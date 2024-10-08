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خبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي: الحرب التي تخوضها إسرائيل أسقطت فكرة أن جيشها لا يقهر
خبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي: الحرب التي تخوضها إسرائيل أسقطت فكرة أن جيشها لا يقهر
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي، محمد سليم، بأن الحرب التي تخوضها إسرائيل هي أول حرب فعلية تخوضها لمدة طويلة. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T16:06+0000
2024-10-08T16:06+0000
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وقال سليم لوكالة "سبوتنيك": "هذه أول حرب فعلية تخوضها إسرائيل لمدة طويلة وهذا يختص أيضا في فكرة وجود الاحتلال (إسرائيل) وأنه جيش لايقهر وهذا سقط جديا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".وأضاف: "الأعداد الكبيرة من النازحين في إسرائيل تستتنزف الحكومة لأنهم يدفعون لهم الأموال والمعاشات وهذا يجعل الاحتلال يواجه حربا داخلية وهو يحاول اليوم توجيه المعركة من الداخل الإسرائيلي إلى لبنان".وأكد أن "المقاومة الفلسطينية اليوم تتكيف مع كل ما يحدث".وتابع: "أضرت الحرب بميناء حيفا كثيرا، لأنه إذا ضربت العوامل الأساسية في أي دولة فهو لن يستكمل عمله بشكل طبيعي".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
https://sarabic.ae/20241008/اشتباكات-عنيفة-بين-حزب-الله-والجيش-الإسرائيلي-في-اللبونية-والأخير-يعلن-إصابة-50-جنديا-1093553199.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
حصري, تقارير سبوتنيك, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

خبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي: الحرب التي تخوضها إسرائيل أسقطت فكرة أن جيشها لا يقهر

16:06 GMT 08.10.2024
© AP Photo / Bilal Husseinقصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان
قصف الطيرن الحربي الإسرائيلي الضاحية الجنوبية لـ بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
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أفاد الخبير في الشأن الفلسطيني الإسرائيلي، محمد سليم، بأن الحرب التي تخوضها إسرائيل هي أول حرب فعلية تخوضها لمدة طويلة.
وقال سليم لوكالة "سبوتنيك": "هذه أول حرب فعلية تخوضها إسرائيل لمدة طويلة وهذا يختص أيضا في فكرة وجود الاحتلال (إسرائيل) وأنه جيش لايقهر وهذا سقط جديا، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

وتابع: "ما حدث من عملية استنزاف للجيش الإسرائيلي في غزة وعلى الجبهة الشمالية ومن اليمن أيضا أنهك الاقتصاد الإسرائيلي ودفع عددا من الرأسماليين إلى مغادرة إسرائيل".

وأضاف: "الأعداد الكبيرة من النازحين في إسرائيل تستتنزف الحكومة لأنهم يدفعون لهم الأموال والمعاشات وهذا يجعل الاحتلال يواجه حربا داخلية وهو يحاول اليوم توجيه المعركة من الداخل الإسرائيلي إلى لبنان".
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في اللبونية والأخير يعلن إصابة 50 جنديا
15:25 GMT
وأكد أن "المقاومة الفلسطينية اليوم تتكيف مع كل ما يحدث".
وتابع: "أضرت الحرب بميناء حيفا كثيرا، لأنه إذا ضربت العوامل الأساسية في أي دولة فهو لن يستكمل عمله بشكل طبيعي".
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
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