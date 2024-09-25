https://sarabic.ae/20240925/خامنئي-قوة-حزب-الله-أكبر-من-أن-تنهزم-أمام-إسرائيل-1093084432.html

خامنئي: قوة "حزب الله" أكبر من أن تنهزم أمام إسرائيل

خامنئي: قوة "حزب الله" أكبر من أن تنهزم أمام إسرائيل

سبوتنيك عربي

أكد المرشد الإيراني، علي خامنئي، أن "حزب الله في لبنان يجاهد في سبيل الله في انتفاضه دعما لقطاع غزة، ولذلك يتعرض لما يتعرض له". 25.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-25T09:13+0000

2024-09-25T09:13+0000

2024-09-25T09:13+0000

إيران

أخبار إيران

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار لبنان

لبنان

أخبار حزب الله

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091675643_0:183:2200:1421_1920x0_80_0_0_78ef9a75ea2eb50a884f94cbe47e45d0.jpg

وخلال كلمته مع "جمع من الرعيل الأول في الدفاع المقدس والمقاومة في العاصمة طهران"، قال خامنئي، إن "قوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام إسرائيل"، مؤكدًا أن الاغتيالات لن تهزه، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وأضاف: "لو كان الكيان الصهيوني يستطيع هزيمة المقاومة في غزة والضفة ولبنان لما ارتكب المجازر بحق المدنيين"، متابعا: "ما نشهده اليوم في غزة ولبنان يشبه ما شهدناه خلال الحرب والمجاهدون هناك هم المنتصرون".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم، أنه قصف بصاروخ باليستي من طراز "قادر - 1"، مقر قيادة الموساد الإسرائيلي في تل أبيب.جاء ذلك في بيان للحزب على "تلغرام"، أكد فيه أن مقر الموساد الذي تم قصفه في ضواحي تل أبيب، هو المقر المسؤول عن اغتيال ‏القادة وعن تفجير أجهزة "بايجر" وأجهزة اللاسلكي.‏ كما أكد أن هذه العملية ضمن عمليات المساندة للمقاومة في قطاع غزة ودفاعا عن لبنان وشعبه.من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم منصة الإطلاق التي تم استخدامها لإطلاق الصاروخ "أرض - أرض"، الذي انطلق من لبنان على منطقة غوش دان في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء.ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي رفيع، قوله إن "حزب الله" لا يزال يمتلك قوة صاروخية تقدر بـ100 ألف صاروخ، بينما قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول إن بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، لإجراء مشاورات مع المؤسسة العسكرية.وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على لبنان منذ يوم الاثنين الماضي، في ذات الوقت الذي تستمر فيها عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وسط دعوات متكررة تطالب بالتوصل إلى تهدئة وتحذر من الانزلاق إلى صراع إقليمي واسع النطاق.

https://sarabic.ae/20240924/حركة-حماس-توجه-بيانا-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-تطالب-فيه-بتحرك-فوري-لإنهاء-الحرب-على-غزة-1093070396.html

https://sarabic.ae/20240925/سبوتنيك-توثق-الأوضاع-الصعبة-داخل-المستشفيات-وأماكن-تقديم-الخدمات-الأساسية-في-لبنان-صور-1093080915.html

إيران

أخبار إيران

قطاع غزة

غزة

أخبار لبنان

لبنان

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار حزب الله, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم