https://sarabic.ae/20240925/الجيش-الإسرائيلي--يستدعي-كتيبتين-من-الاحتياط-لتنفيذ-مهام-على-الجبهة-الشمالية-1093092952.html
الجيش الإسرائيلي يستدعي كتيبتين من الاحتياط لتنفيذ مهام على الجبهة الشمالية
الجيش الإسرائيلي يستدعي كتيبتين من الاحتياط لتنفيذ مهام على الجبهة الشمالية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قرر استدعاء لواءين من الاحتياط للقيام بمهام عملياتية في الجبهة الشمالية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T12:51+0000
2024-09-25T12:51+0000
2024-09-25T13:04+0000
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وقال الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لمهام عملياتية على الجبهة الشمالية".وتفقد قائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين، يوم أمس قادة ومقاتلي لواء 7 في التمرين على الحدود الشمالية، ووقف على حالة جاهزيتهم وأجرى معهم تقييمًا للوضع.وخلال زيارته قادة وجنود اللواء السابع أثناء تدريبات اللواء على الحدود الشمالية، قال غوردين: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ونحن الآن في عملية سهام الشمال".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.
https://sarabic.ae/20240925/غارت-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-لليوم-الثالث-دمار-كبير-وارتفاع-في-عدد-الضحايا-صور-وفيديو-1093086470.html
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إسرائيل, لبنان
الجيش الإسرائيلي يستدعي كتيبتين من الاحتياط لتنفيذ مهام على الجبهة الشمالية
12:51 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 13:04 GMT 25.09.2024)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قرر استدعاء لواءين من الاحتياط للقيام بمهام عملياتية في الجبهة الشمالية.
وقال الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لمهام عملياتية على الجبهة الشمالية".
وأضاف: "استدعاء اللوائين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد منظمة "حزب الله" الإرهابية، وحماية مواطني دولة إسرائيل، وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم".
وتفقد قائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين، يوم أمس قادة ومقاتلي لواء 7 في التمرين على الحدود الشمالية، ووقف على حالة جاهزيتهم وأجرى معهم تقييمًا للوضع.
وكان قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري غوردين شدد على أهمية جاهزية الجنود من أجل تغيير الوضع الأمني وتمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم.
وخلال زيارته قادة وجنود اللواء السابع أثناء تدريبات اللواء على الحدود الشمالية، قال غوردين: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ونحن الآن في عملية سهام الشمال".
وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مع دخول اليوم الثالث على التوالي للعملية العسكرية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "سهام الشمال"، وأسفرت عن مقتل 558 وإصابة أكتر من 1000 آخرين.
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي
في تل أبيب.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي
أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.