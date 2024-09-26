لبنانيون عابرون نحو سوريا يروون لـ"سبوتنيك" قصص نجاتهم من القصف الإسرائيلي

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بث مباشر... بوتين يشارك بالمنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي" في موسكو
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:16 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:35 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما فرص التوصل لتسوية في اليمن في ظل استمرار هجمات الحوثيين في البحر الأحمر؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير قانوني: إسرائيل لا تنتهك القانون الدولي فقط وإنما تنتهك كل القيم الإنسانية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
36 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240926/لبنانيون-عابرون-نحو-سوريا-يروون-لـسبوتنيك-قصص-نجاتهم-من-الموت-الإسرائيلي-1093133546.html
لبنانيون عابرون نحو سوريا يروون لـ"سبوتنيك" قصص نجاتهم من القصف الإسرائيلي
لبنانيون عابرون نحو سوريا يروون لـ"سبوتنيك" قصص نجاتهم من القصف الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
رصدت وكالة "سبوتنيك" تجمع المواطنين اللبنانيين عند الحدود اللبنانية السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية، والتقت عددًا منهم. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T11:47+0000
2024-09-26T11:47+0000
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"دمار يتراكم فوق آخر، وصرخات أطفال ونساء تعتلي صوت الطائرات الإسرائيلية. في لحظة واحدة ينقلب باطن الأرض على سطحها، فيما الدماء تبحث عن أسهل المجاري، التي تصل بها إلى باطن الأرض"، هذا ما استطاعت ذاكرة شفيق السيد، أن تختزله عفويا عن تلك اللحظات التي انطلقت فيها رحلته من جنوب لبنان، بحثا عن مكان آمن في سوريا.يروي الرجل السبعيني، الذي التقته "سبوتنيك"، عند معبر "جديدة يابوس" على الحدود السورية اللبنانية، قائلا: "هذه الحرب، والنزوح الجماعي، يذكراني بما عشناه في حروب 1982 ومن ثم في 1996، وكذلك في 2006، وما بينها من حروب صغيرة وكبيرة لطالما شنتها إسرائيل على قرانا ومنازلنا، واضطررنا فيها إلى الإخلاء تحت القصف والغارات".بعد رحلته المريرة، التي اتخذت مسارا معقدا من الطرق الآمنة المتاحة من الجنوب، وصولًا إلى الحدود، يلتقط الرجل السبعيني، نفسا عميقا وهو يتكئ بكلتا يديه على مقود سيارته، ويكمل حديثه قائلًا: "كنت نائمًا حين سقط صاروخ إسرائيلي في حديقة منزلي، أصبت في رأسي بشظايا زجاج النافذة التي كنت قربها، أصبت بجروح في الرأس، وتم نقلي إلى المشفى لتلقي العلاج".بصعوبة يأخذ السيد، نفسا عميقا وهو يتفحص أطياف الآلاف من مواطني بلاده، ممن يصطفون أمام المركز الحدودي السوري، قبل أن يستكمل سرد قصته لـ"سبوتنيك"، بالقول: "بعد خروجي من المشفى والعودة إلى المنزل، توقعنا أن تهدأ الأوضاع، إلا أن الغارات الإسرائيلية أصبحت مكثّفة بشكل رهيب، لقد انهارت زوجتي، لذلك قرر ابني الكبير إخراجنا من قريتنا والتوجه إلى سوريا".بطبيعة الحال، تستغرق رحلات الهروب من ساحات الحروب مدة لا يتصورها المدنيون في زمن السلم، فالرحلة من جنوب لبنان إلى الحدود السورية عادة ما تستغرق ساعتين على الأكثر، إلا أنها خلال اليومين الأخيرين زادت عن الـ16 ساعة، كما يؤكد السيد، بالقول: "هناك ازدحام كبير على الطرق المؤدية من الجنوب إلى العاصمة بيروت، وصولا إلى العاصمة السورية دمشق".ذاكرة مريرة بالنزوح والنزوح المقابلمئات السيارات والمركبات، التي تقل الهاربين من بطش الغارات الإسرائيلية، كانت تتكدس حتى مساء أمس الأربعاء، على الحدود السورية اللبنانية.نزوح المدنيين اللبنانيين هذا من منطقتي الجنوب والبقاع نحو الأراضي السورية، يستنهض في الذاكرة متوالية النزوح، والنزوح المقابل، التي لطالما شهدتها هذه المنطقة الشرق أوسطية، فقبل عقد من الزمن، هرب السوريون إلى البلد الجار، لبنان، للاحتماء من المجموعات الإرهابية المسلحة، التي لطالما أمطرت مدنهم بوابل الصواريخ، فيما قبل ذلك بعقد آخر، لجأ اللبنانيون في عام 2006، إلى سوريا، هربا من العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل على لبنان، وهذه المشهدية هي طبق الأصل عما جرت عليه الأمور في منتصف التسعينيات، وقبلها ثمانينيات القرن الماضي.الشاب اللبناني علي شداد، وهو مواطن جنوبي، تطوع لنقل أقاربه وجيرانه إلى الأراضي السورية، بعدما فقد العديد منهم تحت الضربات الدموية للطائرات الإسرائيلية.يقول شداد لـ"سبوتنيك": "بالأمس، تمكنت من نقل عائلتي إلى دمشق، وبعد أن وضعتهم في مكان آمن، عدت لنقل باقي أسرتي من خالاتي وعمّاتي".يؤكد شداد أن "ثمة زحمة سير خانقة تكتنف الطرقات المؤدية من جنوب لبنان إلى العاصمة بيروت، ومن ثم إلى الحدود السورية، بسبب الغارات الإسرائيلية العشوائية والمباغتة، والنزوح على عجل من دون أي استعداد"، مضيفًا: "معظم أهالي الجنوب لم يحملوا معهم إلا أمتعتهم الخفيفة، فالهم الأول كان إنقاذ الأطفال من نيران الطائرات الإسرائيلية، التي تستهدف المنازل والسيارات".يكمل الشاب الأربعيني، بالقول: "صواريخ العدوان لم ترحم أحدا، خوفنا الأكبر على النساء والأطفال، لذلك قررنا نقلهم إلى سوريا، أما الشباب فقد قرروا البقاء في الجنوب، رغم الضرر الكبير الذي أصاب المنازل".الكثير من الجنوبيين عالقين تحت القصفمن جهتها، تؤكد السيدة اللبنانية، إنعام موسى، لـ"سبوتنيك"، بالقول: "جميع أهل قريتنا في الجنوب، جاؤوا إلى سوريا بعد الضربات المكثفة التي دمرت جميع المنازل، فلا مأوى لنا اليوم إلا بلدنا الثاني وأقرباؤنا في سوريا، التي لطالما وقفت مع المقاومة وضد الإرهاب والكيان الإسرائيلي".وبحسرة ممزوجة بالأمل، تقول السيدة موسى، أن "العديد من العائلات الجنوبية لم تتمكن من مغادرة قراها بسبب عدم وجود وسائل نقل كافية، لذلك يحاول الكثيرون من أصحاب الفانات والسيارات الخاصة التطوع لنقلهم والوصول إليهم، تمهيدا لإيصالهم إلى مكان آمن".وصباح اليوم الخميس، تفقد وزيرا الداخلية والإدارة المحلية في سوريا، يرافقهما محافظا دمشق وريفها، إجراءات دخول النازحين اللبنانيين عبر معبر "جديدة يابوس" على الحدود السورية اللبنانية، وشددوا على تسهيل الإجراءات اللازمة للوافدين من لبنان، والجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم.وتفيد البيانات الرسمية السورية، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، بدخول نحو 8200 مواطن لبناني، و18500 مواطن سوري، عبر المعابر الحدودية المشتركة، حتى مساء أمس الأربعاء، هربًا من الغارات الإسرائيلية التي تضرب لبنان.وفي محافظة حمص السورية، وفد حتى الآن نحو 450 عائلة سورية ولبنانية عبر المعابر الدولية للمحافظة، بينهم 1300 مواطن لبناني، و583 سوريًا، وتم توزيعهم في منازل ضمن المدينة ومراكز إيواء في مدينة القصير.كما وفد عبر معبر "جديدة يابوس" في محافظة ريف دمشق السورية، خلال اليومين الماضيين، نحو 18 ألف مواطن سوري، ونحو 6800 مواطن لبناني، حيث تم توزيع النازحين اللبنانيين على مراكز الإيواء التي جهزتها محافظة ريف دمشق في مناطق الحرجلة، الدوير، يبرود، إضافة إلى تجهيز 3 فنادق جديدة في مدينة السيدة زينب، استعدادا لاستقبال النازحين المحتملين.ميقاتي يرد على أنباء توقيعه مقترح اتفاق لوقف إطلاق النار بعد لقائه ببلينكن وهوكشتاينإسرائيل ترفض وقف إطلاق النار في لبنان
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لبنانيون عابرون نحو سوريا يروون لـ"سبوتنيك" قصص نجاتهم من القصف الإسرائيلي

