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مصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"
مصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"
سبوتنيك عربي
أكدت مصر والأردن والعراق، اليوم الأربعاء، أن وقف التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T07:19+0000
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وفي بيان مشترك بمناسبة لقاء وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، على هامش أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان الوزراء، العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة".ودعا الوزراء الثلاثة "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب"، مشيرين إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.جاء ذلك في بيان للحزب على "تلغرام"، أكد فيه أن مقر الموساد الذي تم قصفه في ضواحي تل أبيب، هو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير أجهزة "بايجر" وأجهزة اللاسلكي.‏ كما أكد أن هذه العملية ضمن عمليات المساندة للمقاومة في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي رفيع، قوله إن "حزب الله" لا يزال يمتلك قوة صاروخية تقدر بـ100 ألف صاروخ، بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، لإجراء مشاورات مع المؤسسة العسكرية.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
https://sarabic.ae/20240924/حركة-حماس-توجه-بيانا-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-تطالب-فيه-بتحرك-فوري-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1093070396.html
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, أخبار لبنان, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"

07:19 GMT 25.09.2024
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
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أكدت مصر والأردن والعراق، اليوم الأربعاء، أن وقف التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وفي بيان مشترك بمناسبة لقاء وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، على هامش أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان الوزراء، العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة".
ودعا الوزراء الثلاثة "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب"، مشيرين إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.
فلسطينيون ينظرون إلى الدمار بعد غارة إسرائيلية على مكان إقامة النازحين في رفح، قطاع غزة، الاثنين 27 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
حركة حماس توجه بيانا للأمين العام للأمم المتحدة تطالب فيه بتحرك فوري لإنهاء الحرب على غزة
أمس, 18:57 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.
جاء ذلك في بيان للحزب على "تلغرام"، أكد فيه أن مقر الموساد الذي تم قصفه في ضواحي تل أبيب، هو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير أجهزة "بايجر" وأجهزة اللاسلكي.‏ كما أكد أن هذه العملية ضمن عمليات المساندة للمقاومة في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.
من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.
الوضع في لبنان بسبب القصف الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2024
خبير: إسرائيل تنفذ استراتيجية بايدن في لبنان تمهيدا للاستفراد بغزة والضفة الغربية
أمس, 18:56 GMT
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي رفيع، قوله إن "حزب الله" لا يزال يمتلك قوة صاروخية تقدر بـ100 ألف صاروخ، بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، لإجراء مشاورات مع المؤسسة العسكرية.
وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل06:16 GMT
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