https://sarabic.ae/20240925/الكرملين-روسيا-تنصح-مواطنيها-بمغادرة-لبنان-في-أقرب-وقت-ممكن-1093088194.html
الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن
الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن
سبوتنيك عربي
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تتخذ جميع الإجراءات لتوصية الروس الموجودين في لبنان بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T11:17+0000
2024-09-25T11:17+0000
2024-09-25T11:17+0000
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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين لديه معلومات محدثة عن حالة وعدد المواطنين الروس في لبنان: "بطبيعة الحال، تأتي هذه المعلومات من سفارتنا ومكاتبنا القنصلية، حيث يتم تسجيل مواطنينا".وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.
https://sarabic.ae/20240925/غارت-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-لليوم-الثالث-دمار-كبير-وارتفاع-في-عدد-الضحايا-صور-وفيديو-1093086470.html
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إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, روسيا
إسرائيل, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, لبنان, روسيا
الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن
أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تتخذ جميع الإجراءات لتوصية الروس الموجودين في لبنان بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن باستخدام الرحلات الجوية التجارية، مشيرًا إلى أن ذلك ضروري لسلامة المواطنين.
وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين لديه معلومات محدثة عن حالة وعدد المواطنين الروس في لبنان: "بطبيعة الحال، تأتي هذه المعلومات من سفارتنا ومكاتبنا القنصلية، حيث يتم تسجيل مواطنينا".
وتابع: "بالطبع، يتم الآن اتخاذ جميع الإجراءات لتوصية مواطنينا بمغادرة الأراضي اللبنانية في أقرب وقت ممكن، باستخدام فرص النقل التجاري المتاحة، وهذا ضروري لضمان سلامة المواطنين".
وتواصل إسرائيل
غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي
أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.