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بث مباشر... الجمعية العامة للأمم المتحدة تبدأ المناقشة العامة للدورة 79
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عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
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من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
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27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
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صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
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مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
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أردوغان: إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني
أردوغان: إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإدارة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية في تعامله مع الشعب الفلسطيني، مضيفا: "أدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين،... 24.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-24T15:18+0000
2024-09-24T15:41+0000
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جاء ذلك في كلمة بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية واضحة ضد الشعب الفلسطيني، الذي تحتل أراضيه.وتابع: "باتت الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة قاصرة عن الاضطلاع بمهمتها التأسيسية، وتتحول مع الوقت إلى كيان عديم الوظيفة ومتهالك وخامل.ووجه أردوغان رسالة إلى المؤسسات الإعلامية الدولية بهذا الشأن قال فيها: "أليس الصحفيون الذين قتلتهم إسرائيل على الهواء مباشرة واقتحمت مكاتبهم، زملاءكم".وتابع: "غزة أصبحت أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم نتيجة الهجمات الإسرائيلية"، مضيفا: "ماذا ينتظر مجلس الأمن الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة؟ وماذا ينتظر ليقول كفى لهذا الظلم والوحشية؟".كما وجه الرئيس التركي رسالة إلى المجتمع الدولي قال فيه: "ماذا تنتظرون لإيقاف شبكة القتل هذه"، مضيفا: "الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة برمتها إلى الحرب من أجل مستقبلها السياسي".وتابع: "كما أوقف تحالف البشرية هتلر قبل 70 عاما، يجب إيقاف نتنياهو وشبكة الجريمة التابعة له عبر هذا التحالف، ويجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية وهو أمر لم يعد من الممكن تأجيله بعد الآن".وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.
https://sarabic.ae/20240528/وزير-الخارجية-التركي-من-غير-المقبول-إبادة-شعب-فلسطين-بحجة-أمن-إسرائيل-1089285539.html
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أردوغان: إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

15:18 GMT 24.09.2024 (تم التحديث: 15:41 GMT 24.09.2024)
© AP Photoالرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
© AP Photo
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإدارة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية في تعامله مع الشعب الفلسطيني، مضيفا: "أدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين، إلى الاعتراف بها في أقرب وقت ممكن والوقوف على الجانب الصحيح من التاريخ في هذه الفترة الحرجة".
جاء ذلك في كلمة بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية واضحة ضد الشعب الفلسطيني، الذي تحتل أراضيه.
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وتابع: "باتت الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة قاصرة عن الاضطلاع بمهمتها التأسيسية، وتتحول مع الوقت إلى كيان عديم الوظيفة ومتهالك وخامل.
ووجه أردوغان رسالة إلى المؤسسات الإعلامية الدولية بهذا الشأن قال فيها: "أليس الصحفيون الذين قتلتهم إسرائيل على الهواء مباشرة واقتحمت مكاتبهم، زملاءكم".
وتابع: "غزة أصبحت أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم نتيجة الهجمات الإسرائيلية"، مضيفا: "ماذا ينتظر مجلس الأمن الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة؟ وماذا ينتظر ليقول كفى لهذا الظلم والوحشية؟".
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كما وجه الرئيس التركي رسالة إلى المجتمع الدولي قال فيه: "ماذا تنتظرون لإيقاف شبكة القتل هذه"، مضيفا: "الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة برمتها إلى الحرب من أجل مستقبلها السياسي".
وتابع: "كما أوقف تحالف البشرية هتلر قبل 70 عاما، يجب إيقاف نتنياهو وشبكة الجريمة التابعة له عبر هذا التحالف، ويجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية وهو أمر لم يعد من الممكن تأجيله بعد الآن".
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.
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