11:47 GMT 26.09.2024
© Sputnik . Shams Melhem صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية هربا من الغارات الإسرائيلية
صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية هربا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© Sputnik . Shams Melhem
تابعنا عبر
حصري
رصدت وكالة "سبوتنيك" تجمع المواطنين اللبنانيين عند الحدود اللبنانية السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية، والتقت عددًا منهم.
"دمار يتراكم فوق آخر، وصرخات أطفال ونساء تعتلي صوت الطائرات الإسرائيلية. في لحظة واحدة ينقلب باطن الأرض على سطحها، فيما الدماء تبحث عن أسهل المجاري، التي تصل بها إلى باطن الأرض"، هذا ما استطاعت ذاكرة شفيق السيد، أن تختزله عفويا عن تلك اللحظات التي انطلقت فيها رحلته من جنوب لبنان، بحثا عن مكان آمن في سوريا.
يروي الرجل السبعيني، الذي التقته "سبوتنيك"، عند معبر "جديدة يابوس" على الحدود السورية اللبنانية، قائلا: "هذه الحرب، والنزوح الجماعي، يذكراني بما عشناه في حروب 1982 ومن ثم في 1996، وكذلك في 2006، وما بينها من حروب صغيرة وكبيرة لطالما شنتها إسرائيل على قرانا ومنازلنا، واضطررنا فيها إلى الإخلاء تحت القصف والغارات".
© Sputnik . Shams Melhem

صورة لتجمع المواطنين اللبنانيين، عند الحدود السورية اللبنانية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صورة لتجمع المواطنين اللبنانيين، عند الحدود السورية اللبنانية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
1/10
© Sputnik . Shams Melhem

صورة لتجمع المواطنين اللبنانيين، عند الحدود السورية اللبنانية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صورة لتجمع المواطنين اللبنانيين، عند الحدود السورية اللبنانية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صورة لتجمع المواطنين اللبنانيين، عند الحدود السورية اللبنانية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
2/10
© Sputnik . Shams Melhem

صورة لتجمع المواطنين اللبنانيين، عند الحدود السورية اللبنانية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين، عند الحدود السورية هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين، عند الحدود السورية هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
3/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين، عند الحدود السورية هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
4/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
5/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
6/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
7/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
8/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
9/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
10/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

1/10
© Sputnik . Shams Melhem

صورة لتجمع المواطنين اللبنانيين، عند الحدود السورية اللبنانية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

