-التوصل-إلى-تهدئة-شاملة-للأوضاع-في-غزة-ولبنان-1093856037.html
مصر
أخبار لبنان
لبنان
قطاع غزة
غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/10/1093807825_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_3208177b49da6baaa4e39027bbfbe007.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأمم المتحدة
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الأمم المتحدة

مصر تؤكد مجددا على ضرورة الإيقاف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان

09:53 GMT 19.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaأثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024
أثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان، 16 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
شدد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أسامة عبد الخالق، على ضرورة الإيقاف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، وتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات.
وخلال اجتماع بعض السفراء العرب مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أكد المندوب الدائم لمصر، على "ضرورة إنقاذ أكثر من 400 ألف مدني محاصر في شمال القطاع تحت القصف الإسرائيلي المستمر، واتخاذ موقف دولي موحد حازم تجاه الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدًا رفض مصر التام للـ"مساعي الإسرائيلية لوقف عمل وكالة الأونروا، وضرورة إلزام إسرائيل بكافة مسؤولياتها كقوة احتلال".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
مصر والأردن يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان
9 أكتوبر, 11:19 GMT
وأطلع المندوب المصري، الأمين العام للأمم المتحدة، على الجهود التي بذلتها مصر في مسار الوساطة لوقف إطلاق النار، واتصالاتها المستمرة مع جميع الدول ذات التأثير لتهدئة الوضع الإقليمي المتفجر، ومساعيها للتخفيف من وطأة التدهور الإنساني في قطاع غزة ولبنان، وجهودها المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية، مؤكدًا على التزام مصر بـ"دعم الحقوق الفلسطينية واستئناف مسار السلام، حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ومنها إنشاء الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2024
مصر وإسبانيا يؤكدان ضرورة التوصل إلى تهدئة شاملة للأوضاع في غزة ولبنان
17 أكتوبر, 09:05 GMT

كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن للأسلحة، بحسب قولها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:10 GMTНаземная операция внутри сектора Газа, Палестина - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل07:12 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... تفاصيل جديدة حول مقتل السنوارأمس, 12:58 GMTيحيى السنوار، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، 24 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن اغتيال يحيى السنوار17 أكتوبر, 19:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала