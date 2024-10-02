https://sarabic.ae/20241002/ترامب-يهاجم-بايدن-وهاريس-بعد-الضربات-الإيرانية-لإسرائيل-1093355748.html
ترامب يهاجم بايدن وهاريس بعد الضربات الإيرانية لإسرائيل
ترامب يهاجم بايدن وهاريس بعد الضربات الإيرانية لإسرائيل
سبوتنيك عربي
هاجم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب كلا من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة في الانتخابات الرئاسة، بعد... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T11:37+0000
2024-10-02T11:37+0000
2024-10-02T11:37+0000
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وقال عبر حسابه على إكس إن "بايدن غائب وهاريس مشغولة بجمع الأموال لحملتها الانتخابية والعالم يحترق ويخرج عن السيطرة".وأضاف ترامب: "ليس لدينا قيادة، ولا أحد يدير البلاد"، قائلا بايدن وهاريس "ليس لديهما فكرة عما يحدث".واعتبر ترامب أن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تقود إلى "شفا حرب عالمية ثالثة".وتفاخر بأن الولايات المتحدة في عهده ما بين 2016 و2020 لم تخض أي حرب في العالم.وأوضح: "كان لدينا السلام. الآن، الحرب أو التهديد بالحرب، مستعرة في كل مكان، والعاجزان اللذان يديران هذا البلد يقوداننا إلى شفا الحرب العالمية الثالثة".وأضاف: "عندما كنت رئيسا، كانت إيران تحت السيطرة الكاملة. كانوا متعطشين للمال، ومحتوون تمامًا، ويائسين لإبرام صفقة".
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, إيران, أخبار إيران
ترامب يهاجم بايدن وهاريس بعد الضربات الإيرانية لإسرائيل
هاجم الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب كلا من الرئيس الديمقراطي جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، المرشحة في الانتخابات الرئاسة، بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والمسيرات على إيران.
وقال عبر حسابه على إكس إن "بايدن غائب وهاريس مشغولة بجمع الأموال لحملتها الانتخابية والعالم يحترق ويخرج عن السيطرة".
وأضاف ترامب: "ليس لدينا قيادة، ولا أحد يدير البلاد"، قائلا بايدن وهاريس
"ليس لديهما فكرة عما يحدث".
واعتبر ترامب
أن سياسات الإدارة الأمريكية الحالية تقود إلى "شفا حرب عالمية ثالثة".
وتفاخر بأن الولايات المتحدة في عهده ما بين 2016 و2020 لم تخض أي حرب في العالم.
وأوضح: "كان لدينا السلام. الآن، الحرب أو التهديد بالحرب، مستعرة في كل مكان، والعاجزان اللذان يديران هذا البلد يقوداننا إلى شفا الحرب العالمية الثالثة".
وأضاف: "عندما كنت رئيسا، كانت إيران تحت السيطرة الكاملة. كانوا متعطشين للمال، ومحتوون تمامًا، ويائسين لإبرام صفقة".