https://sarabic.ae/20241004/بايدن-عن-اندلاع-حرب-شاملة-في-الشرق-الأوسط-هل-يمكنكم-ضمان-عدم-هطول-الأمطار؟-فيديو-1093420727.html

بايدن عن اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط: هل يمكنكم ضمان عدم هطول الأمطار؟.. فيديو

بايدن عن اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط: هل يمكنكم ضمان عدم هطول الأمطار؟.. فيديو

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أنه لا يتوقع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، مشدداً على إمكانية تجنب ذلك بشرط بذل المزيد من الجهود. 04.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-04T07:06+0000

2024-10-04T07:06+0000

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وعندما سئل عن مدى ثقته في تجنب مثل هذه الحرب، أخذ لحظة للتفكير قبل أن يجيب، مشبها الأمر بسؤال حول "إمكانية عدم هطول الأمطار".وتابع: "لا أعتقد أنه ستكون هناك حرب شاملة. أعتقد أننا قادرون على تجنبها، ولكن لا يزال هناك الكثير مما ينبغي فعله".وعند سؤاله عن احتمال إرسال قوات أمريكية لدعم إسرائيل، أوضح بايدن: "نحن نساعد إسرائيل بالفعل، وسنستمر في حمايتها".وكانت إيران قد شنت هجوماً باستخدام نحو 200 صاروخ باليستي على إسرائيل، الثلاثاء الماضي، في رد فعل على سلسلة من الاغتيالات والهجمات التي استهدفت هنية ونصر الله، بالإضافة إلى عسكريين إيرانيين، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تشمل دولاً أخرى.وفي أعقاب الهجوم، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران "ثمنا باهظا"، فيما أعلنت واشنطن أنها ستعمل مع إسرائيل لضمان مواجهة إيران.وفي تطور جديد، صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الخميس، أن الولايات المتحدة تدرس مع إسرائيل توجيه ضربات إلى منشآت نفطية إيرانية رداً على الهجوم الصاروخي.

https://sarabic.ae/20241003/بايدن-يستبعد-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-اليوم-ويكشف-عن-نقاشات-حول-استهداف-منشآت-نفطية-فيها-1093408772.html

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