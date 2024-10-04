https://sarabic.ae/20241004/بايدن-يعلق-على-الرد-الإسرائيلي-بشأن-الهجوم-الإيراني-الأخير-1093446712.html

بايدن يعلق على الرد الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني الأخير

بايدن يعلق على الرد الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني الأخير

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، بأن "إسرائيل لم تقرر بعد طبيعة ردها على الهجوم الإيراني الأخير، لكن على القدس أن تفكر في بدائل للهجمات على منشآت... 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T18:56+0000

2024-10-04T18:56+0000

2024-10-04T18:56+0000

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وقال بايدن في كلمة بالبيت الأبيض: "لم يتخذ الإسرائيليون بعد قرارا بشأن كيفية الرد فيما يتعلق بالضربة، هذا قيد المناقشة حاليا. لو كنت مكانهم، لفكرت في بدائل للهجمات على حقول النفط".وقال بايدن، ردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على طهران في ضوء الهجوم الأخير على إسرائيل: "هذه المسألة قيد النظر حاليا".وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنه لا يتوقع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، مشدداً على إمكانية تجنب ذلك بشرط بذل المزيد من الجهود.وعندما سُئل عن مدى ثقته في تجنب مثل هذه الحرب، أخذ لحظة للتفكير قبل أن يجيب، مشبهًا الأمر بسؤال حول "إمكانية عدم هطول الأمطار".وتابع بايدن: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنبها، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله".وعند سؤاله عن احتمال إرسال قوات أمريكية لدعم إسرائيل، أوضح بايدن بالقول: "نحن نساعد إسرائيل بالفعل، وسنستمر في حمايتها".وفي أعقاب الهجوم الإيراني، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.

https://sarabic.ae/20241004/مسؤول-أممي-لـسبوتنيك-قرار-إسرائيل-ضد-غوتيريش-قنبلة-صوتية-لا-يقدم-ولا-يأخر-1093441963.html

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