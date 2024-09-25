الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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27 د
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183 د
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خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
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59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
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خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
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لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
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الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان
الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجميع الخيارات في لبنان، بما في ذلك عملية برية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T13:11+0000
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وقال أدرعي في حديث لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عن احتمال حدوث مثل هذا التطور: "نحن نستعد لجميع الخيارات، بما في ذلك العملية البرية".وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ هجمات أكبر على أهداف لـ"حزب الله" مقارنة بتلك التي نفذها في الساعات السابقة.وبحسب مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فقد أدى القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى مقتل 558 شخصا وإصابة 1835 آخرين.وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين. وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكنمصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى

الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان

13:11 GMT 25.09.2024
© Sputnik . القوات المسلحة الإسرائيلية / الانتقال إلى بنك الصوردبابة إسرائيلية
دبابة إسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . القوات المسلحة الإسرائيلية
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تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجميع الخيارات في لبنان، بما في ذلك عملية برية.
وقال أدرعي في حديث لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عن احتمال حدوث مثل هذا التطور: "نحن نستعد لجميع الخيارات، بما في ذلك العملية البرية".
وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ هجمات أكبر على أهداف لـ"حزب الله" مقارنة بتلك التي نفذها في الساعات السابقة.
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وقال أدرعي: "لقد حان الوقت لإضافة هدف إلى أهداف الحرب، وهو ضمان العودة الآمنة للسكان الإسرائيليين إلى منازلهم. وهذا يتطلب خلق وضع أمني جديد، مختلف تماما عن الوضع على الحدود الذي ظهر في 8 أكتوبر".
وبحسب مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فقد أدى القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى مقتل 558 شخصا وإصابة 1835 آخرين.
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وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين.
وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.
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