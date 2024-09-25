https://sarabic.ae/20240925/الجيش-الإسرائيلي-لا-يستبعد-القيام-بعملية-برية-في-لبنان-1093093634.html

الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان

الجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد لجميع الخيارات في لبنان، بما في ذلك عملية برية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T13:11+0000

2024-09-25T13:11+0000

2024-09-25T13:11+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

الحرب على حزب الله

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102768/88/1027688811_0:307:3084:2041_1920x0_80_0_0_2ab0c6d2c35896a624464f6f4fddb32b.jpg

وقال أدرعي في حديث لوكالة "سبوتنيك" عندما سئل عن احتمال حدوث مثل هذا التطور: "نحن نستعد لجميع الخيارات، بما في ذلك العملية البرية".وأضاف أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قد ينفذ هجمات أكبر على أهداف لـ"حزب الله" مقارنة بتلك التي نفذها في الساعات السابقة.وبحسب مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية، فقد أدى القصف الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان إلى مقتل 558 شخصا وإصابة 1835 آخرين.وبدأت الطائرات الإسرائيلية، منذ صباح الإثنين الماضي، تنفيذ ضربات واسعة النطاق على البلدات في جنوب وشرق لبنان. وتعرضت عشرات القرى وعدد من البلدات للهجوم.وأصيب عشرات المدنيين. وقام مقاتلو "حزب الله" بدورهم بإطلاق عشرات الصواريخ باتجاه شمال إسرائيل. وسبق للحكومة اللبنانية أن طالبت الأمم المتحدة بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكنمصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"

https://sarabic.ae/20240925/الجيش-الإسرائيلي--يستدعي-كتيبتين-من-الاحتياط-لتنفيذ-مهام-على-الجبهة-الشمالية-1093092952.html

https://sarabic.ae/20240925/غارت-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-لليوم-الثالث-دمار-كبير-وارتفاع-في-عدد-الضحايا-صور-وفيديو-1093086470.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, الحرب على حزب الله, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى