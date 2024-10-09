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مصر والأردن يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان
مصر والأردن يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن، على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر... 09.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-09T11:19+0000
2024-10-09T11:19+0000
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وقالت الرئاسة المصرية إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي"، مشيرة إلى أن "اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية، الرامية للتهدئة في المنطقة".ووفقا للرئاسة المصرية، "تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق".كما تم التشديد على أن "الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري، الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة".وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، أن المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا "لن يسلم منه أحد"، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لحماية أهالي غزة والضفة الغربية ولبنان.وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، بالقول: "نجد أنفسنا في تصعيد إقليمي خطير لن يسلم منه أحد. نرى تصعيدا إسرائيليا خطيرا في الضفة الغربية".وتابع: "نحن قدمنا الطرح بعد الطرح لوقف العدوان ووقف هذه الحروب، الأردن ومصر يعملان بروية وطرح واحد مع الدول الأخرى العربية"، مؤكدًا أن "خطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن نفسها".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20241002/مصر-تحذر-من-منعطف-خطير-في-المنطقة-وتؤكد-حتمية-الوقف-الفوري-لإطلاق-النار-في-لبنان-وغزة-1093353444.html
https://sarabic.ae/20240928/السيسي-لميقاتي-مصر-تدعم-لبنان-تماما-في-هذه-الظروف-الدقيقة-1093225918.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي

مصر والأردن يؤكدان ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان

11:19 GMT 09.10.2024
© AP Photo / Bilal Husseinمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ الضاحية في بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع الأردن، على المستويين الرسمي والشعبي، وسعيهما المشترك للتطوير المستمر لأطر التعاون الثنائي، بما يحقق تطلعات شعبيهما نحو التنمية والازدهار".
وقالت الرئاسة المصرية إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي"، مشيرة إلى أن "اللقاء شهد تناول مستجدات الجهود المصرية والأردنية، الرامية للتهدئة في المنطقة".
ووفقا للرئاسة المصرية، "تم تأكيد موقف الدولتين الثابت بشأن ضرورة تكثيف الجهود الدولية الجادة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، وإنفاذ الكميات المطلوبة من المساعدات الإنسانية لإنقاذ المنطقة من أزمة إنسانية واسعة النطاق".
طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط تحلق فوق بيروت بينما يتصاعد الدخان من الضاحية الجنوبية في بيروت، لبنان، 1 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
مصر تحذر من "منعطف خطير" في المنطقة وتؤكد حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وغزة
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كما تم التشديد على أن "الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، تعد الضامن الأساسي لتحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الإقليم، مع تأكيد خطورة مسار التصعيد العسكري، الذي يزيد من تعقيد الموقف، ويدفع نحو احتمالات تهدد على نحو جدي الأمن الإقليمي ومقدرات الشعوب بالمنطقة".
وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء، أن المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا "لن يسلم منه أحد"، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لحماية أهالي غزة والضفة الغربية ولبنان.
وأكد الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، في القاهرة، بالقول: "نجد أنفسنا في تصعيد إقليمي خطير لن يسلم منه أحد. نرى تصعيدا إسرائيليا خطيرا في الضفة الغربية".

وأضاف: "السؤال للمجتمع الدولي، ما الذي تنتظره للتحرك بشكل مؤثر لحماية الأهالي في غزة والضفة ولبنان، فيكفي بعد عام من التدمير في غزة والتصعيد في غزة".

وتابع: "نحن قدمنا الطرح بعد الطرح لوقف العدوان ووقف هذه الحروب، الأردن ومصر يعملان بروية وطرح واحد مع الدول الأخرى العربية"، مؤكدًا أن "خطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن نفسها".
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يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
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