https://sarabic.ae/20241002/حماس-الاحتلال-يريد-جعل-غوتيريش-دمية-تتحرك-وفق-أجنداته-1093358919.html
"حماس": الاحتلال يريد جعل غوتيريش دمية تتحرك وفق أجنداته
"حماس": الاحتلال يريد جعل غوتيريش دمية تتحرك وفق أجنداته
سبوتنيك عربي
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، أن "الاحتلال (إسرائيل) تريد أن تجعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متحدثًا باسمه ودمية... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T13:32+0000
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وقال في بيان نُشر عبر قناة الحركة على تطبيق "تلغرام": "باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه في الكيان الصهيوني، تريد ما يسمّى "وزارة خارجية" الاحتلال، أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش، ناطقاً باسم عدوانها وإرهابها، ودمية تتحرّك وفق أجندتها الدموية وجرائمها، التي يندى لها جبين الإنسانية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شخصاً غير مرغوب به لعدم إدانته الهجوم الإيراني على إسرائيل.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "أي أحد لا يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "غوتيريش يكره إسرائيل ويدعم الإرهابيين"، بحسب قوله.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
https://sarabic.ae/20241002/ترامب-يهاجم-بايدن-وهاريس-بعد-الضربات-الإيرانية-لإسرائيل-1093355748.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, لبنان, إيران, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, لبنان, إيران, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم
"حماس": الاحتلال يريد جعل غوتيريش دمية تتحرك وفق أجنداته
أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، أن "الاحتلال (إسرائيل) تريد أن تجعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متحدثًا باسمه ودمية تتحرك وفق أجنداته".
وقال في بيان نُشر عبر قناة الحركة على تطبيق "تلغرام": "باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه في الكيان الصهيوني، تريد ما يسمّى "وزارة خارجية" الاحتلال، أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش، ناطقاً باسم عدوانها وإرهابها، ودمية تتحرّك وفق أجندتها الدموية وجرائمها، التي يندى لها جبين الإنسانية".
وأضاف البيان: "إنه لمن العار على المجتمع الدولي أن يسمح ببقاء مقعد لهذا الكيان المارق والمنتهك لكل الأعراف والقيم والشرائع والقوانين الدولية في منظمة الأمم المتحدة ومؤسساتها".
وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شخصاً غير مرغوب به لعدم إدانته الهجوم الإيراني على إسرائيل.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "أي أحد لا يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "غوتيريش يكره إسرائيل ويدعم الإرهابيين"، بحسب قوله.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف، إن إعلان غوتيريش "شخصية غير مرغوب بها"، يُظهر أن إسرائيل لا تسمح بأي دور للأمم المتحدة في حل الصراع بالشرق الأوسط.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ
، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".