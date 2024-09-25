https://sarabic.ae/20240925/الجيش-الإسرائيلي--يستدعي-كتيبتين-من-الاحتياط-لتنفيذ-مهام-على-الجبهة-الشمالية-1093092952.html

الجيش الإسرائيلي يستدعي كتيبتين من الاحتياط لتنفيذ مهام على الجبهة الشمالية

الجيش الإسرائيلي يستدعي كتيبتين من الاحتياط لتنفيذ مهام على الجبهة الشمالية

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قرر استدعاء لواءين من الاحتياط للقيام بمهام عملياتية في الجبهة الشمالية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T12:51+0000

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إسرائيل

لبنان

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وقال الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لمهام عملياتية على الجبهة الشمالية".‏وتفقد قائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين، يوم أمس قادة ومقاتلي لواء 7 في التمرين على الحدود الشمالية، ووقف على حالة جاهزيتهم وأجرى معهم تقييمًا للوضع.وخلال زيارته قادة وجنود اللواء السابع أثناء تدريبات اللواء على الحدود الشمالية، قال غوردين: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ونحن الآن في عملية سهام الشمال".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.

https://sarabic.ae/20240925/غارت-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-لليوم-الثالث-دمار-كبير-وارتفاع-في-عدد-الضحايا-صور-وفيديو-1093086470.html

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