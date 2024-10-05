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سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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17:33 GMT
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شؤون عسكرية
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https://sarabic.ae/20241005/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نتعهد-بمواصلة-ضرب-حزب-الله-دون-هوادة-1093466487.html
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نتعهد بمواصلة ضرب حزب الله "دون هوادة"
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نتعهد بمواصلة ضرب حزب الله "دون هوادة"
سبوتنيك عربي
قال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق أول هرتسي هاليفي، إن إسرائيل يجب أن تستمر في ضرب "حزب الله" اللبناني في لبنان. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T16:42+0000
2024-10-05T16:42+0000
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وأضاف في نهاية تقييمه، في تصريحات نشرها جيش الدفاع الإسرائيلي: "يجب أن نستمر في ممارسة الضغط على "حزب الله"، وخلق أضرار إضافية ودائمة للعدو، دون تخفيف ودون السماح له بالاستراحة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن "حزب الله" اللبناني، إطلاق عناصره سلسلة من الصواريخ على مجمع الإنتاج العسكري للصناعات الدفاعية في مدينة سخنين شمال إسرائيل.وأضاف الحزب في بيان له، أنه "شن مقاتلو المقاومة الإسلامية هجوما صاروخيا على مجمع للإنتاج العسكري في سخنين".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف 23 موقعا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20241005/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-مستعد-للرد-على-الهجوم-الإيراني-لكن-العواقب-ستكون-خطيرة-وكبيرة-1093462375.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نتعهد بمواصلة ضرب حزب الله "دون هوادة"

16:42 GMT 05.10.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magenرئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Gil Cohen-Magen
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قال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق أول هرتسي هاليفي، إن إسرائيل يجب أن تستمر في ضرب "حزب الله" اللبناني في لبنان.
وأضاف في نهاية تقييمه، في تصريحات نشرها جيش الدفاع الإسرائيلي: "يجب أن نستمر في ممارسة الضغط على "حزب الله"، وخلق أضرار إضافية ودائمة للعدو، دون تخفيف ودون السماح له بالاستراحة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، إطلاق عناصره سلسلة من الصواريخ على مجمع الإنتاج العسكري للصناعات الدفاعية في مدينة سخنين شمال إسرائيل.
وأضاف الحزب في بيان له، أنه "شن مقاتلو المقاومة الإسلامية هجوما صاروخيا على مجمع للإنتاج العسكري في سخنين".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف 23 موقعا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.
طائرة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2024
تقرير: الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على الهجوم الإيراني لكن العواقب ستكون خطيرة وكبيرة
14:50 GMT
يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.
كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
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