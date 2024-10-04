https://sarabic.ae/20241004/بعد-الهجوم-على-إسرائيل-خامنئي-يؤم-صلاة-الجمعة-في-إيران-لأول-مرة-منذ-5-سنوات-1093419337.html
بعد الهجوم على إسرائيل... خامنئي يؤم صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ 5 سنوات
بعد الهجوم على إسرائيل... خامنئي يؤم صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ 5 سنوات
سبوتنيك عربي
في خطوة نادرة، يؤم المرشد الإيراني، علي خامنئي، صلاة الجمعة، ومن المتوقع أن يلقي خطبة قد تتناول الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل. 04.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-04T05:44+0000
2024-10-04T05:44+0000
2024-10-04T05:44+0000
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هذه الخطبة ستكون الأولى للمرشد الأعلى منذ حوالي 5 سنوات، وتأتي عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في ضربة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب قيادي في فيلق القدس الإيراني.وتأتي الخطبة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل في يوليو/تموز الماضي.كما تأتي أيضا قبل 3 أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.وحسبما أفاد موقعه الرسمي، فإن خامنئي سيؤم المصلين في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني وسط طهران، تليها مراسم تكريم لنصر الله.وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي الأخير على إسرائيل كان رداً على اغتيال نصر الله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان، عباس نيلفورشان.يشار إلى أن آخر مرة أمَّ فيها خامنئي صلاة الجمعة كانت في يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدة أمريكية في العراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
https://sarabic.ae/20241002/خامنئي-مقتل-نصر-الله-ليس-حادثة-صغيرة-1093350941.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, إسرائيل, غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
بعد الهجوم على إسرائيل... خامنئي يؤم صلاة الجمعة في إيران لأول مرة منذ 5 سنوات
في خطوة نادرة، يؤم المرشد الإيراني، علي خامنئي، صلاة الجمعة، ومن المتوقع أن يلقي خطبة قد تتناول الهجوم الصاروخي الأخير الذي شنته إيران على إسرائيل.
هذه الخطبة ستكون الأولى للمرشد الأعلى منذ حوالي 5 سنوات، وتأتي عقب اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله
، في ضربة إسرائيلية استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، إلى جانب قيادي في فيلق القدس الإيراني.
وتأتي الخطبة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية، إسماعيل هنية، في طهران في هجوم نُسب إلى إسرائيل في يوليو/تموز الماضي.
كما تأتي أيضا قبل 3 أيام فقط من الذكرى السنوية الأولى لاندلاع الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.
وحسبما أفاد
موقعه الرسمي، فإن خامنئي سيؤم المصلين في جامع المصلّى الكبير للإمام الخميني وسط طهران، تليها مراسم تكريم لنصر الله.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني أن الهجوم الصاروخي الأخير
على إسرائيل كان رداً على اغتيال نصر الله وهنية وقائد فيلق القدس في لبنان، عباس نيلفورشان.
يشار إلى أن آخر مرة أمَّ فيها خامنئي
صلاة الجمعة كانت في يناير/كانون الثاني 2020، بعد أن شنت إيران هجوماً صاروخياً على قاعدة أمريكية في العراق رداً على مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.