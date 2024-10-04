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مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": قرار إسرائيل ضد غوتيريش قنبلة صوتية لا يقدم ولا يؤخر
مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": قرار إسرائيل ضد غوتيريش قنبلة صوتية لا يقدم ولا يؤخر
سبوتنيك عربي
صرح رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، السفير هيثم أبو سعيد، اليوم الجمعة، أن "هجوم إسرائيل على الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يندرج ضمن... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T16:40+0000
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وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "إسرائيل لا تريد التعاون مطلقا مع الهيئات الدولية، التي تعريها في عملها العسكري عند أي عدوان تقوم به، وهي تحاول الانتقام من الأمم المتحدة، بسبب القرارات القضائية الدولية التي صدرت أخيرا بحقها".وقال إن "إسرائيل منزعجة من صدور قرارات ضدها من مؤسسات أممية، لا سيما قرار الجمعية العامة الأخير، نتيجة عملها غير الإنساني، والإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة وتتوسع بها في لبنان".وأعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، دعمه الكامل للأمين العام أنطونيو غوتيريش، بعد أن أعلنت إسرائيل أنه "شخص غير مرغوب فيه" لعدم إدانته بسرعة الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.وطالب المجلس، في بيان، الدول الأعضاء بـ"الامتناع عن أي تصرفات تقوض عمل الأمين العام ومكتبه".وأكد أعضاء المجلس الدائمون الخمسة، بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، وأمريكا، بالإضافة إلى الأعضاء العشرة غير الدائمين، "الحاجة إلى أن تحافظ جميع الدول الأعضاء على علاقة بناءة وفعالة مع الأمين العام".وأضاف البيان أن "أي قرار بعدم التعامل مع الأمين العام أو الأمم المتحدة هو غير منتج، خصوصًا في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".وجاءت هذه التصريحات في ظل تدهور العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل، والتي أصبحت معقدة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد أعلن أول أمس الأربعاء، أن غوتيريش "شخص غير مرغوب فيه"، واصفا إياه بأنه "أمين عام معاد لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة"، على حد قوله.وأضاف كاتس في بيانه: "أي شخص لا يستطيع إدانة الهجوم الإيراني البشع على إسرائيل بشكل واضح، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".وفي وقت سابق، وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، قال غوتيريش: "أدين مجددًا الهجمات الصاروخية الضخمة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل"، لكنه دعا جميع الأطراف إلى وقف "دوامة التصعيد المروعة" من العنف، محذرًا من أن الوضع يقود المنطقة "مباشرة إلى الهاوية".
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https://sarabic.ae/20241003/الأمم-المتحدة-تعلق-على-أنباء-ترشح-غوتيريش-والـأونروا-لجائزة-نوبل-للسلام-1093407599.html
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حصري, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
حصري, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

مسؤول أممي لـ"سبوتنيك": قرار إسرائيل ضد غوتيريش قنبلة صوتية لا يقدم ولا يؤخر

16:40 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 17:15 GMT 04.10.2024)
© AP Photo / Khalil Senosiالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Khalil Senosi
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صرح رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة، السفير هيثم أبو سعيد، اليوم الجمعة، أن "هجوم إسرائيل على الأمين العام أنطونيو غوتيريش، يندرج ضمن الإطار الذي كنا نعهده في إسرائيل، ولا يزال قائما".
وأضاف في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "إسرائيل لا تريد التعاون مطلقا مع الهيئات الدولية، التي تعريها في عملها العسكري عند أي عدوان تقوم به، وهي تحاول الانتقام من الأمم المتحدة، بسبب القرارات القضائية الدولية التي صدرت أخيرا بحقها".
وقال إن "إسرائيل منزعجة من صدور قرارات ضدها من مؤسسات أممية، لا سيما قرار الجمعية العامة الأخير، نتيجة عملها غير الإنساني، والإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة وتتوسع بها في لبنان".
وأكد أن "إسرائيل تتعنّت في التعاون مع الأجهزة الأممية، وتحاول بهذا القرار الذي لا يقدم ولا يؤخر، ولا يعد سوى قنبلة صوتية، أن تسجل موقفا انتقاميا من الأمم المتحدة".
وأعلن مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، يوم أمس الخميس، دعمه الكامل للأمين العام أنطونيو غوتيريش، بعد أن أعلنت إسرائيل أنه "شخص غير مرغوب فيه" لعدم إدانته بسرعة الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل.
وطالب المجلس، في بيان، الدول الأعضاء بـ"الامتناع عن أي تصرفات تقوض عمل الأمين العام ومكتبه".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
"حماس": الاحتلال يريد جعل غوتيريش دمية تتحرك وفق أجنداته
2 أكتوبر, 13:32 GMT
وأكد أعضاء المجلس الدائمون الخمسة، بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، وأمريكا، بالإضافة إلى الأعضاء العشرة غير الدائمين، "الحاجة إلى أن تحافظ جميع الدول الأعضاء على علاقة بناءة وفعالة مع الأمين العام".
وأضاف البيان أن "أي قرار بعدم التعامل مع الأمين العام أو الأمم المتحدة هو غير منتج، خصوصًا في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".
وجاءت هذه التصريحات في ظل تدهور العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل، والتي أصبحت معقدة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.
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أمس, 15:56 GMT
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد أعلن أول أمس الأربعاء، أن غوتيريش "شخص غير مرغوب فيه"، واصفا إياه بأنه "أمين عام معاد لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة"، على حد قوله.
وأضاف كاتس في بيانه: "أي شخص لا يستطيع إدانة الهجوم الإيراني البشع على إسرائيل بشكل واضح، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".
وفي وقت سابق، وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، قال غوتيريش: "أدين مجددًا الهجمات الصاروخية الضخمة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل"، لكنه دعا جميع الأطراف إلى وقف "دوامة التصعيد المروعة" من العنف، محذرًا من أن الوضع يقود المنطقة "مباشرة إلى الهاوية".
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