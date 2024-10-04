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بايدن يعلق على الرد الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني الأخير
بايدن يعلق على الرد الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني الأخير
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل لم تقرر بعد طبيعة ردها على الهجوم الإيراني الأخير، لكن على القدس أن تفكر في بدائل للهجمات على منشآت... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T18:56+0000
2024-10-04T18:56+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
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وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض: "لم يتخذ الإسرائيليون بعد قرارا بشأن كيفية الرد فيما يتعلق بالضربة، هذا قيد المناقشة حاليا. لو كنت مكانهم، لفكرت في بدائل للهجمات على حقول النفط".وقال بايدن، ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على طهران في ضوء الهجوم الأخير على إسرائيل: "هذه المسألة قيد النظر حاليا".وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنه لا يتوقع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، مشدداً على إمكانية تجنب ذلك بشرط بذل المزيد من الجهود.وعندما سُئل عن مدى ثقته في تجنب مثل هذه الحرب، أخذ لحظة للتفكير قبل أن يجيب، مشبهًا الأمر بسؤال حول "إمكانية عدم هطول الأمطار".وتابع بايدن: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنبها، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله".وعند سؤاله عن احتمال إرسال قوات أمريكية لدعم إسرائيل، أوضح بايدن بالقول: "نحن نساعد إسرائيل بالفعل، وسنستمر في حمايتها".وفي أعقاب الهجوم الإيراني، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, العالم, العالم العربي, إسرائيل, لبنان

بايدن يعلق على الرد الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني الأخير

18:56 GMT 04.10.2024
© AFP 2023 / KENT NISHIMURAالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© AFP 2023 / KENT NISHIMURA
تابعنا عبر
صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل لم تقرر بعد طبيعة ردها على الهجوم الإيراني الأخير، لكن على القدس أن تفكر في بدائل للهجمات على منشآت النفط الإيرانية"، على حد قوله.
وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض: "لم يتخذ الإسرائيليون بعد قرارا بشأن كيفية الرد فيما يتعلق بالضربة، هذا قيد المناقشة حاليا. لو كنت مكانهم، لفكرت في بدائل للهجمات على حقول النفط".
وقال بايدن، ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على طهران في ضوء الهجوم الأخير على إسرائيل: "هذه المسألة قيد النظر حاليا".

ولم يستبعد بايدن، هذا الاحتمال، في حديث مع الصحفيين.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنه لا يتوقع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، مشدداً على إمكانية تجنب ذلك بشرط بذل المزيد من الجهود.
وعندما سُئل عن مدى ثقته في تجنب مثل هذه الحرب، أخذ لحظة للتفكير قبل أن يجيب، مشبهًا الأمر بسؤال حول "إمكانية عدم هطول الأمطار".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
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وتابع بايدن: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنبها، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله".
وعند سؤاله عن احتمال إرسال قوات أمريكية لدعم إسرائيل، أوضح بايدن بالقول: "نحن نساعد إسرائيل بالفعل، وسنستمر في حمايتها".

وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ بالستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات، التي استهدفت إسماعيل هنية، الرئيس السابق للمكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، وحسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.

وفي أعقاب الهجوم الإيراني، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.
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