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https://sarabic.ae/20240912/غوتيريش-نتنياهو-يرفض-استقبال-مكالماتي-منذ-7-أكتوبر-الماضي-1092642329.html
غوتيريش: نتنياهو يرفض استقبال مكالماتي منذ 7 أكتوبر الماضي
غوتيريش: نتنياهو يرفض استقبال مكالماتي منذ 7 أكتوبر الماضي
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إنه لم يتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس"... 12.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-12T13:15+0000
2024-09-12T13:15+0000
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وكانت آخر مرة التقا فيها غوتيريش ونتنياهو شخصيا، في سبتمبر/ أيلول 2023، خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وعن إمكانية تكرار اللقاء بينهما، قال غوتيريش إنه سيكون على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري، إذا طلب نتنياهو ذلك، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وعندما سُئل عما إذا كان نتنياهو يخطط للقاء غوتيريش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن جدول رئيس الوزراء لم يتم بعد الانتهاء من إعداده.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
https://sarabic.ae/20240607/نتنياهو-ووزير-خارجيته-يفتحان-النار-على-غوتيريش-ويدافعان-جيش-إسرائيل-هو-الأكثر-أخلاقية-في-العالم-1089626374.html
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بنيامين نتنياهو, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
بنيامين نتنياهو, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

غوتيريش: نتنياهو يرفض استقبال مكالماتي منذ 7 أكتوبر الماضي

13:15 GMT 12.09.2024
© AP Photo / Khalil Senosiالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2024
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
© AP Photo / Khalil Senosi
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إنه لم يتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
وكانت آخر مرة التقا فيها غوتيريش ونتنياهو شخصيا، في سبتمبر/ أيلول 2023، خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وعن إمكانية تكرار اللقاء بينهما، قال غوتيريش إنه سيكون على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري، إذا طلب نتنياهو ذلك، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأضاف: "لم أتحدث معه لأنه لم يرد على مكالماتي الهاتفية، لكن ليس لدي سبب لعدم التحدث معه، لذا إذا جاء إلى نيويورك وطلب رؤيتي، فسأكون سعيدا جدا برؤيته".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
نتنياهو ووزير خارجيته "يفتحان النار" على غوتيريش ويدافعان: جيش إسرائيل هو الأكثر أخلاقية في العالم
7 يونيو, 16:54 GMT
وعندما سُئل عما إذا كان نتنياهو يخطط للقاء غوتيريش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن جدول رئيس الوزراء لم يتم بعد الانتهاء من إعداده.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.
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Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "الأونروا" تعلن مقتل 6 من موظفيها في غارتين جويتين على غزة05:20 GMT
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