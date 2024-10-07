اللاجئون السوريون يعيشون النزوح مجددا في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي... فيديو

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة غرودوفكا في جمهورية دونيتسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241007/اللاجئون-السوريون-يعيشون-النزوح-مجددا-في-لبنان-بسبب-القصف-الإسرائيلي-فيديو---1093507659.html
اللاجئون السوريون يعيشون النزوح مجددا في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي... فيديو
اللاجئون السوريون يعيشون النزوح مجددا في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي... فيديو
سبوتنيك عربي
توافد مئات اللاجئين السوريين من أماكن إقامتهم في القرى والبلدات اللبنانية الحدودية باتجاه موقف فارغ للسيارات في ساحة النجمة وسط مدينة صيدا الواقعة على مسافة 22... 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T10:31+0000
2024-10-07T10:31+0000
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093500984_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_414919c2c51063aa16bce12da75c301b.jpg
صيدا - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، من مكان الإقامة المؤقت في مدينة صيدا، إن "مئات اللاجئين السوريين المقيمين في جنوب لبنان توافدوا من أماكن إقامتهم في القرى والبلدات اللبنانية الحدودية باتجاه مدينة صيدا الواقعة على مسافة 22 كيلومتر من العاصمة اللبنانية بيروت، هرباً من القصف الإسرائيلي المستمر على طول الشريط الحدودي".وأكد اللاجئون السوريون في حديث لـ"سبوتنيك"، أنهم" يبحثون عن مقومات الأمان في ظل القصف اليومي والغارات الإسرائيلية العنيفة التي دمرت المنازل التي كانوا يسكنوها ضمن المناطق الحدودية".وأوضح أن "ما شاهدوه من غارات إسرائيلية وقصف عنيف ودمار كان مخيفا جدا، والآن يشعرون بأنهم محاصرين ولا يعلمون إلى أين يذهبون ويعيشون بقلق شديد تخوفاً من استهدافهم مجدداً من قبل الجيش الإسرائيلي".يذكر أنه في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني، عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.وجاء الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ أكتوبر 2023، نحو 1974 قتيلًا و9384 مصابًا؛ بحسب وزارة الصحة اللبنانية.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-مقر-استخبارات-تابع-لـحزب-الله-في-بيروت-1093496797.html
https://sarabic.ae/20241007/في-الذكرى-الأولى-المرشد-الإيراني-يغرد-باللغة-العبرية-عن-طوفان-الأقصى-1093498575.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093500984_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_74444e77ebf3a4fe203934e2dc31e6b4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري
حصري

اللاجئون السوريون يعيشون النزوح مجددا في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي... فيديو

10:31 GMT 07.10.2024
© Sputnikاللاجئون السوريون يعيشون النزوح مجدداً في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي
اللاجئون السوريون يعيشون النزوح مجدداً في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
توافد مئات اللاجئين السوريين من أماكن إقامتهم في القرى والبلدات اللبنانية الحدودية باتجاه موقف فارغ للسيارات في ساحة النجمة وسط مدينة صيدا الواقعة على مسافة 22 كيلومترا من العاصمة اللبنانية بيروت.
صيدا - سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، من مكان الإقامة المؤقت في مدينة صيدا، إن "مئات اللاجئين السوريين المقيمين في جنوب لبنان توافدوا من أماكن إقامتهم في القرى والبلدات اللبنانية الحدودية باتجاه مدينة صيدا الواقعة على مسافة 22 كيلومتر من العاصمة اللبنانية بيروت، هرباً من القصف الإسرائيلي المستمر على طول الشريط الحدودي".

وأوضح أن العائلات السورية من رجال ونساء وأطفال يفترشون الأرض في موقف فارغ للسيارات في ساحة النجمة وسط مدينة صيدا، ولا يملكون أي مقومات للحياة من مياه وكهرباء وحمامات، إلا بعض الفرشات والأغطية والخيام المؤقتة التي قاموا بتركيبها للحماية من الأمطار وأشعة الشمس.

وأكد اللاجئون السوريون في حديث لـ"سبوتنيك"، أنهم" يبحثون عن مقومات الأمان في ظل القصف اليومي والغارات الإسرائيلية العنيفة التي دمرت المنازل التي كانوا يسكنوها ضمن المناطق الحدودية".

وقال اللاجىء السوري أحمد حسين، الذي هرب مع عائلته إلى مدينة صيدا وتحديداً إلى موقف للسيارات عند ساحة النجمة وسط المدينة، إنه "لجأ إلى لبنان مع عائلته هرباً من الحرب في سوريا في العام 2011، طلباً للأمن والأمان، والآن يعيشون النزوح مرة أخرى بعد فرارهم من القصف الإسرائيلي الذي يستهدف جنوب لبنان".

وأوضح أن "ما شاهدوه من غارات إسرائيلية وقصف عنيف ودمار كان مخيفا جدا، والآن يشعرون بأنهم محاصرين ولا يعلمون إلى أين يذهبون ويعيشون بقلق شديد تخوفاً من استهدافهم مجدداً من قبل الجيش الإسرائيلي".
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مقر استخبارات تابع لـ"حزب الله" في بيروت
07:33 GMT
يذكر أنه في الأول من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، شنت إيران هجومًا صاروخيًا على إسرائيل بعد "مرحلة طويلة من الالتزام بضبط النفس"، على حد تعبير الحرس الثوري الإيراني، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، في العاصمة الإيرانية طهران، في31 تموز/يوليو الماضي، واغتيال الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصر الله، ومسؤول ملف لبنان في فيلق القدس الإيراني، عباس نيلفروشان، في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت، في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 9 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
في الذكرى الأولى... المرشد الإيراني يغرد باللغة العبرية عن "طوفان الأقصى"
08:34 GMT
وقد أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف 3 قواعد عسكرية إسرائيلية، مؤكدًا أنه استخدم صواريخ "فرط صوتية" للمرة الأولى في هجماته على إسرائيل، متوعدًا بتنفيذ هجمات أعنف إذا قررت تل أبيب الرد.
وجاء الهجوم عقب إعلان الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية محددة الهدف والدقة في جنوب لبنان ضد أهداف وبنى تحتية لـ" حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود.

وتأتي التطورات، بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية. في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، منذ أكثر من 11 شهراً، بعد إعلان "حزب الله" فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعاً بشكل يومي على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

وبلغت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان، منذ أكتوبر 2023، نحو 1974 قتيلًا و9384 مصابًا؛ بحسب وزارة الصحة اللبنانية.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала