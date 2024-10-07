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https://sarabic.ae/20241007/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-شن-غارات-على-مقر-استخبارات-تابع-لـحزب-الله-في-بيروت-1093496797.html
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مقر استخبارات تابع لـ"حزب الله" في بيروت
الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مقر استخبارات تابع لـ"حزب الله" في بيروت
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قصف مقر مخابرات تابع لـ"حزب الله" اللبناني في بيروت. 07.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-07T07:33+0000
2024-10-07T07:44+0000
لبنان
إسرائيل
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العالم العربي
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وقال الجيش: "قامت طائرات سلاح الجو، بتوجيه استخباري من قسم الاستخبارات، بمهاجمة أهداف إرهابية تخص ركن استخبارات منظمة "حزب الله" في بيروت، حيث شملت وسائل جمع المعلومات ومقار قيادة بالإضافة إلى بنى تحتية إرهابية أخرى".وأشار الجيش إلى أن "حزب الله يضع مقراته ووسائل قتاله تحت المباني السكنية في قلب مدينة بيروت مما يشكل خطرًا على السكان في المنطقة".وتابع بيان الجيش: "قامت طائرات سلاح الجو، بتوجيه من قيادة الشمال، بمهاجمة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع داخل عمق لبنان، شملت مخازن وسائل قتالية، مباني عسكرية، مقر قيادة ومنصات إطلاق".وأوضح المصدر أن "الغارات استهدفت طريق المطار، والانفجارات العنيفة بسبب استهداف مستودع لبيع المستلزمات الطبية وبالتالي احتوائه على كمية كبيرة من قوارير الأوكسجين، ما سببت بحريق وانفجارات هائلة بعد تعزيز كتل اللهب بالأوكسجين".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20241005/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-11-جنديا-باشتباكات-مع-حزب-الله-وتعرضهم-للقصف-بطائرة-مسيرة-من-العراق-1093468047.html
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لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن شن غارات على مقر استخبارات تابع لـ"حزب الله" في بيروت

07:33 GMT 07.10.2024 (تم التحديث: 07:44 GMT 07.10.2024)
© AP Photo / Leo Correaمدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان
مدفعية قوات الجيش الإسرائيلي تقصف لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قصف مقر مخابرات تابع لـ"حزب الله" اللبناني في بيروت.
وقال الجيش: "قامت طائرات سلاح الجو، بتوجيه استخباري من قسم الاستخبارات، بمهاجمة أهداف إرهابية تخص ركن استخبارات منظمة "حزب الله" في بيروت، حيث شملت وسائل جمع المعلومات ومقار قيادة بالإضافة إلى بنى تحتية إرهابية أخرى".

وأضاف: "هاجمت طائرات سلاح الجو في الساعات الأخيرة مخازن وسائل قتالية تابعة للمنظمة في منطقة بيروت. وخلال الهجمات، شوهدت انفجارات ثانوية تشير إلى وجود وسائل قتالية".

وأشار الجيش إلى أن "حزب الله يضع مقراته ووسائل قتاله تحت المباني السكنية في قلب مدينة بيروت مما يشكل خطرًا على السكان في المنطقة".
وتابع بيان الجيش: "قامت طائرات سلاح الجو، بتوجيه من قيادة الشمال، بمهاجمة أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله في جنوب لبنان وفي منطقة البقاع داخل عمق لبنان، شملت مخازن وسائل قتالية، مباني عسكرية، مقر قيادة ومنصات إطلاق".

ويوم أمس الأحد، قال مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، إن "الطيران الإسرائيلي استهدف بالصواريخ الموجهة منطقة طريق المطار التابع لبلدية الغبيري بالضاحية الجنوبية لبيروت ما تسبب بدمار كامل لعدد من المباني السكنية والمحال".

وأوضح المصدر أن "الغارات استهدفت طريق المطار، والانفجارات العنيفة بسبب استهداف مستودع لبيع المستلزمات الطبية وبالتالي احتوائه على كمية كبيرة من قوارير الأوكسجين، ما سببت بحريق وانفجارات هائلة بعد تعزيز كتل اللهب بالأوكسجين".
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يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
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