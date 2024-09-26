https://sarabic.ae/20240926/بيان-دولي-مشترك-ندعو-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-النار-لمدة-21-يوما-على-طول-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل-1093110148.html

بيان دولي مشترك: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل

بيان دولي مشترك: ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل

سبوتنيك عربي

دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وآخرون إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا على الحدود بين... 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T02:26+0000

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وجاء في البيان: "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا على طول الحدود بين لبنان وإسرائيل لإفساح المجال للدبلوماسية بهدف التوصل إلى تسوية دبلوماسية تتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 1701 وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735 المتعلق بوقف إطلاق النار في غزة". وأضاف البيان: "نحن مستعدون بعد ذلك لدعم جميع الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق".وقد وقّعت على البيان كل من الولايات المتحدة وأستراليا وكندا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والسعودية والإمارات وقطر. كما دعوا إلى تسوية دبلوماسية تتيح للمدنيين على جانبي الحدود العودة إلى منازلهم بأمان.من جانبهما، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان مشترك: "لقد عملنا معاً خلال الأيام القليلة الماضية على إصدار دعوة مشتركة لوقف إطلاق نار مؤقت، لإعطاء فرصة للدبلوماسية للنجاح وتجنب المزيد من التصعيد عبر الحدود".وأضاف البيان: يأتي ذلك في أعقاب الضربات الإسرائيلية على لبنان، التي تهدد بتصعيد النزاع إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20240926/الصين-تدعو-إسرائيل-لاتخاذ-قرار-صحيح-بوقف-الحرب-في-غزة-والتوقف-عن-انتهاك-سيادة-لبنان-1093109981.html

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