https://sarabic.ae/20241005/ترامب-على-إسرائيل-أن-تقضي-على-المنشآت-النووية-الإيرانية-ثم-تقلق-بشأن-النتيجة-لاحقا-1093452022.html
ترامب: يجب على إسرائيل أن تقضي على المنشآت النووية الإيرانية
ترامب: يجب على إسرائيل أن تقضي على المنشآت النووية الإيرانية
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، خلال فعالية في قاعة بلدية في ولاية كارولينا الشمالية، إن الضربة الإسرائيلية المحتملة ضد إيران يجب أن... 05.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-05T04:26+0000
2024-10-05T04:26+0000
2024-10-05T04:51+0000
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وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بالرد على إيران بعد أن أطلقت عدة مئات من الصواريخ الباليستية باتجاه تل أبيب، ردًا على مقتل زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، والزعيم السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، والقائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان.وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن حكومته لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل؛ لكنها ستواجه أي تهديد بطريقة حازمة.كان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أنه لا يدعم قيام إسرائيل بقصف المواقع النووية الإيرانية، ردًا على الهجوم الجوي الثاني لإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث يخشى أن يؤدي ذلك إلى إثارة المزيد من الانتقام ودفع المنطقة إلى حرب شاملة.وقال السفير الإيراني السابق في ألمانيا سيد حسين موسويان، لوكالة "سبوتنيك" هذا الأسبوع، إن استهداف إسرائيل المحتمل للمنشآت النووية الإيرانية سيكون خطأ استراتيجيًا سيؤدي إلى انتقال إيران من "دولة أعتاب أن تكون نووية" إلى أن تصبح "دولة نووية".ووفقًا لتقارير إعلامية، لا يُتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في الضربات الانتقامية الإسرائيلية المحتملة ضد إيران.
https://sarabic.ae/20241004/بايدن-يعلق-على-الرد-الإسرائيلي-بشأن-الهجوم-الإيراني-الأخير-1093446712.html
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ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, النووي الإيراني, البرنامج النووي الإيراني, العالم
ترامب, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, النووي الإيراني, البرنامج النووي الإيراني, العالم
ترامب: يجب على إسرائيل أن تقضي على المنشآت النووية الإيرانية
04:26 GMT 05.10.2024 (تم التحديث: 04:51 GMT 05.10.2024)
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم السبت، خلال فعالية في قاعة بلدية في ولاية كارولينا الشمالية، إن الضربة الإسرائيلية المحتملة ضد إيران يجب أن تستهدف في المقام الأول منشآتها النووية.
وتعهد المسؤولون الإسرائيليون بالرد على إيران بعد أن أطلقت عدة مئات من الصواريخ الباليستية باتجاه تل أبيب، ردًا على مقتل زعيم "حزب الله" حسن نصر الله، والزعيم السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، والقائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان.
وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن حكومته لا تسعى إلى حرب مع إسرائيل؛ لكنها ستواجه أي تهديد بطريقة حازمة.
وقال ترامب يوم الجمعة، "عندما سألوه [ يقصد بايدن] هذا السؤال، كان ينبغي أن تكون الإجابة: قصف النووي أولاً والقلق بشأن الباقي لاحقًا".
كان الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، أنه لا يدعم قيام إسرائيل بقصف المواقع النووية الإيرانية، ردًا على الهجوم الجوي الثاني لإيران في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث يخشى أن يؤدي ذلك إلى إثارة المزيد من الانتقام ودفع المنطقة إلى حرب شاملة.
وقال السفير الإيراني السابق في ألمانيا سيد حسين موسويان، لوكالة "سبوتنيك" هذا الأسبوع، إن استهداف إسرائيل المحتمل للمنشآت النووية الإيرانية سيكون خطأ استراتيجيًا سيؤدي إلى انتقال إيران من "دولة أعتاب أن تكون نووية" إلى أن تصبح "دولة نووية".
ووفقًا لتقارير إعلامية، لا يُتوقع أن تشارك الولايات المتحدة في الضربات الانتقامية الإسرائيلية المحتملة ضد إيران.