2/10
© Sputnik . Shams Melhem

صورة لتجمع المواطنين اللبنانيين، عند الحدود السورية اللبنانية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

3/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين، عند الحدود السورية هربًا من الغارات الإسرائيلية

4/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية

5/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربا من الغارات الإسرائيلية

6/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

7/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

8/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

9/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

10/10
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

بعد رحلته المريرة، التي اتخذت مسارا معقدا من الطرق الآمنة المتاحة من الجنوب، وصولًا إلى الحدود، يلتقط الرجل السبعيني، نفسا عميقا وهو يتكئ بكلتا يديه على مقود سيارته، ويكمل حديثه قائلًا: "كنت نائمًا حين سقط صاروخ إسرائيلي في حديقة منزلي، أصبت في رأسي بشظايا زجاج النافذة التي كنت قربها، أصبت بجروح في الرأس، وتم نقلي إلى المشفى لتلقي العلاج".
بصعوبة يأخذ السيد، نفسا عميقا وهو يتفحص أطياف الآلاف من مواطني بلاده، ممن يصطفون أمام المركز الحدودي السوري، قبل أن يستكمل سرد قصته لـ"سبوتنيك"، بالقول: "بعد خروجي من المشفى والعودة إلى المنزل، توقعنا أن تهدأ الأوضاع، إلا أن الغارات الإسرائيلية أصبحت مكثّفة بشكل رهيب، لقد انهارت زوجتي، لذلك قرر ابني الكبير إخراجنا من قريتنا والتوجه إلى سوريا".
الطيران الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
مراسل "سبوتنيك": إسرائيل تستهدف شمال قضاء الهرمل بالقرب من معبر مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان
10:22 GMT
بطبيعة الحال، تستغرق رحلات الهروب من ساحات الحروب مدة لا يتصورها المدنيون في زمن السلم، فالرحلة من جنوب لبنان إلى الحدود السورية عادة ما تستغرق ساعتين على الأكثر، إلا أنها خلال اليومين الأخيرين زادت عن الـ16 ساعة، كما يؤكد السيد، بالقول: "هناك ازدحام كبير على الطرق المؤدية من الجنوب إلى العاصمة بيروت، وصولا إلى العاصمة السورية دمشق".

ذاكرة مريرة بالنزوح والنزوح المقابل

مئات السيارات والمركبات، التي تقل الهاربين من بطش الغارات الإسرائيلية، كانت تتكدس حتى مساء أمس الأربعاء، على الحدود السورية اللبنانية.
نزوح المدنيين اللبنانيين هذا من منطقتي الجنوب والبقاع نحو الأراضي السورية، يستنهض في الذاكرة متوالية النزوح، والنزوح المقابل، التي لطالما شهدتها هذه المنطقة الشرق أوسطية، فقبل عقد من الزمن، هرب السوريون إلى البلد الجار، لبنان، للاحتماء من المجموعات الإرهابية المسلحة، التي لطالما أمطرت مدنهم بوابل الصواريخ، فيما قبل ذلك بعقد آخر، لجأ اللبنانيون في عام 2006، إلى سوريا، هربا من العدوان المدمر الذي شنته إسرائيل على لبنان، وهذه المشهدية هي طبق الأصل عما جرت عليه الأمور في منتصف التسعينيات، وقبلها ثمانينيات القرن الماضي.
النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
النازحون السوريون في لبنان يواجهون ظروفا صعبة
أمس, 17:51 GMT
الشاب اللبناني علي شداد، وهو مواطن جنوبي، تطوع لنقل أقاربه وجيرانه إلى الأراضي السورية، بعدما فقد العديد منهم تحت الضربات الدموية للطائرات الإسرائيلية.
يقول شداد لـ"سبوتنيك": "بالأمس، تمكنت من نقل عائلتي إلى دمشق، وبعد أن وضعتهم في مكان آمن، عدت لنقل باقي أسرتي من خالاتي وعمّاتي".
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

