https://sarabic.ae/20241008/الأردن-المنطقة-تشهد-تصعيدا-خطيرا-لن-يسلم-منه-أحد-1093558680.html

الأردن: المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا لن يسلم منه أحد

الأردن: المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا لن يسلم منه أحد

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، أن المنطقة تشهد تصعيدا خطيرا "لن يسلم منه أحد"، داعيا المجتمع الدولي للتحرك لحماية أهالي غزة والضفة... 08.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-08T17:46+0000

2024-10-08T17:46+0000

2024-10-08T17:46+0000

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وأكد الصفدي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في القاهرة: "نجد انفسنا في تصعيد إقليمي خطير لن يسلم منه أحد، نرى تصعيدا إسرائيليا خطيرا في الضفة الغربية".وتابع: "نحن قدمنا الطرح بعد الطرح لوقف العدوان ووقف هذه الحروب، الأردن ومصر يعملان بروية وطرح واحد مع الدول الأخرى العربية".وأكد أن "خطوط مصر الحمراء هي خطوط الأردن نفسها".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.

https://sarabic.ae/20241008/خبير-في-الشأن-الفلسطيني-الإسرائيلي-الحرب-التي-تخوضها-إسرائيل-أسقطت-فكرة-أن-جيشها-لا-يقهر-1093554405.html

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