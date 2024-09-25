https://sarabic.ae/20240925/الكرملين-روسيا-تنصح-مواطنيها-بمغادرة-لبنان-في-أقرب-وقت-ممكن-1093088194.html

الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

الكرملين: روسيا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان في أقرب وقت ممكن

سبوتنيك عربي

أفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، بأن روسيا تتخذ جميع الإجراءات لتوصية الروس الموجودين في لبنان بمغادرة البلاد في أقرب وقت ممكن... 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T11:17+0000

2024-09-25T11:17+0000

2024-09-25T11:17+0000

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وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين لديه معلومات محدثة عن حالة وعدد المواطنين الروس في لبنان: "بطبيعة الحال، تأتي هذه المعلومات من سفارتنا ومكاتبنا القنصلية، حيث يتم تسجيل مواطنينا".وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.

https://sarabic.ae/20240925/غارت-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-لليوم-الثالث-دمار-كبير-وارتفاع-في-عدد-الضحايا-صور-وفيديو-1093086470.html

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