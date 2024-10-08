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الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق... صور وفيديو
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لقاء سبوتنيك
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
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17 د
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فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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مساحة حرة
عمل بري في لبنان وغزة وهجوم مرتقب على إيران..هل تصمد إسرائيل؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يخشى من إعلان إيران قوة نووية عندها لا مكان للحديث عن نظرية الردع الصهيوني في المنطقة
17:33 GMT
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10:31 GMT
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لقاء سبوتنيك
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11:03 GMT
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الأردن: المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا لن يسلم منه أحد
الأردن: المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا لن يسلم منه أحد
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا "لن يسلم منه أحد"، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لحماية أهالي غزة والضفة... 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T17:46+0000
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وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة: "نجد انفسنا في تصعيد إقليمي خطير لن يسلم منه أحد، نرى تصعيدا إسرائيليا خطيرا في الضفة الغربية".وتابع: "نحن قدمنا الطرح بعد الطرح لوقف العدوان ووقف هذه الحروب، الأردن ومصر يعملان بروية وطرح واحد مع الدول الأخرى العربية".وأكد أن "خطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن نفسها".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
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أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم العربي
أخبار الأردن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, مصر, العالم العربي

الأردن: المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا لن يسلم منه أحد

17:46 GMT 08.10.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021
وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في موسكو، روسيا 3 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© Sputnik . Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا "لن يسلم منه أحد"، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لحماية أهالي غزة والضفة الغربية ولبنان.
وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة: "نجد انفسنا في تصعيد إقليمي خطير لن يسلم منه أحد، نرى تصعيدا إسرائيليا خطيرا في الضفة الغربية".

وأضاف: "السؤال للمجتمع الدولي ما الذي تنتظره للتحرك بشكل مؤثر لحماية الأهالي في غزة والضفة ولبنان، فيكفي بعد عام من التدمير في غزة والتصعيد في غزة".

قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
خبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي: الحرب التي تخوضها إسرائيل أسقطت فكرة أن جيشها لا يقهر
16:06 GMT
وتابع: "نحن قدمنا الطرح بعد الطرح لوقف العدوان ووقف هذه الحروب، الأردن ومصر يعملان بروية وطرح واحد مع الدول الأخرى العربية".
وأكد أن "خطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن نفسها".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
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