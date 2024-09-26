الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان

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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:04 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:33 GMT
26 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
ثائر زين الدين: الأدب الروسي واحد من أجمل آداب الشعوب في العالم
09:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:42 GMT
18 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
12:03 GMT
14 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
12:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
12:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
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https://sarabic.ae/20240926/الصين-تدعو-إسرائيل-لاتخاذ-قرار-صحيح-بوقف-الحرب-في-غزة-والتوقف-عن-انتهاك-سيادة-لبنان-1093109981.html
الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان
الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان
سبوتنيك عربي
صرّح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، اليوم الخميس، بأن الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن التعدي على سيادة لبنان... 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T02:07+0000
2024-09-26T02:07+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فو كونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "ندعو إسرائيل بشدة لاتخاذ قرار صحيح بالامتناع عن استخدام القوة والوقف الفوري للعملية العسكرية في غزة، والتوقف عن التعدي على سيادة لبنان وأمنه، والتوقف عن المخاطر التي قد تجر المنطقة إلى كارثة جديدة".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا يوميًا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها فيه.وعقب هجوم أجهزة الاتصال، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل القائدين العسكريين في حزب الله، إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، ومعهما عدد من العناصر الميدانية خلال اجتماعهم في الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا آخرين.وعلّق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, غزة, الصين
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية, غزة, الصين

الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنان

02:07 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Gil Nechushtanتداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان، كريات بياليك
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان، كريات بياليك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Gil Nechushtan
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صرّح مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، اليوم الخميس، بأن الصين تدعو إسرائيل لاتخاذ قرار صحيح بوقف الحرب في غزة والتوقف عن التعدي على سيادة لبنان وأمنه.
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال فو كونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: "ندعو إسرائيل بشدة لاتخاذ قرار صحيح بالامتناع عن استخدام القوة والوقف الفوري للعملية العسكرية في غزة، والتوقف عن التعدي على سيادة لبنان وأمنه، والتوقف عن المخاطر التي قد تجر المنطقة إلى كارثة جديدة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، ما أسفر عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.
تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا يوميًا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين حسب بيانات رسمية.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم.
ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها فيه.وعقب هجوم أجهزة الاتصال، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل القائدين العسكريين في حزب الله، إبراهيم عقيل وأحمد وهبي، ومعهما عدد من العناصر الميدانية خلال اجتماعهم في الضاحية الجنوبية، بالإضافة إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا آخرين.
وعلّق الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 21:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 13:06 GMT
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