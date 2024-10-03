https://sarabic.ae/20241003/بايدن-يستبعد-الرد-الإسرائيلي-على-إيران-اليوم-ويكشف-عن-نقاشات-حول-استهداف-منشآت-نفطية-فيها-1093408772.html

بايدن يستبعد الرد على إيران اليوم ويكشف عن مناقشات لاستهداف منشآتها النفطية

بايدن يستبعد الرد على إيران اليوم ويكشف عن مناقشات لاستهداف منشآتها النفطية

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن ثقته بأنه لن يحدث أي تطور ملحوظ، اليوم الخميس، فيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على إيران، عقب الهجوم الصاروخي الذي نفذته طهران ضد... 03.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-03T16:25+0000

2024-10-03T16:25+0000

2024-10-03T16:33+0000

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وفي تصريحات مقتضبة أدلى بها للصحافيين قبل مغادرته البيت الأبيض، قال بايدن: "لن يحدث شيء اليوم (الخميس)".وكشف الرئيس الأمريكي أن هناك "نقاشات" جارية حول احتمال شنّ إسرائيل ضربات ضد منشآت نفطية إيرانية.وكان بايدن، قد صرح أمس الأربعاء، بأن إيران ستخضع لعقوبات جديدة، ردا على هجومها الصاروخي ضد إسرائيل، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يؤيد توجيه ضربات لمنشآت نووية إيرانية.وقال بايدن، في تصريحات للصحفيين: "إيران تجاوزت الحدود وسنفرض عقوبات عليها".وأضاف، ردًا على سؤال عما إذا كان يؤيد توجيه ضربة للمنشآت النووية الإيرانية، قائلا: "الإجابة هي لا".كما أفاد الرئيس الأمريكي بأنه سيتحدث قريبا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وفي وقت سابق، توعد نتنياهو إيران بدفع ثمن الهجوم، مضيفا "لقد ارتكبت إيران خطأً كبيرًا الليلة، وسوف تدفع ثمنه. النظام في إيران لا يفهم تصميمنا على الدفاع عن أنفسنا وتصميمنا على الرد على أعدائنا".كما تعهد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، أمس الأربعاء، بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني.وأضاف في مقطع فيديو، خلال تفقده قاعدة جوية في وسط إسرائيل "سنرد.. يمكننا تحديد أهداف مهمة، ويمكننا ضربهم بدقة وقوة".وتابع "لدينا القدرة على الوصول وضرب كل موقع في الشرق الأوسط، وأعداؤنا الذين لم يفهموا ذلك سيفهمونه قريبا".

https://sarabic.ae/20241002/بايدن-سنفرض-عقوبات-على-إيران-ولا-أدعم-شن-أي-هجوم-على-مواقعها-النووية-1093371340.html

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