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نتنياهو ووزير خارجيته "يفتحان النار" على غوتيريش ويدافعان: جيش إسرائيل هو الأكثر أخلاقية في العالم
نتنياهو ووزير خارجيته "يفتحان النار" على غوتيريش ويدافعان: جيش إسرائيل هو الأكثر أخلاقية في العالم
سبوتنيك عربي
عبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن استيائه من قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T16:54+0000
2024-06-07T16:54+0000
بنيامين نتنياهو
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ووصف كاتس القرار بأنه "مشين وعمل خسيس"، مشيرا إلى أن "غوتيريش، الذي وقف دقيقة صمت في ذكرى الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، سيتذكره التاريخ باعتباره أمينا عاما للأمم المتحدة معاديا للسامية، اختار تجاهل الجرائم الجنسية التي ترتكبها حركة "حماس" الفلسطينية، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفقا لتغريدة عبر منصة "إكس".وتابع يسرائيل كاتس أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولن يغير أي تقرير وهمي ذلك"، مشددا على أن "هذه الخطوة سيكون لها عواقب على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".في سياق متصل، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس"، أن "الأمم المتحدة وضعت نفسها اليوم على القائمة السوداء للتاريخ، عندما تبنت ادعاءات "حماس السخيفة".وأضاف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولا يمكن لأي قرار اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة أن يغير ذلك".يشار إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة مكتظة بالنازحين في مخيم النصيرات، فجر أمس الخميس، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 مواطنا وإصابة العشرات حسب إحصائيات رسمية فلسطينية.ووصف المفوض العام لوكالة الـ "أونروا"، فيليبي لازاريني الحادث، بـ "يوم مروع آخر في غزة"، مشيرا إلى أن الهجوم، من قبل القوات الإسرائيلية، الذي استهدف مدرسة تابعة لـ"أونروا" أصبحت مركزاً لإيواء النازحين، جاء "دون سابق إنذار للنازحين أو للوكالة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sarabic.ae/20240607/غوتيريش-يدرج-الجيش-الإسرائيلي-ضمن-القائمة-السوداء-لمنتهكي-حقوق-الأطفال-في-حالات-النزاع-1089624947.html
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بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أنطونيو غوتيريش, العالم
بنيامين نتنياهو, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, منظمة الأمم المتحدة, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أنطونيو غوتيريش, العالم

نتنياهو ووزير خارجيته "يفتحان النار" على غوتيريش ويدافعان: جيش إسرائيل هو الأكثر أخلاقية في العالم

16:54 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / AMIR COHENرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
© AFP 2023 / AMIR COHEN
تابعنا عبر
عبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن استيائه من قرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الجمعة، بوضع الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" للدول المنتهكة لحقوق الأطفال.
ووصف كاتس القرار بأنه "مشين وعمل خسيس"، مشيرا إلى أن "غوتيريش، الذي وقف دقيقة صمت في ذكرى الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي، سيتذكره التاريخ باعتباره أمينا عاما للأمم المتحدة معاديا للسامية، اختار تجاهل الجرائم الجنسية التي ترتكبها حركة "حماس" الفلسطينية، وحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، وفقا لتغريدة عبر منصة "إكس".
وتابع يسرائيل كاتس أن "الجيش الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولن يغير أي تقرير وهمي ذلك"، مشددا على أن "هذه الخطوة سيكون لها عواقب على علاقات إسرائيل مع الأمم المتحدة".
في سياق متصل، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر منصة "إكس"، أن "الأمم المتحدة وضعت نفسها اليوم على القائمة السوداء للتاريخ، عندما تبنت ادعاءات "حماس السخيفة".
وأضاف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي هو الجيش الأكثر أخلاقية في العالم، ولا يمكن لأي قرار اتخذه الأمين العام للأمم المتحدة أن يغير ذلك".
يشار إلى أن قصفا إسرائيليا استهدف مدرسة مكتظة بالنازحين في مخيم النصيرات، فجر أمس الخميس، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 مواطنا وإصابة العشرات حسب إحصائيات رسمية فلسطينية.
ووصف المفوض العام لوكالة الـ "أونروا"، فيليبي لازاريني الحادث، بـ "يوم مروع آخر في غزة"، مشيرا إلى أن الهجوم، من قبل القوات الإسرائيلية، الذي استهدف مدرسة تابعة لـ"أونروا" أصبحت مركزاً لإيواء النازحين، جاء "دون سابق إنذار للنازحين أو للوكالة".
أطفال غزة يصنعون فوانيس رمضان من بقايا كتبهم المدرسية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
غوتيريش يدرج الجيش الإسرائيلي ضمن "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال في حالات النزاع
16:05 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 37 ألف قتيل وأكثر من 83 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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