https://sarabic.ae/20241007/في-الذكرى-الأولى-المرشد-الإيراني-يغرد-باللغة-العبرية-عن-طوفان-الأقصى-1093498575.html

في الذكرى الأولى... المرشد الإيراني يغرد باللغة العبرية عن "طوفان الأقصى"

في الذكرى الأولى... المرشد الإيراني يغرد باللغة العبرية عن "طوفان الأقصى"

سبوتنيك عربي

غرّد المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الاثنين، باللغة العبرية، بمناسبة الذكرى الأولى لعملية "طوفان الأقصى". 07.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-07T08:34+0000

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وكتب خامنئي بالعبرية، عبر منصة "إكس": "لقد أعادت عملية "طوفان الأقصى" الكيان الصهيوني 70 عاما إلى الوراء".وكان المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، صرح الأسبوع الماضي، بأن "عدو الأمة الإسلامية واحد رغم اختلاف أساليبه من بلد لآخر".ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية، اليوم الجمعة، عن خامنئي أنه من الواجب "ربط أحزمة الدفاع عن الأمة الإسلامية من أفغانستان إلى اليمن ومن إيران إلى غزة ولبنان".وجاءت تصريحات خامنئي خلال مراسم تأبين الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله في طهران، مؤكدا أن "نصر الله كان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها، في الـ7 من أكتوبر الماضي، في مقتل نحو 42 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 97 ألف مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

https://sarabic.ae/20241004/بعد-الهجوم-على-إسرائيل-خامنئي-يؤم-صلاة-الجمعة-في-إيران-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1093419337.html

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