https://sarabic.ae/20241007/الصحة-اللبنانية-مقتل-12-شخصا-بينهم-3-أطفال-في-القصف-الإسرائيلي-1093492671.html
الصحة اللبنانية: مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في القصف الإسرائيلي على الضاحية
الصحة اللبنانية: مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في القصف الإسرائيلي على الضاحية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، بمقتل 12 لبنانيا بينهم 3 أطفال في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس الأحد. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T01:07+0000
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وقالت الصحة اللبنانية في بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كيفون أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح".في السياق، شن حزب الله اللبناني هجوما بالصواريخ، اليوم، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا.وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في حيفا ووقوع انفجارات كبيرة في المدينة.وأيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد لسقوط صواريخ في طبريا ووقوع انفجارات.وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، إنها تتعامل مع 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت وشُوهدت الانفجارات العنيفة تضيء سماء الضاحية.وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بخروج مستشفى السان تيريز ومستشفى الرسول الأعظم عن الخدمة بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.
https://sarabic.ae/20241006/حزب-الله-يهاجم-حيفا-وطبريا-بعشرات-الصواريخ-والجيش-الإسرائيلي-ينفذ-غارات-عنيفة-على-الضاحية-فيديو-1093491979.html
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لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, طوفان الأقصى
لبنان, أخبار لبنان, الحرب على حزب الله, أخبار حزب الله, الضاحية الجنوبية, أخبار الضاحية الجنوبية, طوفان الأقصى
الصحة اللبنانية: مقتل 12 شخصا بينهم 3 أطفال في القصف الإسرائيلي على الضاحية
أفادت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الاثنين، بمقتل 12 لبنانيا بينهم 3 أطفال في الغارات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلة أمس الأحد.
وقالت الصحة اللبنانية في بيانات على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كيفون أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة ثلاثة عشر آخرين بجروح".
وأضافت الصحة اللبنانية، أن " غارة العدو الإسرائيلي على بلدة القماطية أدت إلى استشهاد ستة أشخاص من بينهم ثلاثة أطفال وإصابة أحد عشر آخرين بجروح".
في السياق، شن حزب الله اللبناني هجوما بالصواريخ، اليوم، على قواعد عسكرية إسرائيلية في حيفا وطبريا.
وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد لسقوط صواريخ في حيفا ووقوع انفجارات
كبيرة في المدينة.
وأيضا نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، مشاهد لسقوط صواريخ في طبريا ووقوع انفجارات.
وقالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، إنها تتعامل مع 10 إصابات جراء إطلاق الصواريخ على حيفا وطبريا من بينها إصابات خطيرة.
في المقابل، رد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية ببيروت وشُوهدت الانفجارات العنيفة تضيء سماء الضاحية.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بخروج مستشفى السان تيريز ومستشفى الرسول الأعظم عن الخدمة بسبب الغارات الإسرائيلية الأخيرة.