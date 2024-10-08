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اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في اللبونية والأخير يعلن إصابة 50 جنديا
اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في اللبونية والأخير يعلن إصابة 50 جنديا
سبوتنيك عربي
دارت اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في منطقة اللبونية الحدودية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 50 جنديا. 08.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-08T15:25+0000
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وجاء في بيان "حزب الله": "لدى تقدّم قوة للعدو الصهيوني عند الساعة 2:00 من فجر اليوم الثلاثاء باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".وفي السياق ذاته، كشف الجيش الإسرائيلي، عن إصابة نحو 50 جنديا على جبهتي القتال في الشمال والجنوب خلال 24 ساعة.وأضاف أن 7 من هؤلاء الجنود المصابين جراحهم خطيرة.وأوضح أن 30 منهم أصيبوا عند الحدود الشمالية مع لبنان في حين أن 18 جنديا أصيبوا في معارك في قطاع غزة.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".
https://sarabic.ae/20241007/حزب-الله-يعلن-إطلاق-رشقة-صواريخ-على-شمال-حيفا-في-إسرائيل-1093508249.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العالم العربي, طوفان الأقصى

اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي في اللبونية والأخير يعلن إصابة 50 جنديا

15:25 GMT 08.10.2024
© AP Photo / Hussein Mallaمشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان
مشاهد جوية لآثار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لـ قرية كفرمان، في مرجعيون، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
دارت اشتباكات عنيفة بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي في منطقة اللبونية الحدودية، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 50 جنديا.
وجاء في بيان "حزب الله": "لدى تقدّم قوة للعدو الصهيوني عند الساعة 2:00 من فجر اليوم الثلاثاء باتجاه منطقة اللبونة الحدودية مدعومة بجرافات وآليات، أمطرها مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية بقذائف المدفعية والأسلحة الصاروخية وحققوا فيها إصابات مؤكدة وأجبروها على ‏التراجع".

وفي بيان لاحق، قال الحزب: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة (5:30) من بعد ظهر اليوم الثلاثاء تجمعاً لِقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة يعرا بسرب من المسيرات الإنقضاضية".

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وفي السياق ذاته، كشف الجيش الإسرائيلي، عن إصابة نحو 50 جنديا على جبهتي القتال في الشمال والجنوب خلال 24 ساعة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 48 جندياً أصيبوا، في مختلف جبهات القتال خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أن 7 من هؤلاء الجنود المصابين جراحهم خطيرة.
وأوضح أن 30 منهم أصيبوا عند الحدود الشمالية مع لبنان في حين أن 18 جنديا أصيبوا في معارك في قطاع غزة.
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11:56 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.

كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

وتشن إسرائيل ضربات عنيفة على لبنان، تستهدف مبان في الضاحية الجنوبية لبيروت، تقول إن "حزب الله" يستخدمها كمقار أو مخازن أسلحة، بحسب قولها.
وتشير تقديرات وزارة الصحة اللبنانية إلى مقتل أكثر من 2000 شخص، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله".
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