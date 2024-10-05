https://sarabic.ae/20241005/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-مستعد-للرد-على-الهجوم-الإيراني-لكن-العواقب-ستكون-خطيرة-وكبيرة-1093462375.html
تقرير: الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على الهجوم الإيراني لكن العواقب ستكون خطيرة وكبيرة
تقرير: الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على الهجوم الإيراني لكن العواقب ستكون خطيرة وكبيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على الهجوم الإيراني لكن العواقب ستكون خطيرة وكبيرة. 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T14:50+0000
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وأوضحت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي في حاجة فعلية وحقيقية للجيش الأمريكي، حال قرر الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وهي مخاطرة كبيرة.وشددت الصحيفة في معرض تقريرها عن الرد الإسرائيلي المحتمل على الضربات الإيرانية التي وقعت مساء الثلاثاء الماضي، على ضرورة أنه من الأفضل عدم مهاجمة تلك المنشآت النووية الإيرانية دون تدخل أمريكي مباشر.وأشارت الصحيفة إلى أنه "حتى مع الدعم الأمريكي الكامل ليس هناك ضمان للتدمير الكامل" للبرنامج النووي الإيراني"، مضيفة أنه "دون دعم أمريكي كبير، فإن الخيارات المتاحة أمام إسرائيل محدودة للغاية".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هجوم إسرائيل المستقل ينطوي على مخاطر هائلة مع فرص منخفضة للنجاح وخطر حقيقي يتمثل في تصعيد إقليمي خطير.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, بنيامين نتنياهو
تقرير: الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على الهجوم الإيراني لكن العواقب ستكون خطيرة وكبيرة
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الجيش الإسرائيلي مستعد للرد على الهجوم الإيراني لكن العواقب ستكون خطيرة وكبيرة.
وأوضحت صحيفة معاريف الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن الجيش الإسرائيلي في حاجة فعلية وحقيقية للجيش الأمريكي، حال قرر الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وهي مخاطرة كبيرة.
وشددت الصحيفة في معرض تقريرها عن الرد الإسرائيلي المحتمل على الضربات الإيرانية التي وقعت مساء الثلاثاء الماضي، على ضرورة أنه من الأفضل عدم مهاجمة تلك المنشآت النووية الإيرانية
دون تدخل أمريكي مباشر.
وأشارت الصحيفة إلى أنه "حتى مع الدعم الأمريكي الكامل ليس هناك ضمان للتدمير الكامل" للبرنامج النووي الإيراني"، مضيفة أنه "دون دعم أمريكي كبير، فإن الخيارات المتاحة أمام إسرائيل محدودة للغاية".
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن هجوم إسرائيل المستقل ينطوي على مخاطر هائلة مع فرص منخفضة للنجاح وخطر حقيقي يتمثل في تصعيد إقليمي خطير.
وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله،
بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"
، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن
، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.