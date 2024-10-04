بعد الهجوم على إسرائيل... خامنئي يؤم صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ 5 سنوات

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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
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7 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
09:03 GMT
57 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
12:03 GMT
27 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
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29 د
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183 د
حصاد الأسبوع
برلماني: نثمن وقوف روسيا مع لبنان سياسيا ومعنويا وبالمساعدات
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
في أول ظهور علني له عقب اغتيال نصر الله؛ خامنئي يدعو الغرب إلى الرحيل عن الشرق الأوسط.
17:03 GMT
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صدى الحياة
خبير: العدوان الإسرائيلي على لبنان سيكون له تداعيات كارثية إنسانية واقتصادية واجتماعية
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الجوع يفتك باليمنيين
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24 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
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19 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
09:03 GMT
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:03 GMT
13 د
صدى الحياة
رامي الشاعر: مدرسة المواجهة والنضال من أرقى مراتب التعليم والتربية للجيل الفلسطيني
10:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
12:03 GMT
16 د
مساحة حرة
الاتفاق على تعيبن قيادة جديدة للمصرف المركزي الليبي.. هل ينهي الأزمة
12:19 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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https://sarabic.ae/20241004/بعد-الهجوم-على-إسرائيل-خامنئي-يؤم-صلاة-الجمعة-في-إيران-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1093419337.html
بعد الهجوم على إسرائيل... خامنئي يؤم صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ 5 سنوات
بعد الهجوم على إسرائيل... خامنئي يؤم صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ 5 سنوات
سبوتنيك عربي
في خطوة نادرة، يؤم المرشد الإيراني، علي خامنئي، صلاة الجمعة، ومن المتوقع أن يلقي خطبة قد تتناول الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T05:44+0000
2024-10-04T05:44+0000
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هذه الخطبة ستكون الأولى للمرشد الأعلى منذ حوالي 5 سنوات، وتأتي عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب قيادي في فيلق القدس الإيراني.وتأتي الخطبة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل في يوليو/تموز الماضي.كما تأتي أيضا قبل 3 أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.وحسبما أفاد موقعه الرسمي، فإن خامنئي سيؤم المصلين في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني وسط طهران، تليها مراسم تكريم لنصر الله.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل كان رداً على اغتيال نصر الله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان، عباس نيلفورشان.يشار إلى أن آخر مرة أمَّ فيها خامنئي صلاة الجمعة كانت في يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدة أمريكية في العراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
https://sarabic.ae/20241002/خامنئي-مقتل-نصر-الله-ليس-حادثة-صغيرة-1093350941.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

بعد الهجوم على إسرائيل... خامنئي يؤم صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ 5 سنوات

05:44 GMT 04.10.2024
© AP Photo المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
 المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
في خطوة نادرة، يؤم المرشد الإيراني، علي خامنئي، صلاة الجمعة، ومن المتوقع أن يلقي خطبة قد تتناول الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل.
هذه الخطبة ستكون الأولى للمرشد الأعلى منذ حوالي 5 سنوات، وتأتي عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب قيادي في فيلق القدس الإيراني.
وتأتي الخطبة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل في يوليو/تموز الماضي.
كما تأتي أيضا قبل 3 أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2024
خامنئي: مقتل نصر الله ليس حادثة صغيرة
2 أكتوبر, 09:19 GMT
وحسبما أفاد موقعه الرسمي، فإن خامنئي سيؤم المصلين في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني وسط طهران، تليها مراسم تكريم لنصر الله.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل كان رداً على اغتيال نصر الله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان، عباس نيلفورشان.
يشار إلى أن آخر مرة أمَّ فيها خامنئي صلاة الجمعة كانت في يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدة أمريكية في العراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
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