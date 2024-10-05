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https://sarabic.ae/20241005/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-11-جنديا-باشتباكات-مع-حزب-الله-وتعرضهم-للقصف-بطائرة-مسيرة-من-العراق-1093468047.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل 11 جنديا باشتباكات مع حزب الله وتعرضهم للقصف بطائرة مسيرة من العراق
الجيش الإسرائيلي: مقتل 11 جنديا باشتباكات مع حزب الله وتعرضهم للقصف بطائرة مسيرة من العراق
سبوتنيك عربي
أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مقتل 9 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى مقتل جنديين آخرين إثر استهدافهما بطائرة... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T18:05+0000
2024-10-05T18:05+0000
إسرائيل
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العالم العربي
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وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "لهذه الحرب ثمن باهظ حيث قتل 9 من جنودنا في مواجهات مع المخربين وجنديان بالأمس جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقت من العراق".وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل اثنين من كبار أعضاء الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية العاملة في لبنان.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "ضرب سلاح الجو الإسرائيلي وقضى على الإرهابي محمد حسين علي المحمود، المسؤول عن تنفيذ عمليات "حماس" في لبنان، وقاد الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، ونتيجة لغارة جوية إضافية في منطقة طرابلس في لبنان، تم القضاء على الإرهابي سعيد علاء نايف علي، القيادي في الجناح العسكري لحركة "حماس"".يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
https://sarabic.ae/20241005/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نتعهد-بمواصلة-ضرب-حزب-الله-دون-هوادة-1093466487.html
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إسرائيل, لبنان, العالم العربي
إسرائيل, لبنان, العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: مقتل 11 جنديا باشتباكات مع حزب الله وتعرضهم للقصف بطائرة مسيرة من العراق

18:05 GMT 05.10.2024
© AP Photo / Leo Correaتمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، مقتل 9 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات مع حزب الله اللبناني، بالإضافة إلى مقتل جنديين آخرين إثر استهدافهما بطائرة مسيرة تم إطلاقها من العراق.
وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "لهذه الحرب ثمن باهظ حيث قتل 9 من جنودنا في مواجهات مع المخربين وجنديان بالأمس جراء سقوط طائرة مسيرة أطلقت من العراق".

وأضاف أن "إسرائيل تعمل بتصميم وإصرار على تدمير البنى التحتية لحزب الله وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قتل اثنين من كبار أعضاء الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية العاملة في لبنان.
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نتعهد بمواصلة ضرب حزب الله "دون هوادة"
16:42 GMT
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "ضرب سلاح الجو الإسرائيلي وقضى على الإرهابي محمد حسين علي المحمود، المسؤول عن تنفيذ عمليات "حماس" في لبنان، وقاد الأنشطة الإرهابية في الضفة الغربية، ونتيجة لغارة جوية إضافية في منطقة طرابلس في لبنان، تم القضاء على الإرهابي سعيد علاء نايف علي، القيادي في الجناح العسكري لحركة "حماس"".
وأضاف البيان أن محمد المحمود كان متورطا في توريد الأسلحة، التي استخدمت فيما بعد لشن هجمات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وسعيد علي، كان يقوم بتجنيد مقاتلين لحركة "حماس" في لبنان، وقام أيضا بتنظيم هجمات ضد أهداف إسرائيلية.
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
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