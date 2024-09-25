الجيش الإسرائيلي يستدعي كتيبتين من الاحتياط لتنفيذ مهام على الجبهة الشمالية

عربي
بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240925/الجيش-الإسرائيلي--يستدعي-كتيبتين-من-الاحتياط-لتنفيذ-مهام-على-الجبهة-الشمالية-1093092952.html
الجيش الإسرائيلي يستدعي كتيبتين من الاحتياط لتنفيذ مهام على الجبهة الشمالية
الجيش الإسرائيلي يستدعي كتيبتين من الاحتياط لتنفيذ مهام على الجبهة الشمالية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قرر استدعاء لواءين من الاحتياط للقيام بمهام عملياتية في الجبهة الشمالية. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T12:51+0000
2024-09-25T13:04+0000
إسرائيل
لبنان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093077128_0:137:2001:1262_1920x0_80_0_0_4ec6244d4c6e7b459cd3d0e605ba2917.jpg
وقال الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لمهام عملياتية على الجبهة الشمالية".‏وتفقد قائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين، يوم أمس قادة ومقاتلي لواء 7 في التمرين على الحدود الشمالية، ووقف على حالة جاهزيتهم وأجرى معهم تقييمًا للوضع.وخلال زيارته قادة وجنود اللواء السابع أثناء تدريبات اللواء على الحدود الشمالية، قال غوردين: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ونحن الآن في عملية سهام الشمال".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.
https://sarabic.ae/20240925/غارت-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-لليوم-الثالث-دمار-كبير-وارتفاع-في-عدد-الضحايا-صور-وفيديو-1093086470.html
إسرائيل
لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093077128_0:0:1751:1313_1920x0_80_0_0_7ea72d2f8d992deb359adc10a543deb1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, لبنان
إسرائيل, لبنان

الجيش الإسرائيلي يستدعي كتيبتين من الاحتياط لتنفيذ مهام على الجبهة الشمالية

12:51 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 13:04 GMT 25.09.2024)
© AP Photoقوات إسرائيلية في شمالي إسرائيل
قوات إسرائيلية في شمالي إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه قرر استدعاء لواءين من الاحتياط للقيام بمهام عملياتية في الجبهة الشمالية.
وقال الجيش الإسرائيلي: "بناء على تقييم الوضع في جيش الدفاع تقرر استدعاء لواءين من قوات الاحتياط لمهام عملياتية على الجبهة الشمالية".

وأضاف: "‏استدعاء اللوائين سيسمح بمواصلة الجهود القتالية ضد منظمة "حزب الله" الإرهابية، وحماية مواطني دولة إسرائيل، وخلق الظروف لإعادة سكان الشمال بأمان إلى منازلهم".

‏وتفقد قائد المنطقة الشمالية الجنرال أوري غوردين، يوم أمس قادة ومقاتلي لواء 7 في التمرين على الحدود الشمالية، ووقف على حالة جاهزيتهم وأجرى معهم تقييمًا للوضع.

وكان قائد القيادة الشمالية، اللواء أوري غوردين شدد على أهمية جاهزية الجنود من أجل تغيير الوضع الأمني ​​وتمكين سكان الشمال من العودة إلى منازلهم.

الوضع في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديو
09:58 GMT
وخلال زيارته قادة وجنود اللواء السابع أثناء تدريبات اللواء على الحدود الشمالية، قال غوردين: "لقد دخلنا مرحلة جديدة من الحملة، ونحن الآن في عملية سهام الشمال".

وتستمر الغارات الإسرائيلية على مناطق لبنانية مع دخول اليوم الثالث على التوالي للعملية العسكرية التي أطلقت عليها إسرائيل اسم "سهام الشمال"، وأسفرت عن مقتل 558 وإصابة أكتر من 1000 آخرين.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала