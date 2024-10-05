https://sarabic.ae/20241005/تقرير-إسرائيل-تخطط-لرد-قاس-على-إيران-ثم-التحرك-نحو-العراق-1093454889.html
تقرير: إسرائيل تخطط لرد قاس على إيران ثم التحرك نحو العراق
تقرير: إسرائيل تخطط لرد قاس على إيران ثم التحرك نحو العراق
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة عن استعدادات متزايدة للرد الإسرائيلي المرتقب على إيران، حيث يُتوقع أن يتم تنفيذ رد قريب قد يتضمن استهداف المنشآت النووية الإيرانية... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T08:53+0000
2024-10-05T08:53+0000
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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير، اليوم السبت، أن إسرائيل تخطط لرد "قاسٍ"، محذرةً من أن "الأخطاء في الحسابات قد تحدث"، خاصة مع وجود مخاوف من جر الولايات المتحدة إلى النزاع.ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن استهداف المنشآت النووية الإيرانية ليست مهمة سهلة، حيث يتطلب الأمر أكثر من قنبلة واحدة لإيقافها، إذ إن العملية معقدة للغاية.وبحسب الصحيفة، قدّر مسؤولون أمريكيون أن الهجوم الإسرائيلي على إيران أصبح وشيكا، بينما يظل السؤال الأكبر حول دور الولايات المتحدة في هذا الرد.وعلى الرغم من عدم ظهور مؤشرات على مشاركة الطائرات الأمريكية في الهجوم، إلا أن هناك تنسيقا بين إسرائيل وواشنطن.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20241005/مسؤول-أمريكي-إسرائيل-قد-تهاجم-إيران-في-هذا-الموعد-والمنشآت-النووية-ليست-مستبعدة-1093452894.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, العراق, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, الأخبار
تقرير: إسرائيل تخطط لرد قاس على إيران ثم التحرك نحو العراق
كشفت مصادر إسرائيلية مطلعة عن استعدادات متزايدة للرد الإسرائيلي المرتقب على إيران، حيث يُتوقع أن يتم تنفيذ رد قريب قد يتضمن استهداف المنشآت النووية الإيرانية والفصائل العراقية.
وذكرت
صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير، اليوم السبت، أن إسرائيل تخطط لرد "قاسٍ"، محذرةً من أن "الأخطاء في الحسابات قد تحدث"، خاصة مع وجود مخاوف من جر الولايات المتحدة إلى النزاع.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، قولها إن استهداف المنشآت النووية الإيرانية ليست مهمة سهلة، حيث يتطلب الأمر أكثر من قنبلة واحدة لإيقافها، إذ إن العملية معقدة للغاية.
وكشفت المصادر أيضا أن إسرائيل تخطط للتحرك نحو العراق كرد على الهجوم الذي أودى بحياة جنديين إسرائيليين بواسطة طائرة مسيّرة انطلقت من أراضيه.
وبحسب الصحيفة، قدّر مسؤولون أمريكيون أن الهجوم الإسرائيلي على إيران أصبح وشيكا، بينما يظل السؤال الأكبر حول دور الولايات المتحدة في هذا الرد.
وعلى الرغم من عدم ظهور مؤشرات على مشاركة الطائرات الأمريكية في الهجوم، إلا أن هناك تنسيقا بين إسرائيل وواشنطن.
وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"
، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
بينما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن
، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.