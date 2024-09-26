https://sarabic.ae/20240926/مراسل-سبوتنيك-إسرائيل-تستهدف-شمال-قضاء-الهرمل-بالقرب-من-معبر-مطربا-الحدودي-بين-سوريا-ولبنان-1093125491.html
مراسل "سبوتنيك": إسرائيل تستهدف شمال قضاء الهرمل بالقرب من معبر مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان
مراسل "سبوتنيك": إسرائيل تستهدف شمال قضاء الهرمل بالقرب من معبر مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حمص، اليوم الخميس، عن وقوع عدوان إسرائيلي استهدف شمال قضاء الهرمل، بالقرب من معبر مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T10:22+0000
2024-09-26T10:22+0000
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وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي تم عبر طائرات حربية، أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شمال قضاء الهرمل، واستهدف بشكل مباشر أحد الجسور الحدودية عند معبر (مطربا)، على الحدود (السورية اللبنانية)".وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.
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أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار
مراسل "سبوتنيك": إسرائيل تستهدف شمال قضاء الهرمل بالقرب من معبر مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان
10:22 GMT 26.09.2024 (تم التحديث: 10:24 GMT 26.09.2024)
يتبع
أفاد مراسل "سبوتنيك" في حمص، اليوم الخميس، عن وقوع عدوان إسرائيلي استهدف شمال قضاء الهرمل، بالقرب من معبر مطربا الحدودي بين سوريا ولبنان.
وأضاف أن "العدوان الإسرائيلي تم عبر طائرات حربية، أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه شمال قضاء الهرمل، واستهدف بشكل مباشر أحد الجسور الحدودية عند معبر (مطربا)، على الحدود (السورية اللبنانية)".
وتواصل إسرائيل
غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.