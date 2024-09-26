https://sarabic.ae/20240926/الصين-تدعو-إسرائيل-لاتخاذ-قرار-صحيح-بوقف-الحرب-في-غزة-والتوقف-عن-انتهاك-سيادة-لبنان-1093109981.html

الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان

الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان

سبوتنيك عربي

صرّح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، اليوم الخميس، بأن الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن التعدي على سيادة لبنان... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T02:07+0000

2024-09-26T02:07+0000

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فو كونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "ندعو إسرائيل بشدة لاتخاذ قرار صحيح بالامتناع عن استخدام القوة والوقف الفوري للعملية العسكرية في غزة، والتوقف عن التعدي على سيادة لبنان وأمنه، والتوقف عن المخاطر التي قد تجر المنطقة إلى كارثة جديدة".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا يوميًا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها فيه.وعقب هجوم أجهزة الاتصال، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل القائدين العسكريين في حزب الله، إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، ومعهما عدد من العناصر الميدانية خلال اجتماعهم في الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا آخرين.وعلّق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".

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