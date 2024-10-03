https://sarabic.ae/20241003/بايدن-يستبعد-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-اليوم-ويكشف-عن-نقاشات-حول-استهداف-منشآت-نفطية-فيها-1093408772.html
بايدن يستبعد الرد على إيران اليوم ويكشف عن مناقشات لاستهداف منشآتها النفطية
بايدن يستبعد الرد على إيران اليوم ويكشف عن مناقشات لاستهداف منشآتها النفطية
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد... 03.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-03T16:25+0000
2024-10-03T16:25+0000
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وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".وكشف الرئيس الأمريكي أن هناك "نقاشات" جارية حول احتمال شنّ إسرائيل ضربات ضد منشآت نفطية إيرانية.وكان بايدن، قد صرح أمس الأربعاء، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "إيران تجاوزت الحدود وسنفرض عقوبات عليها".وأضاف، ردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "الإجابة هي لا".كما أفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي وقت سابق، توعد نتنياهو إيران بدفع ثمن الهجوم، مضيفا "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيرًا الليلة، وسوف تدفع ثمنه. النظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الرد على أعدائنا".كما تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.وأضاف في مقطع فيديو، خلال تفقده قاعدة جوية في وسط إسرائيل "سنرد.. يمكننا تحديد أهداف مهمة، ويمكننا ضربهم بدقة وقوة".وتابع "لدينا القدرة على الوصول وضرب كل موقع في الشرق الأوسط، وأعداؤنا الذين لم يفهموا ذلك سيفهمونه قريبا".
https://sarabic.ae/20241002/بايدن-سنفرض-عقوبات-على-إيران-ولا-أدعم-شن-أي-هجوم-على-مواقعها-النووية-1093371340.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, إسرائيل, إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بايدن يستبعد الرد على إيران اليوم ويكشف عن مناقشات لاستهداف منشآتها النفطية
16:25 GMT 03.10.2024 (تم التحديث: 16:33 GMT 03.10.2024)
أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد إسرائيل.
وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن
: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".
وتابع بايدن، عندما سُئل عما إذا كان سيسمح لإسرائيل بالرد على إيران: "أولاً وقبل كل شيء، نحن لا نسمح لإسرائيل، نحن ننصح إسرائيل. ولن يحدث شيء اليوم".
وكشف الرئيس الأمريكي أن هناك "نقاشات" جارية حول احتمال شنّ إسرائيل ضربات ضد منشآت نفطية إيرانية.
وعندما سُئل عما إذا كان يؤيد توجيه إسرائيل ضربات لتلك المنشآت، قال بايدن: "نجري نقاشات حول هذا الموضوع. أعتقد أنه سيكون قليلا... على أي حال"، دون أن يكمل جملته، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وكان بايدن، قد صرح أمس الأربعاء، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.
وقال بايدن
، في تصريحات للصحفيين: "إيران تجاوزت الحدود وسنفرض عقوبات عليها".
وأضاف، ردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "الإجابة هي لا".
كما أفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق، توعد نتنياهو إيران بدفع ثمن الهجوم، مضيفا "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيرًا
الليلة، وسوف تدفع ثمنه. النظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الرد على أعدائنا".
كما تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.
وأضاف في مقطع فيديو، خلال تفقده قاعدة جوية في وسط إسرائيل "سنرد.. يمكننا تحديد أهداف مهمة، ويمكننا ضربهم بدقة وقوة".
وتابع "لدينا القدرة على الوصول وضرب كل موقع في الشرق الأوسط، وأعداؤنا الذين لم يفهموا ذلك سيفهمونه قريبا".