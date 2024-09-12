https://sarabic.ae/20240912/غوتيريش-نتنياهو-يرفض-استقبال-مكالماتي-منذ-7-أكتوبر-الماضي-1092642329.html

غوتيريش: نتنياهو يرفض استقبال مكالماتي منذ 7 أكتوبر الماضي

غوتيريش: نتنياهو يرفض استقبال مكالماتي منذ 7 أكتوبر الماضي

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إنه لم يتحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، منذ الهجوم الذي شنته حركة "حماس"... 12.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-12T13:15+0000

2024-09-12T13:15+0000

2024-09-12T13:15+0000

بنيامين نتنياهو

أنطونيو غوتيريش

منظمة الأمم المتحدة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104063/04/1040630462_0:71:3600:2096_1920x0_80_0_0_8284904e6981afd371fb35df1d0fc0e0.jpg

وكانت آخر مرة التقا فيها غوتيريش ونتنياهو شخصيا، في سبتمبر/ أيلول 2023، خلال الاجتماع السنوي لزعماء العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة.وعن إمكانية تكرار اللقاء بينهما، قال غوتيريش إنه سيكون على استعداد للقيام بذلك مرة أخرى في وقت لاحق من الشهر الجاري، إذا طلب نتنياهو ذلك، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وعندما سُئل عما إذا كان نتنياهو يخطط للقاء غوتيريش على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، إن جدول رئيس الوزراء لم يتم بعد الانتهاء من إعداده.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، وبدأت بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 41 ألف قتيل ونحو 95 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 10 آلاف شخص في عداد المفقودين.

https://sarabic.ae/20240607/نتنياهو-ووزير-خارجيته-يفتحان-النار-على-غوتيريش-ويدافعان-جيش-إسرائيل-هو-الأكثر-أخلاقية-في-العالم-1089626374.html

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

بنيامين نتنياهو, أنطونيو غوتيريش, منظمة الأمم المتحدة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل