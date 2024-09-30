https://sarabic.ae/20240930/محافظ-إدلب-لـسبوتنيك-120-عائلة-عادت-من-لبنان-إلى-مناطق-سيطرة-الدولة-في-ريف-المحافظة-1093287518.html
محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": 120 عائلة عادت من لبنان إلى مناطق سيطرة الدولة في ريف المحافظة
محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": 120 عائلة عادت من لبنان إلى مناطق سيطرة الدولة في ريف المحافظة
سبوتنيك عربي
كشف محافظ إدلب، ثائر سلهب، عن عودة أكثر من 120 عائلة سورية إلى عدة مناطق في ريف المحافظة الخاضع لسيطرة الدولة السورية، قادمين من الأراضي اللبنانية. 30.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-30T16:35+0000
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2024-09-30T16:35+0000
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وأضاف محافظ إدلب في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "تم توجيه كافة المؤسسات المعنية في المحافظة لاستقبال العائدين من أبناء المحافظة، والاطلاع على أحوالهم وتم تقديم كافة المساعدات الإغاثية والغذائية واللوجستية اللازمة لهم بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر السوري في المحافظة".وتابع سلهب: "تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية والهلال الأحمر العربي السوري، بإشراف مباشر من محافظة إدلب، مهمته القيام بزيارات ميدانية للعوائل التي عادت إلى ريف إدلب، وتسجيل البيانات والاحتياجات اللازمة لهم ليصار إلى تأمينها على وجه السرعة".وأدى العدوان الإسرائيلي على المدن اللبنانية وفي مقدمها العاصمة بيروت، إلى موجه نزوح كبيرة من المواطنين اللبنانيين والسوريين الموجودين هنالك، حيث يسجل يومياً دخول مئات العائلات إلى الأراضي السورية عبر المعابر التي تربط بين سوريا ولبنان، في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس.
https://sarabic.ae/20240930/أكثر-من-100-ألف-شخص-فروا-من-لبنان-إلى-سوريا-بسبب-الغارات-الإسرائيلية--1093265442.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل
محافظ إدلب لـ"سبوتنيك": 120 عائلة عادت من لبنان إلى مناطق سيطرة الدولة في ريف المحافظة
حصري
كشف محافظ إدلب، ثائر سلهب، عن عودة أكثر من 120 عائلة سورية إلى عدة مناطق في ريف المحافظة الخاضع لسيطرة الدولة السورية، قادمين من الأراضي اللبنانية.
وأضاف محافظ إدلب في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "تم توجيه كافة المؤسسات المعنية في المحافظة لاستقبال العائدين من أبناء المحافظة، والاطلاع على أحوالهم وتم تقديم كافة المساعدات الإغاثية والغذائية واللوجستية اللازمة لهم بالتعاون مع فرع الهلال الأحمر السوري في المحافظة".
وتابع سلهب: "تم تشكيل فريق عمل يضم ممثلين عن الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية والهلال الأحمر العربي السوري، بإشراف مباشر من محافظة إدلب، مهمته القيام بزيارات ميدانية للعوائل التي عادت إلى ريف إدلب، وتسجيل البيانات والاحتياجات اللازمة لهم ليصار إلى تأمينها على وجه السرعة".
وأدى العدوان الإسرائيلي على المدن اللبنانية وفي مقدمها العاصمة بيروت، إلى موجه نزوح كبيرة من المواطنين اللبنانيين والسوريين الموجودين هنالك
، حيث يسجل يومياً دخول مئات العائلات إلى الأراضي السورية عبر المعابر التي تربط بين سوريا ولبنان، في محافظات ريف دمشق وحمص وطرطوس.