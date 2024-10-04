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لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
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مجلس الأمن الدولي يعلن دعمه الكامل لغوتيريش بعد إعلان إسرائيل أنه "شخص غير مرغوب فيه"
مجلس الأمن الدولي يعلن دعمه الكامل لغوتيريش بعد إعلان إسرائيل أنه "شخص غير مرغوب فيه"
سبوتنيك عربي
أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، دعمه الكامل للأمين العام أنطونيو غوتيريش، بعد أن أعلنت إسرائيل أنه "شخص غير مرغوب فيه" لعدم إدانته بسرعة... 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T03:31+0000
2024-10-04T03:37+0000
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وطالب المجلس في بيان الدول الأعضاء بـ"الامتناع عن أي تصرفات تقوض عمل الأمين العام ومكتبه".وأكد أعضاء المجلس الدائمون الخمسة - بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، والولايات المتحدة - بالإضافة إلى الأعضاء العشرة غير الدائمين، "الحاجة إلى أن تحافظ جميع الدول الأعضاء على علاقة بناءة وفعالة مع الأمين العام".وأضاف البيان أن "أي قرار بعدم التعامل مع الأمين العام أو الأمم المتحدة هو غير منتج، خصوصًا في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".وجاءت هذه التصريحات في ظل تدهور العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل، والتي أصبحت معقدة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد أعلن يوم الأربعاء أن غوتيريش "شخص غير مرغوب فيه"، واصفًا إياه بأنه "أمين عام معادٍ لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة".وأضاف كاتس في بيانه:في وقت سابق، وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، قال غوتيريش: "أدين مجددًا الهجمات الصاروخية الضخمة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل". لكنه دعا جميع الأطراف إلى وقف "دوامة التصعيد المروعة" من العنف، محذرًا من أن الوضع يقود المنطقة "مباشرة إلى الهاوية".
https://sarabic.ae/20241002/حماس-الاحتلال-يريد-جعل-غوتيريش-دمية-تتحرك-وفق-أجنداته-1093358919.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مجلس الأمن الدولي يعلن دعمه الكامل لغوتيريش بعد إعلان إسرائيل أنه "شخص غير مرغوب فيه"

03:31 GMT 04.10.2024 (تم التحديث: 03:37 GMT 04.10.2024)
© AP Photo / Khalil Senosiالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© AP Photo / Khalil Senosi
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أعلن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الخميس، دعمه الكامل للأمين العام أنطونيو غوتيريش، بعد أن أعلنت إسرائيل أنه "شخص غير مرغوب فيه" لعدم إدانته بسرعة الهجوم الصاروخي الإيراني.
وطالب المجلس في بيان الدول الأعضاء بـ"الامتناع عن أي تصرفات تقوض عمل الأمين العام ومكتبه".
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته إلى العاصمة اللبنانية بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
"حماس": الاحتلال يريد جعل غوتيريش دمية تتحرك وفق أجنداته
2 أكتوبر, 13:32 GMT
وأكد أعضاء المجلس الدائمون الخمسة - بريطانيا، الصين، فرنسا، روسيا، والولايات المتحدة - بالإضافة إلى الأعضاء العشرة غير الدائمين، "الحاجة إلى أن تحافظ جميع الدول الأعضاء على علاقة بناءة وفعالة مع الأمين العام".
وأضاف البيان أن "أي قرار بعدم التعامل مع الأمين العام أو الأمم المتحدة هو غير منتج، خصوصًا في سياق تصاعد التوترات في الشرق الأوسط".
وجاءت هذه التصريحات في ظل تدهور العلاقات بين الأمم المتحدة وإسرائيل، والتي أصبحت معقدة منذ هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، قد أعلن يوم الأربعاء أن غوتيريش "شخص غير مرغوب فيه"، واصفًا إياه بأنه "أمين عام معادٍ لإسرائيل يدعم الإرهابيين والمغتصبين والقتلة".
وأضاف كاتس في بيانه:
"أي شخص لا يستطيع إدانة الهجوم الإيراني البشع على إسرائيل بشكل واضح، لا يستحق أن تطأ قدمه الأراضي الإسرائيلية".
في وقت سابق، وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن حول التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، قال غوتيريش: "أدين مجددًا الهجمات الصاروخية الضخمة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل". لكنه دعا جميع الأطراف إلى وقف "دوامة التصعيد المروعة" من العنف، محذرًا من أن الوضع يقود المنطقة "مباشرة إلى الهاوية".
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