https://sarabic.ae/20241007/حزب-الله-يعلن-إطلاق-رشقة-صواريخ-على-شمال-حيفا-في-إسرائيل-1093508249.html
"حزب الله" يعلن إطلاق رشقة صواريخ على شمال حيفا في إسرائيل
"حزب الله" يعلن إطلاق رشقة صواريخ على شمال حيفا في إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله"، اليوم الاثنين، إطلاق صواريخ على مناطق شمال حيفا في إسرائيل، موضحًا أن الهجوم جاء رداً على العمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T11:21+0000
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وأشار حزب الله في بيان إلى أنه يعتبر ثاني هجوم اليوم وذلك بعد أن أطلق الحزب رشقة صواريخ على المدينة الساحلية في الساعات الأولى من الصباح.يأتي هذا بينما عاشت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أخرى من الغارات العنيفة، وسط تكرار التفجيرات إثر كل غارة، ما خلق مشاهد صادمة في السماء فوق المناطق المستهدفة.ووثقت الفيديوهات وعشرات الصور ما يشبه الفرقعة في السماء، مع تصاعد الدخان الأسود والأبيض والنيران إثر الغارات الإسرائيلية.ويوم أمس الأحد، قال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة طريق المطار التابع لبلدية الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بدمار كامل لعدد من المباني السكنية والمحال".وأوضح المصدر أن "الغارات استهدفت طريق المطار، والانفجارات العنيفة بسبب استهداف مستودع لبيع المستلزمات الطبية وبالتالي احتوائه على كمية كبيرة من قوارير الأوكسجين، ما سببت بحريق وانفجارات هائلة بعد تعزيز كتل اللهب بالأوكسجين".من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صدر، ليل الأحد الاثنين، أن طائراته قصفت "أهدافا في المقر المركزي لاستخبارات حزب الله ومنشآت تخزين أسلحة تابعة للحزب في منطقة بيروت".وأضاف أنه "تمت ملاحظة انفجارات ثانوية بعد الضربات، ما يدل على وجود أسلحة".يذكر أنه ومنذ تصعيد إسرائيل غاراتها على لبنان قبل أسابيع، نزح ما يقارب من مليون لبناني من الضاحية والجنوب.فيما بلغ عدد القتلى أكثر من 2000 منذ اشتعال المواجهات بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، فيما أسماه "جبهة إسناد غزة".
https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-مقر-استخبارات-تابع-لـحزب-الله-في-بيروت-1093496797.html
https://sarabic.ae/20241005/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نتعهد-بمواصلة-ضرب-حزب-الله-دون-هوادة-1093466487.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان
"حزب الله" يعلن إطلاق رشقة صواريخ على شمال حيفا في إسرائيل
11:21 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 12:28 GMT 07.10.2024)
أعلن "حزب الله"، اليوم الاثنين، إطلاق صواريخ على مناطق شمال حيفا في إسرائيل، موضحًا أن الهجوم جاء رداً على العمليات العسكرية في قطاع غزة ولبنان.
وأشار حزب الله
في بيان إلى أنه يعتبر ثاني هجوم اليوم وذلك بعد أن أطلق الحزب رشقة صواريخ على المدينة الساحلية في الساعات الأولى من الصباح.
يأتي هذا بينما عاشت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أخرى من الغارات العنيفة، وسط تكرار التفجيرات إثر كل غارة، ما خلق مشاهد صادمة في السماء فوق المناطق المستهدفة.
ووثقت الفيديوهات وعشرات الصور ما يشبه الفرقعة في السماء، مع تصاعد الدخان الأسود والأبيض والنيران إثر الغارات الإسرائيلية.
ويوم أمس الأحد، قال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة
منطقة طريق المطار التابع لبلدية الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بدمار كامل لعدد من المباني السكنية والمحال".
وأوضح المصدر أن "الغارات استهدفت طريق المطار، والانفجارات العنيفة بسبب استهداف مستودع لبيع المستلزمات الطبية وبالتالي احتوائه على كمية كبيرة من قوارير الأوكسجين، ما سببت بحريق وانفجارات هائلة بعد تعزيز كتل اللهب بالأوكسجين".
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان صدر، ليل الأحد الاثنين، أن طائراته قصفت "أهدافا في المقر المركزي لاستخبارات حزب الله
ومنشآت تخزين أسلحة تابعة للحزب في منطقة بيروت".
وأضاف أنه "تمت ملاحظة انفجارات ثانوية بعد الضربات، ما يدل على وجود أسلحة".
يذكر أنه ومنذ تصعيد إسرائيل غاراتها على لبنان قبل أسابيع، نزح ما يقارب من مليون لبناني من الضاحية والجنوب.
فيما بلغ عدد القتلى أكثر من 2000 منذ اشتعال المواجهات بين "حزب الله" والقوات الإسرائيلية، فيما أسماه "جبهة إسناد غزة".