https://sarabic.ae/20240926/الخارجية-الفرنسية-باريس-وواشنطن-تعملان-على-خطة-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1093111907.html
الخارجية الفرنسية: باريس وواشنطن تعملان على خطة لوقف إطلاق النار في لبنان
الخارجية الفرنسية: باريس وواشنطن تعملان على خطة لوقف إطلاق النار في لبنان
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن باريس وواشنطن ستقدمان قريبا خطة لحل الوضع في لبنان تنص على وقف مؤقت لإطلاق النار. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-26T05:22+0000
2024-09-26T05:22+0000
2024-09-26T05:22+0000
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093081254_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2a449332586db0fdc4f3866728565eec.jpg
وقال بارو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد عملت مع شركائنا الأمريكيين على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لتوفير فرصة للمفاوضات (بين إسرائيل ولبنان)".وأضاف: "نتوقع أن يقبلها الجانبان دون تأخير لحماية المدنيين وبدء المفاوضات الدبلوماسية".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يقول إنها تابعة لحزب الله، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.الصين تدعو إسرائيل إلى وقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنانالجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان
https://sarabic.ae/20240926/بيان-دولي-مشترك-ندعو-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-النار-لمدة-21-يوما-على-طول-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل-1093110148.html
لبنان
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/19/1093081254_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_66cc3de61bcf8020dd6f0678ec297d5e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
الخارجية الفرنسية: باريس وواشنطن تعملان على خطة لوقف إطلاق النار في لبنان
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن باريس وواشنطن ستقدمان قريبا خطة لحل الوضع في لبنان تنص على وقف مؤقت لإطلاق النار.
وقال بارو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد عملت مع شركائنا الأمريكيين على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لتوفير فرصة للمفاوضات (بين إسرائيل ولبنان)".
وأشار الوزير إلى أن هذه "المبادرة سيتم الإعلان عنها قريبا جدا".
وأضاف: "نتوقع أن يقبلها الجانبان دون تأخير لحماية المدنيين وبدء المفاوضات الدبلوماسية".
ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يقول إنها تابعة لحزب الله، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.
تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا يوميًا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.