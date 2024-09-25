https://sarabic.ae/20240925/مصر-والأردن-والعراق-تحذر-في-بيان-مشترك-أن-إسرائيل-تدفع-لحرب-شاملة-1093081446.html

مصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"

مصر والأردن والعراق تحذر في بيان مشترك أن إسرائيل "تدفع لحرب شاملة"

سبوتنيك عربي

أكدت مصر والأردن والعراق، اليوم الأربعاء، أن وقف التصعيد في المنطقة يبدأ بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T07:19+0000

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وفي بيان مشترك بمناسبة لقاء وزراء خارجية مصر والأردن والعراق، على هامش أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان الوزراء، العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدين أن "إسرائيل تدفع المنطقة إلى حرب شاملة".ودعا الوزراء الثلاثة "المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم ذات الصلة لوقف الحرب"، مشيرين إلى أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور الذي سيكون له تبعات خطيرة على المنطقة برمتها.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.جاء ذلك في بيان للحزب على "تلغرام"، أكد فيه أن مقر الموساد الذي تم قصفه في ضواحي تل أبيب، هو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير أجهزة "بايجر" وأجهزة اللاسلكي.‏ كما أكد أن هذه العملية ضمن عمليات المساندة للمقاومة في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي رفيع، قوله إن "حزب الله" لا يزال يمتلك قوة صاروخية تقدر بـ100 ألف صاروخ، بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، لإجراء مشاورات مع المؤسسة العسكرية.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.

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