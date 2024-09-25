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الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان
الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجميع الخيارات في لبنان، بما في ذلك عملية برية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T13:11+0000
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وقال أدرعي في حديث لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عن احتمال حدوث مثل هذا التطور: "نحن نستعد لجميع الخيارات، بما في ذلك العملية البرية".وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ هجمات أكبر على أهداف لـ"حزب الله" مقارنة بتلك التي نفذها في الساعات السابقة.وبحسب مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فقد أدى القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى مقتل 558 شخصا وإصابة 1835 آخرين.وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين. وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكنمصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان
صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجميع الخيارات في لبنان، بما في ذلك عملية برية.
وقال أدرعي في حديث لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عن احتمال حدوث مثل هذا التطور: "نحن نستعد لجميع الخيارات، بما في ذلك العملية البرية".
وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ هجمات أكبر على أهداف لـ"حزب الله" مقارنة بتلك التي نفذها في الساعات السابقة.
وقال أدرعي: "لقد حان الوقت لإضافة هدف إلى أهداف الحرب، وهو ضمان العودة الآمنة للسكان الإسرائيليين إلى منازلهم. وهذا يتطلب خلق وضع أمني جديد، مختلف تماما عن الوضع على الحدود الذي ظهر في 8 أكتوبر".
وبحسب مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية،
فقد أدى القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى مقتل 558 شخصا وإصابة 1835 آخرين.
وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان.
وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين.
وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل.
وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.