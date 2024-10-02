https://sarabic.ae/20241002/حماس-الاحتلال-يريد-جعل-غوتيريش-دمية-تتحرك-وفق-أجنداته-1093358919.html

"حماس": الاحتلال يريد جعل غوتيريش دمية تتحرك وفق أجنداته

"حماس": الاحتلال يريد جعل غوتيريش دمية تتحرك وفق أجنداته

سبوتنيك عربي

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية عزت الرشق، أن "الاحتلال (إسرائيل) تريد أن تجعل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متحدثًا باسمه ودمية... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T13:32+0000

2024-10-02T13:32+0000

2024-10-02T13:32+0000

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وقال في بيان نُشر عبر قناة الحركة على تطبيق "تلغرام": "باعتباره شخصاً غير مرغوب فيه في الكيان الصهيوني، تريد ما يسمّى "وزارة خارجية" الاحتلال، أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة السيد غوتيريش، ناطقاً باسم عدوانها وإرهابها، ودمية تتحرّك وفق أجندتها الدموية وجرائمها، التي يندى لها جبين الإنسانية".وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، شخصاً غير مرغوب به لعدم إدانته الهجوم الإيراني على إسرائيل.وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن "أي أحد لا يدين الهجوم الإيراني على إسرائيل، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية"، مشيراً إلى أن "غوتيريش يكره إسرائيل ويدعم الإرهابيين"، بحسب قوله.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".

https://sarabic.ae/20241002/ترامب-يهاجم-بايدن-وهاريس-بعد-الضربات-الإيرانية-لإسرائيل-1093355748.html

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