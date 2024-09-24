https://sarabic.ae/20240924/أردوغان-إسرائيل-ترتكب-تطهيرا-عرقيا-وإبادة-جماعية-ضد-الشعب-الفلسطيني-1093059617.html

أردوغان: إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

أردوغان: إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني

سبوتنيك عربي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الإدارة الإسرائيلية تتجاهل حقوق الإنسان الأساسية في تعامله مع الشعب الفلسطيني، مضيفا: "أدعو الدول التي لم تعترف بفلسطين،... 24.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-24T15:18+0000

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جاء ذلك في كلمة بالأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، قال فيها إن إسرائيل ترتكب تطهيرا عرقيا وإبادة جماعية واضحة ضد الشعب الفلسطيني، الذي تحتل أراضيه.وتابع: "باتت الأمم المتحدة في السنوات الأخيرة قاصرة عن الاضطلاع بمهمتها التأسيسية، وتتحول مع الوقت إلى كيان عديم الوظيفة ومتهالك وخامل.ووجه أردوغان رسالة إلى المؤسسات الإعلامية الدولية بهذا الشأن قال فيها: "أليس الصحفيون الذين قتلتهم إسرائيل على الهواء مباشرة واقتحمت مكاتبهم، زملاءكم".وتابع: "غزة أصبحت أكبر مقبرة للأطفال والنساء في العالم نتيجة الهجمات الإسرائيلية"، مضيفا: "ماذا ينتظر مجلس الأمن الدولي لوقف الإبادة الجماعية في غزة؟ وماذا ينتظر ليقول كفى لهذا الظلم والوحشية؟".كما وجه الرئيس التركي رسالة إلى المجتمع الدولي قال فيه: "ماذا تنتظرون لإيقاف شبكة القتل هذه"، مضيفا: "الحكومة الإسرائيلية تجر المنطقة برمتها إلى الحرب من أجل مستقبلها السياسي".وتابع: "كما أوقف تحالف البشرية هتلر قبل 70 عاما، يجب إيقاف نتنياهو وشبكة الجريمة التابعة له عبر هذا التحالف، ويجب إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ومتكاملة جغرافيا وعاصمتها القدس الشرقية وهو أمر لم يعد من الممكن تأجيله بعد الآن".وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي بدأتها في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مقتل 41 ألفا و467 فلسطينيا إضافة إلى 95 ألفا و921 مصابا غالبيتهم من النساء والأطفال.

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