1/4
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

2/4
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

3/4
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

4/4
© Sputnik . Shams Melhem

صور لتجمّع مواطنين لبنانيين عند الحدود السورية، هربًا من الغارات الإسرائيلية

يؤكد شداد أن "ثمة زحمة سير خانقة تكتنف الطرقات المؤدية من جنوب لبنان إلى العاصمة بيروت، ومن ثم إلى الحدود السورية، بسبب الغارات الإسرائيلية العشوائية والمباغتة، والنزوح على عجل من دون أي استعداد"، مضيفًا: "معظم أهالي الجنوب لم يحملوا معهم إلا أمتعتهم الخفيفة، فالهم الأول كان إنقاذ الأطفال من نيران الطائرات الإسرائيلية، التي تستهدف المنازل والسيارات".
يكمل الشاب الأربعيني، بالقول: "صواريخ العدوان لم ترحم أحدا، خوفنا الأكبر على النساء والأطفال، لذلك قررنا نقلهم إلى سوريا، أما الشباب فقد قرروا البقاء في الجنوب، رغم الضرر الكبير الذي أصاب المنازل".
ولفت شداد إلى التسهيلات التي تقدمها الدولة السورية لإدخال الجميع، رغم الازدحام الكبير على معبر "جديدة يابوس- المصنع".
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الكثير من الجنوبيين عالقين تحت القصف

من جهتها، تؤكد السيدة اللبنانية، إنعام موسى، لـ"سبوتنيك"، بالقول: "جميع أهل قريتنا في الجنوب، جاؤوا إلى سوريا بعد الضربات المكثفة التي دمرت جميع المنازل، فلا مأوى لنا اليوم إلا بلدنا الثاني وأقرباؤنا في سوريا، التي لطالما وقفت مع المقاومة وضد الإرهاب والكيان الإسرائيلي".
وبحسرة ممزوجة بالأمل، تقول السيدة موسى، أن "العديد من العائلات الجنوبية لم تتمكن من مغادرة قراها بسبب عدم وجود وسائل نقل كافية، لذلك يحاول الكثيرون من أصحاب الفانات والسيارات الخاصة التطوع لنقلهم والوصول إليهم، تمهيدا لإيصالهم إلى مكان آمن".
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أمس, 09:58 GMT
وصباح اليوم الخميس، تفقد وزيرا الداخلية والإدارة المحلية في سوريا، يرافقهما محافظا دمشق وريفها، إجراءات دخول النازحين اللبنانيين عبر معبر "جديدة يابوس" على الحدود السورية اللبنانية، وشددوا على تسهيل الإجراءات اللازمة للوافدين من لبنان، والجاهزية التامة لتأمين متطلباتهم.
وتفيد البيانات الرسمية السورية، التي حصلت عليها "سبوتنيك"، بدخول نحو 8200 مواطن لبناني، و18500 مواطن سوري، عبر المعابر الحدودية المشتركة، حتى مساء أمس الأربعاء، هربًا من الغارات الإسرائيلية التي تضرب لبنان.
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وفي محافظة حمص السورية، وفد حتى الآن نحو 450 عائلة سورية ولبنانية عبر المعابر الدولية للمحافظة، بينهم 1300 مواطن لبناني، و583 سوريًا، وتم توزيعهم في منازل ضمن المدينة ومراكز إيواء في مدينة القصير.
كما وفد عبر معبر "جديدة يابوس" في محافظة ريف دمشق السورية، خلال اليومين الماضيين، نحو 18 ألف مواطن سوري، ونحو 6800 مواطن لبناني، حيث تم توزيع النازحين اللبنانيين على مراكز الإيواء التي جهزتها محافظة ريف دمشق في مناطق الحرجلة، الدوير، يبرود، إضافة إلى تجهيز 3 فنادق جديدة في مدينة السيدة زينب، استعدادا لاستقبال النازحين المحتملين.
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