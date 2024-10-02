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خبير: الغرب بكل قواه مع إسرائيل ونحن لا نعول على أي موقف أخلاقي يقفه تجاه قضايانا في المنطقة
10:30 GMT
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عرض إثيوبي لحل أزمة سد النهضة.. إمكانية العودة للتفاوض
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صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
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https://sarabic.ae/20241002/بايدن-سنفرض-عقوبات-على-إيران-ولا-أدعم-شن-أي-هجوم-على-مواقعها-النووية-1093371340.html
بايدن: سنفرض عقوبات على إيران ولا أدعم شن أي هجوم على مواقعها النووية
بايدن: سنفرض عقوبات على إيران ولا أدعم شن أي هجوم على مواقعها النووية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، أمس الثلاثاء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات... 02.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-02T17:25+0000
2024-10-02T17:25+0000
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وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "إيران تجاوزت الحدود وسنفرض عقوبات عليها".كما أفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، أمس الثلاثاء، قد أُحبط، متوعدًا في الوقت ذاته طهران بدفع ثمن الهجوم.وقال نتنياهو، في كلمة خلال اجتماع حكومي: "هاجمت إيران إسرائيل مرة أخرى بمئات الصواريخ. فشل هذا الهجوم، وتم إحباطه بفضل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، وهو الأكثر تقدما في العالم".وأضاف: "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيرًا الليلة، وسوف تدفع ثمنه. النظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الرد على أعدائنا".كما تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، مجدداً اليوم الأربعاء، بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مؤكداً أن إيران أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل.وأضاف في مقطع فيديو، خلال تفقده قاعدة جوية في وسط إسرائيل "سنرد.. يمكننا تحديد أهداف مهمة، ويمكننا ضربهم بدقة وقوة".كما تابع "لدينا القدرة على الوصول وضرب كل موقع في الشرق الأوسط، وأعداؤنا الذين لم يفهموا ذلك سيفهمونه قريبا".
https://sarabic.ae/20241001/نتنياهو-الهجوم-الصاروخي-الإيراني-تم-إحباطه-وطهران-ارتكبت-خطأ-كبيرا-وستدفع-ثمنه-1093338106.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن: سنفرض عقوبات على إيران ولا أدعم شن أي هجوم على مواقعها النووية

17:25 GMT 02.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbeinالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، أمس الثلاثاء، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "إيران تجاوزت الحدود وسنفرض عقوبات عليها".

وأضاف، ردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "الإجابة هي لا".

كما أفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، أمس الثلاثاء، قد أُحبط، متوعدًا في الوقت ذاته طهران بدفع ثمن الهجوم.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
نتنياهو: الهجوم الصاروخي الإيراني تم إحباطه وطهران ارتكبت خطأ كبيرا ستدفع ثمنه
أمس, 21:26 GMT
وقال نتنياهو، في كلمة خلال اجتماع حكومي: "هاجمت إيران إسرائيل مرة أخرى بمئات الصواريخ. فشل هذا الهجوم، وتم إحباطه بفضل نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، وهو الأكثر تقدما في العالم".
وأضاف: "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيرًا الليلة، وسوف تدفع ثمنه. النظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الرد على أعدائنا".
كما تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، مجدداً اليوم الأربعاء، بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني، مؤكداً أن إيران أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل.
وأضاف في مقطع فيديو، خلال تفقده قاعدة جوية في وسط إسرائيل "سنرد.. يمكننا تحديد أهداف مهمة، ويمكننا ضربهم بدقة وقوة".
كما تابع "لدينا القدرة على الوصول وضرب كل موقع في الشرق الأوسط، وأعداؤنا الذين لم يفهموا ذلك سيفهمونه قريبا".
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