https://sarabic.ae/20240930/أكثر-من-100-ألف-شخص-فروا-من-لبنان-إلى-سوريا-بسبب-الغارات-الإسرائيلية--1093265442.html

أكثر من 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا بسبب الغارات الإسرائيلية

أكثر من 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا بسبب الغارات الإسرائيلية

سبوتنيك عربي

أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، اليوم الإثنين، أن أكثر من 100 ألف شخص فروا من لبنان إلى سوريا بسبب الضربات الإسرائيلية، وأن تدفق... 30.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-30T08:52+0000

2024-09-30T08:52+0000

2024-09-30T08:52+0000

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وجاء في منشور مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن "عدد المواطنين اللبنانيين والسوريين الذين وصلوا إلى سوريا من لبنان، هربا من الغارات الجوية الإسرائيلية، وصل إلى 100 ألف، ويستمر تدفق اللاجئين".وأفادت المفوضية، يوم الجمعة الماضي، أن أكثر من 30 ألف شخص غادروا لبنان خلال أسبوع واحد بحثا عن اللجوء في سوريا.وفي 23 سبتمبر/أيلول الجاري، أطلقت هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي اسم "سهام الشمال" على العملية الهجومية التي بدأت في لبنان.ومنذ الأسبوع الماضي، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي ضربات مكثفة على أهداف تابعة لحركة "حزب الله" اللبنانية في مناطق مختلفة من لبنان. كما تم تسجيل عدة غارات جوية مستهدفة بيروت، أسفرت عن تصفية قادة كبار في "حزب الله"، وكذلك الأمين العام للحزب حسن نصر الله.وحتى الآن، أعلن الجيش الإسرائيلي عن غارات على عدة آلاف من الأهداف التابعة لـ"حزب الله". ويشير المراقبون إلى أن إسرائيل لم تهاجم "حزب الله" بهذه الكثافة منذ حرب لبنان الثانية، عام 2006.إسرائيل تعلن رفض مقترح التسوية مع لبنان وستواصل أعمالها العسكريةأكثر من مليون إسرائيلي يفرون إلى الملاجئ بسبب صواريخ "حزب الله"

https://sarabic.ae/20240404/ميقاتي-100-ألف-نازح-و313-شهيدا-في-عدوان-إسرائيل-على-لبنان-1087687809.html

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