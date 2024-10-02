https://sarabic.ae/20241002/مناظرة-نائبي-هاريس-وترامب-أبرز-ملفات-التشابك-بينهما-1093347904.html

مناظرة نائبي هاريس وترامب.. أبرز ملفات التشابك بينهما

مناظرة نائبي هاريس وترامب.. أبرز ملفات التشابك بينهما

سبوتنيك عربي

بينما كان العالم منشغلا بالضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل وردود الفعل الدولية، جرت مناظرة تلفزيونية محتدمة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات... 02.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-02T08:27+0000

2024-10-02T08:27+0000

2024-10-02T08:27+0000

العالم

أخبار العالم الآن

حول العالم

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/02/1093347193_0:150:2835:1744_1920x0_80_0_0_3dcf1ebe30630ea86005b2636df36078.jpg

وعلى الرغم من أن المتنافسين تبادلا الهجوم خلال الحملة الانتخابية، فقد تحدثا بنبرة ودية خلال المناظرة، ووجه كل منهما سهام النقد للمرشح الرئاسي الذي سيخوض معه الآخر السباق، نائبة الرئيس الديمقراطية كاملا هاريس، والرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.فتساءل فانس عن سبب عدم قيام هاريس بالمزيد لمعالجة مسألة الهجرة أثناء خدمتها في إدارة الرئيس جو بايدن، وشن هجوما عليها، وهو ما لم يتمكن ترامب نفسه من فعله إلى حد بعيد أثناء مناظرته نائبة الرئيس الشهر الماضي.الهجرة والهجوم على الرؤوساءوعندما سُئل عن خطط ترامب بشأن عمليات الترحيل الضخمة بحق المهاجرين، ألقى فانس باللوم على إدارة بايدن لتراجعها عن بعض سياسات الحدود الأكثر صرامة.وقال إن "المهاجرين المجرمين سيكونون هدفًا أولاً للترحيل"، دون أن يحدد "الجهود الأكبر" التي سيتم تطبيقها في هذا الصدد، كما أنه "تهرب" من سؤال بشأن فصل العائلات (المهاجرين عند احتجازهم)، حتى لو كان الأطفال مواطنين أمريكيين.من جانبه، وصف والز ترامب بأنه زعيم "غير مستقر"، مهاجما إياه لـ"ضغطه" على الجمهوريين في الكونغرس للتخلي عن مشروع قانون أمن الحدود في وقت سابق من هذا العام.الشرق الأوسطولم يفت المرشحين (النائبين) التعليق على ما يحدث بشأن العملية البرية الإسرائيلية في لبنان، والضربات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.وقال والز إن ترامب "متقلب" للغاية و"متعاطف مع الزعماء الأقوياء، بحيث لا يمكن الوثوق به" في التعامل مع الصراع المتنامي، في حين أكد فانس أن ترامب "جعل العالم أكثر أمنا" خلال فترة ولايته.وعندما سئُل عما إذا كان سيدعم "ضربة استباقية" توجهها إسرائيل لإيران، أشار فانس إلى أنه "سيقبل بتقدير إسرائيل للأمر"، في حين لم يجب والز على السؤال بشكل مباشر.

https://sarabic.ae/20241001/ترامب-يصف-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-على-إسرائيل-بالحرب-1093333878.html

https://sarabic.ae/20241002/تضرر-100-منزل-في-مدينة-إسرائيلية-واحدة-نتيجة-القصف-الإيراني-1093346929.html

إسرائيل

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية