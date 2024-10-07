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https://sarabic.ae/20241007/في-الذكرى-الأولى-المرشد-الإيراني-يغرد-باللغة-العبرية-عن-طوفان-الأقصى-1093498575.html
في الذكرى الأولى... المرشد الإيراني يغرد باللغة العبرية عن "طوفان الأقصى"
في الذكرى الأولى... المرشد الإيراني يغرد باللغة العبرية عن "طوفان الأقصى"
سبوتنيك عربي
غرّد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، باللغة العبرية، بمناسبة الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى". 07.10.2024, سبوتنيك عربي
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وكتب خامنئي بالعبرية، عبر منصة "إكس": "لقد أعادت عملية "طوفان الأقصى" الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء".وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، صرح الأسبوع الماضي، بأن "عدو الأمة الإسلامية واحد رغم اختلاف أساليبه من بلد لآخر".ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن خامنئي أنه من الواجب "ربط أحزمة الدفاع عن الأمة الإسلامية من أفغانستان إلى اليمن ومن إيران إلى غزة ولبنان".وجاءت تصريحات خامنئي خلال مراسم تأبين الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في طهران، مؤكدا أن "نصر الله كان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل نحو 42 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 97 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20241004/بعد-الهجوم-على-إسرائيل-خامنئي-يؤم-صلاة-الجمعة-في-إيران-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1093419337.html
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إيران, أخبار إيران, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن

في الذكرى الأولى... المرشد الإيراني يغرد باللغة العبرية عن "طوفان الأقصى"

08:34 GMT 07.10.2024
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leaderآية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 9 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2024
آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، 9 يناير/ كانون الثاني 2019
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
غرّد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، باللغة العبرية، بمناسبة الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى".
وكتب خامنئي بالعبرية، عبر منصة "إكس": "لقد أعادت عملية "طوفان الأقصى" الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء".
وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، صرح الأسبوع الماضي، بأن "عدو الأمة الإسلامية واحد رغم اختلاف أساليبه من بلد لآخر".
ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن خامنئي أنه من الواجب "ربط أحزمة الدفاع عن الأمة الإسلامية من أفغانستان إلى اليمن ومن إيران إلى غزة ولبنان".
وجاءت تصريحات خامنئي خلال مراسم تأبين الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في طهران، مؤكدا أن "نصر الله كان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين".
المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
بعد الهجوم على إسرائيل... خامنئي يؤم صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ 5 سنوات
4 أكتوبر, 05:44 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل نحو 42 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 97 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.
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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:31 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:43 GMT
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