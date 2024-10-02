https://sarabic.ae/20241002/إسرائيل-تمنع-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-من-دخول-البلاد-1093354853.html
إسرائيل تمنع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول البلاد
إسرائيل تمنع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول البلاد
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بأنه منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول إسرائيل. 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T10:36+0000
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وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غوتيريش "شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل"، وقال: "إن من لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإجرامي الإيراني على إسرائيل، لا يستحق أن تطأ قدمه أرض إسرائيل". وأضاف: "يتعلق الأمر بالأمين العام الذي يكره إسرائيل ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة، وسيُذكر غوتيريش باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة"، وفق وصفه.وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.
https://sarabic.ae/20241001/الأمم-المتحدة-تدعو-لوقف-فوري-لإطلاق-النار-في-لبنان-1093328296.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أنطونيو غوتيريش
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حول العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, أنطونيو غوتيريش
إسرائيل تمنع الأمين العام للأمم المتحدة من دخول البلاد
صرح وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، بأنه منع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من دخول إسرائيل.
وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي غوتيريش
"شخصية غير مرغوب فيها في إسرائيل"، وقال: "إن من لا يستطيع أن يدين بشكل لا لبس فيه الهجوم الإجرامي الإيراني على إسرائيل، لا يستحق أن تطأ قدمه أرض إسرائيل".
وأضاف: "يتعلق الأمر بالأمين العام الذي يكره إسرائيل ويقدم الدعم للإرهابيين والمغتصبين والقتلة، وسيُذكر غوتيريش
باعتباره وصمة عار في تاريخ الأمم المتحدة"، وفق وصفه.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء أمس الثلاثاء، تنفيذ هجوم ضد إسرائيل بعشرات الصواريخ
، وذلك ردًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، والأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، وقائد فيلق القدس الإيراني بلبنان عباس نيلفروشان.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه لم يرصد تهديدات جديدة، بعد الانتهاء من التصدي لهجوم صاروخي كبير أُطلق من إيران باتجاه إسرائيل.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء موجة الهجوم الإيراني: "أجرينا تقييمات وأبلغنا
شركاءنا في الولايات المتحدة، ولا نرى تهديدات أخرى، وطلبنا من المواطنين الخروج من الملاجئ".
وفي وقت سابق من أمس الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي شن عملية برية في لبنان، وقال إنها ستكون "محدودة" بطبيعتها. ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف لـ"حزب الله" في مناطق مختلفة من لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي
مقتل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يوم الجمعة الماضي، وهو ما تم تأكيده لاحقا في بيان للحزب.