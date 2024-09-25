https://sarabic.ae/20240925/حزب-الله-يعلن-قصف-مقرا-للموساد-في-تل-أبيب-1093077601.html

"حزب الله" يعلن قصف مقر الموساد في تل أبيب

"حزب الله" يعلن قصف مقر الموساد في تل أبيب

سبوتنيك عربي

أعلن "حزب الله" اللبناني أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، صباح اليوم الأربعاء، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T05:31+0000

2024-09-25T05:31+0000

2024-09-25T05:35+0000

العالم العربي

أخبار العالم الآن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

لبنان

أخبار لبنان

أخبار حزب الله

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093077708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dab610bb4e11c4280b8c8a8ba25b79a4.jpg

جاء ذلك في بيان للحزب على "تلغرام"، أكد فيه أن مقر الموساد الذي تم قصفه في ضواحي تل أبيب، هو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير أجهزة "بايجر" وأجهزة اللاسلكي.‏كما أكد أن هذه العملية ضمن عمليات المساندة للمقاومة في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.ولم تعلق إسرائيل على بيان "حزب الله"، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي رفيع، قوله إن "حزب الله" لا يزال يمتلك قوة صاروخية تقدر بـ100 ألف صاروخ، بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، لإجراء مشاورات مع المؤسسة العسكرية.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.

https://sarabic.ae/20240924/حزب-الله-يحذر-من-باركود-خطير-جدا-يتساقط-من-السماء-1093061526.html

https://sarabic.ae/20240925/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1093075552.html

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله