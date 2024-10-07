الصحة اللبنانية: مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في القصف الإسرائيلي على الضاحية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
08:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:39 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
09:18 GMT
41 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
مرايا العلوم
كاشف نيوترينو جديد قد يحطم الفيزياء كما نعرفها..
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
11:33 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما سيناريوهات الرد الإسرائيلي على إيران؟
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى ال132 لميلاد الشاعرة الروسية مارينا تسيفتايفا
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إيران ستضطر إلى تصنيع الذخائر النووية أمام التهديد بضرب جميع دول محور المقاومة
16:33 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
عام من الحرب على غزة ، أهم النتائج وماذا تغير في المنطقة والعالم؟
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
08:18 GMT
34 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
08:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
11:03 GMT
17 د
مساحة حرة
فيروس ماربورغ الغير قابل للشفاء.. هل العالم مقبل على عضال قاتل؟
11:21 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
11:50 GMT
10 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241007/الصحة-اللبنانية-مقتل-12-شخصا-بينهم-3-أطفال-في-القصف-الإسرائيلي-1093492671.html
الصحة اللبنانية: مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في القصف الإسرائيلي على الضاحية
الصحة اللبنانية: مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في القصف الإسرائيلي على الضاحية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، بمقتل 12 لبنانيا بينهم 3 أطفال في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس الأحد. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T01:07+0000
2024-10-07T01:07+0000
لبنان
أخبار لبنان
الحرب على حزب الله
أخبار حزب الله
الضاحية الجنوبية
أخبار الضاحية الجنوبية
طوفان الأقصى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093492514_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_ace36d6afbc3da59e4f3cf7463f683ed.jpg
وقالت الصحة اللبنانية في بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كيفون أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح".في السياق، شن حزب الله اللبناني هجوما بالصواريخ، اليوم، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا.وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في حيفا ووقوع انفجارات كبيرة في المدينة.وأيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد لسقوط صواريخ في طبريا ووقوع انفجارات.وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، إنها تتعامل مع 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت وشُوهدت الانفجارات العنيفة تضيء سماء الضاحية.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بخروج مستشفى السان تيريز ومستشفى الرسول الأعظم عن الخدمة بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
https://sarabic.ae/20241006/حزب-الله-يهاجم-حيفا-وطبريا-بعشرات-الصواريخ-والجيش-الإسرائيلي-ينفذ-غارات-عنيفة-على-الضاحية-فيديو-1093491979.html
لبنان
أخبار لبنان
الضاحية الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/07/1093492514_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_4eacfe92d9c175af54a0d2e8a53a3f88.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, طوفان الأقصى

الصحة اللبنانية: مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في القصف الإسرائيلي على الضاحية

01:07 GMT 07.10.2024
© AP Photo / Bilal Husseinتصاعد ألسنة اللهب والدخان جراء غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت ، لبنان، الاثنين 7 أكتوبر 2024
تصاعد ألسنة اللهب والدخان جراء غارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت ، لبنان، الاثنين 7 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، بمقتل 12 لبنانيا بينهم 3 أطفال في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس الأحد.
وقالت الصحة اللبنانية في بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كيفون أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح".
وأضافت الصحة اللبنانية، أن " غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية أدت إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة أحد عشر آخرين بجروح".
في السياق، شن حزب الله اللبناني هجوما بالصواريخ، اليوم، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في حيفا ووقوع انفجارات كبيرة في المدينة.
وأيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد لسقوط صواريخ في طبريا ووقوع انفجارات.
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، إنها تتعامل مع 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.
الغارات التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي على منطقة السان تيريز في الضاحية الجنوبية لبيروت 6 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2024
حزب الله يهاجم حيفا وطبريا بعشرات الصواريخ والجيش الإسرائيلي ينفذ غارات عنيفة على الضاحية.. فيديو
أمس, 22:24 GMT
في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت وشُوهدت الانفجارات العنيفة تضيء سماء الضاحية.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بخروج مستشفى السان تيريز ومستشفى الرسول الأعظم عن الخدمة بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала