https://sarabic.ae/20241003/الأمم-المتحدة-تعلق-على-أنباء-ترشح-غوتيريش-والـأونروا-لجائزة-نوبل-للسلام-1093407599.html

الأمم المتحدة تعلق على أنباء ترشح غوتيريش والـ"أونروا" لجائزة "نوبل" للسلام

الأمم المتحدة تعلق على أنباء ترشح غوتيريش والـ"أونروا" لجائزة "نوبل" للسلام

سبوتنيك عربي

علّقت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، على أنباء ترشح أمينها العام أنطونيو غوتيريش، لنيل جائزة "نوبل" للسلام، وأنه من أقرب المرشحين للفوز بها. 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T15:56+0000

2024-10-03T15:56+0000

2024-10-03T15:56+0000

أنطونيو غوتيريش

جائزة نوبل للسلام

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن المنظمة تقترح انتظار الإعلان عن الفائز بجائزة "نوبل" للسلام لعام 2024.وتابع: "أعتقد أننا سننتظر الإعلان عن الجائزة، قبل التعليق على هذا الجزء".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، ذكرت وسائل إعلام أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ومحكمة العدل الدولية، ضمن القائمة المختصرة للمرشحين للفوز بجائزة "نوبل" للسلام لعام 2024.وتعليقا على هذا، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "إدراج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القائمة المختصرة للمرشحين المحتملين للفوز بجائزة "نوبل" للسلام، هو دليل على شجاعة المنظمة، وتفانيها في تقديم الخدمات الحيوية لقطاع غزة".وقال حق، فيما يتعلق بـ"أونروا": "أعتقد أن العمل الذي قاموا به (أونروا) على مدار العام الماضي، عندما قُتل أكثر من 220 زميلا من الوكالة، ورغم ذلك استمروا في تقديم الخدمات الحيوية في غزة، هو شهادة على تفاني وشجاعة زملائي في "أونروا".وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز "نوبل" لعام 2024، في الفترة ما بين 7 و14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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أنطونيو غوتيريش, جائزة نوبل للسلام, منظمة الأمم المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأونروا