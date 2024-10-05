https://sarabic.ae/20241005/رئيس-أركان-الجيش-الإسرائيلي-نتعهد-بمواصلة-ضرب-حزب-الله-دون-هوادة-1093466487.html

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نتعهد بمواصلة ضرب حزب الله "دون هوادة"

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: نتعهد بمواصلة ضرب حزب الله "دون هوادة"

سبوتنيك عربي

قال رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق أول هرتسي هاليفي، إن إسرائيل يجب أن تستمر في ضرب "حزب الله" اللبناني في لبنان. 05.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-05T16:42+0000

2024-10-05T16:42+0000

2024-10-05T16:42+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

أخبار حزب الله

لبنان

أخبار لبنان

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/18/1093048531_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa592bafd2cf87e546722453aec398f0.jpg

وأضاف في نهاية تقييمه، في تصريحات نشرها جيش الدفاع الإسرائيلي: "يجب أن نستمر في ممارسة الضغط على "حزب الله"، وخلق أضرار إضافية ودائمة للعدو، دون تخفيف ودون السماح له بالاستراحة"، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وأعلن "حزب الله" اللبناني، إطلاق عناصره سلسلة من الصواريخ على مجمع الإنتاج العسكري للصناعات الدفاعية في مدينة سخنين شمال إسرائيل.وأضاف الحزب في بيان له، أنه "شن مقاتلو المقاومة الإسلامية هجوما صاروخيا على مجمع للإنتاج العسكري في سخنين".وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف 23 موقعا للجيش الإسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي من جنوب لبنان.يأتي ذلك فيما يتواصل الاستهداف المتبادل جنوبي لبنان، بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل الجانبان القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.ويرد "حزب الله" بهجمات صاروخية تستهدف في المقام الأول شمال إسرائيل، لكن نطاق الهجمات الصاروخية زاد بشكل ملحوظ في الأيام الأخيرة. وفي كل يوم، يتم تسجيل عشرات الرشقات الصاروخية باتجاه المناطق المأهولة بالسكان الإسرائيليين، والتي يتم خلالها إصابة المباني السكنية، مما يؤدي إلى وقوع إصابات.كما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.

https://sarabic.ae/20241005/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-مستعد-للرد-على-الهجوم-الإيراني-لكن-العواقب-ستكون-خطيرة-وكبيرة-1093462375.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم, أخبار العالم الآن