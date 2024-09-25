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"سبوتنيك" توثق الأوضاع الصعبة داخل المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية في لبنان.. صور
"سبوتنيك" توثق الأوضاع الصعبة داخل المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية في لبنان.. صور
سبوتنيك عربي
وثقت عدسة "سبوتنيك" الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية مثل الأفران ومحطات الوقود في ظل التصعيد العسكري. تظهر المشاهد اكتظاظ... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T07:11+0000
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في الأفران، لاحظت "سبوتنيك" توقف تسليم الخبز للموزعين وانحصار بيعه مباشرة للمواطنين والمهجرين من الجنوب، نظرا للاحتياجات الكبيرة.العاملون في الأفران أكدوا أن هذا القرار جاء لتلبية احتياجات الأهالي المتزايدة، أما في محطات الوقود، فالطوابير الطويلة من السيارات والشاحنات التي تنتظر التزود بالوقود أصبحت مشهدًا متكررا، في أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نفاد الوقود، مما يزيد من أزمة التنقل وحركة السيارات.أما في مركز "إنفنتي" للرعايا الطبية، الوضع الإنساني مأساوي، حيث يرقد العديد من الجرحى، معظمهم من الأطفال الذين تعرضوا لإصابات خطيرة خلال القصف الذي تقول إسرائيل إنه يستهدف مواقع "حزب الله".الدكتور موسى يوسف، المدير الطبي في المركز، وصف الوضع بأنه "مجازر بحق المدنيين"، حيث ذكر أن حوالي 90 في المئة من الجرحى هم أطفال يعانون من إصابات بليغة تشمل الجروح والحروق والكسور المفتوحة والبتر. وأشار أيضا إلى تهشيم الجمجمة والأنف لدى البعض، مما يعكس شدة الضربات.ووفقا ليوسف، بلغ عدد الجرحى في هذا المستشفى أكثر من 100 جريح، بينهم مسعفون، في حين أن عدد الشهداء بها وصل إلى 23 شهيدًا، مما يعزز وصفه لهذه الأحداث بأنها مجازر بحق المدنيين.وتواصل إسرائيل قصفها على لبنان منذ الاثنين الماضي، مما خلف ما يقرب من 600 قتيل ونحو ألفي مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أزمة نزوح كبيرة من جنوب لبنان إلى المناطق الشمالية.
https://sarabic.ae/20240925/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-والتوتر-بين-لبنان-وإسرائيل-1093075552.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار حزب الله

"سبوتنيك" توثق الأوضاع الصعبة داخل المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية في لبنان.. صور

07:11 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
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حصري
وثقت عدسة "سبوتنيك" الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية مثل الأفران ومحطات الوقود في ظل التصعيد العسكري. تظهر المشاهد اكتظاظ المستشفيات بالجرحى، ومعظمهم أطفال، بالإضافة إلى مشاهد الطوابير الطويلة على الأفران ومحطات الوقود.
في الأفران، لاحظت "سبوتنيك" توقف تسليم الخبز للموزعين وانحصار بيعه مباشرة للمواطنين والمهجرين من الجنوب، نظرا للاحتياجات الكبيرة.
قوات إسرائيلية في شمالي إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل
06:16 GMT
العاملون في الأفران أكدوا أن هذا القرار جاء لتلبية احتياجات الأهالي المتزايدة، أما في محطات الوقود، فالطوابير الطويلة من السيارات والشاحنات التي تنتظر التزود بالوقود أصبحت مشهدًا متكررا، في أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نفاد الوقود، مما يزيد من أزمة التنقل وحركة السيارات.
أما في مركز "إنفنتي" للرعايا الطبية، الوضع الإنساني مأساوي، حيث يرقد العديد من الجرحى، معظمهم من الأطفال الذين تعرضوا لإصابات خطيرة خلال القصف الذي تقول إسرائيل إنه يستهدف مواقع "حزب الله".
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
1/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
2/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
3/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
4/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
5/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
6/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
7/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
8/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
9/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
10/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
11/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
12/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
© Sputnik . Abdul Kader AlBayالأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية - سبوتنيك عربي
13/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
1/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
2/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
3/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
4/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
5/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
6/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
7/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
8/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
9/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
10/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
11/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
12/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
13/13
© Sputnik . Abdul Kader AlBay
الأوضاع الصعبة التي تعيشها المستشفيات وأماكن تقديم الخدمات الأساسية
الدكتور موسى يوسف، المدير الطبي في المركز، وصف الوضع بأنه "مجازر بحق المدنيين"، حيث ذكر أن حوالي 90 في المئة من الجرحى هم أطفال يعانون من إصابات بليغة تشمل الجروح والحروق والكسور المفتوحة والبتر. وأشار أيضا إلى تهشيم الجمجمة والأنف لدى البعض، مما يعكس شدة الضربات.
ووفقا ليوسف، بلغ عدد الجرحى في هذا المستشفى أكثر من 100 جريح، بينهم مسعفون، في حين أن عدد الشهداء بها وصل إلى 23 شهيدًا، مما يعزز وصفه لهذه الأحداث بأنها مجازر بحق المدنيين.
وتواصل إسرائيل قصفها على لبنان منذ الاثنين الماضي، مما خلف ما يقرب من 600 قتيل ونحو ألفي مصاب غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أزمة نزوح كبيرة من جنوب لبنان إلى المناطق الشمالية.
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