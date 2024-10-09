https://sarabic.ae/20241009/مصر-والأردن-يؤكدان-ضرورة-تكثيف-الجهود-الدولية-الجادة-للتوصل-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-غزة-ولبنان-1093579191.html

مصر والأردن يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

مصر والأردن يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن، على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر... 09.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-09T11:19+0000

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وقالت الرئاسة المصرية إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي"، مشيرة إلى أن "اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية، الرامية للتهدئة في المنطقة".ووفقا للرئاسة المصرية، "تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق".كما تم التشديد على أن "الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري، الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة".وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، أن المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا "لن يسلم منه أحد"، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لحماية أهالي غزة والضفة الغربية ولبنان.وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، بالقول: "نجد أنفسنا في تصعيد إقليمي خطير لن يسلم منه أحد. نرى تصعيدا إسرائيليا خطيرا في الضفة الغربية".وتابع: "نحن قدمنا الطرح بعد الطرح لوقف العدوان ووقف هذه الحروب، الأردن ومصر يعملان بروية وطرح واحد مع الدول الأخرى العربية"، مؤكدًا أن "خطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن نفسها".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.

https://sarabic.ae/20241002/مصر-تحذر-من-منعطف-خطير-في-المنطقة-وتؤكد-حتمية-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-لبنان-وغزة-1093353444.html

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