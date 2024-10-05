https://sarabic.ae/20241005/مسؤول-أمريكي-إسرائيل-قد-تهاجم-إيران-في-هذا-الموعد-والمنشآت-النووية-ليست-مستبعدة-1093452894.html
مسؤول أمريكي: إسرائيل قد تهاجم إيران في هذا الموعد والمنشآت النووية ليست مستبعدة
مسؤول أمريكي: إسرائيل قد تهاجم إيران في هذا الموعد والمنشآت النووية ليست مستبعدة
سبوتنيك عربي
أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بأن إسرائيل لم تقدم تأكيدات لواشنطن بأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية بات خارج الحسابات، وذلك ردا على الضربات... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T06:14+0000
2024-10-05T06:14+0000
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وعند سؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستستغل الذكرى السنوية لهجمات حماس في 7 أكتوبر للرد على إيران، أجاب المسؤول: "من الصعب جدا التنبؤ".وأضاف: "أعتقد أنهم قد يرغبون في تجنب السابع من أكتوبر، لذا من وجهة نظري، إذا كان هناك رد، فمن المحتمل أن يكون قبل أو بعد هذا التاريخ".وقال: "نأمل ونتوقع أن نرى حكمة إلى جانب القوة، لكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.يأتي ذلك فيما صرح الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب، بأن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية، منتقداً معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن لذلك.وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.فيما كشف بايدن، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
https://sarabic.ae/20241002/بايدن-سنفرض-عقوبات-على-إيران-ولا-أدعم-شن-أي-هجوم-على-مواقعها-النووية-1093371340.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
مسؤول أمريكي: إسرائيل قد تهاجم إيران في هذا الموعد والمنشآت النووية ليست مستبعدة
أفاد مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية بأن إسرائيل لم تقدم تأكيدات لواشنطن بأن استهداف المنشآت النووية الإيرانية بات خارج الحسابات، وذلك ردا على الضربات الصاروخية الإيرانية التي وقعت في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وعند سؤاله عما إذا كانت إسرائيل ستستغل الذكرى السنوية لهجمات حماس في 7 أكتوبر للرد على إيران
، أجاب المسؤول: "من الصعب جدا التنبؤ".
وأضاف: "أعتقد أنهم قد يرغبون في تجنب السابع من أكتوبر، لذا من وجهة نظري، إذا كان هناك رد، فمن المحتمل أن يكون قبل أو بعد هذا التاريخ".
وقال
: "نأمل ونتوقع أن نرى حكمة إلى جانب القوة، لكن كما تعلمون، لا توجد ضمانات"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
يأتي ذلك فيما صرح الرئيس السابق والمرشح الجمهوري للانتخابات الأمريكية دونالد ترامب
، بأن على إسرائيل ضرب المنشآت النووية الإيرانية، منتقداً معارضة الرئيس الأمريكي جو بايدن لذلك.
وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.
وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"
، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
فيما كشف بايدن
، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.