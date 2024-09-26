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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
11:33 GMT
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قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
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الخارجية الفرنسية: باريس وواشنطن تعملان على خطة لوقف إطلاق النار في لبنان
الخارجية الفرنسية: باريس وواشنطن تعملان على خطة لوقف إطلاق النار في لبنان
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن باريس وواشنطن ستقدمان قريبا خطة لحل الوضع في لبنان تنص على وقف مؤقت لإطلاق النار. 26.09.2024, سبوتنيك عربي
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وقال بارو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد عملت مع شركائنا الأمريكيين على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لتوفير فرصة للمفاوضات (بين إسرائيل ولبنان)".وأضاف: "نتوقع أن يقبلها الجانبان دون تأخير لحماية المدنيين وبدء المفاوضات الدبلوماسية".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يقول إنها تابعة لحزب الله، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.الصين تدعو إسرائيل إلى وقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنانالجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان
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لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فرنسا , العالم, العالم العربي

الخارجية الفرنسية: باريس وواشنطن تعملان على خطة لوقف إطلاق النار في لبنان

05:22 GMT 26.09.2024
© AP Photo / Hussein Mallaالجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
© AP Photo / Hussein Malla
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن باريس وواشنطن ستقدمان قريبا خطة لحل الوضع في لبنان تنص على وقف مؤقت لإطلاق النار.
وقال بارو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد عملت مع شركائنا الأمريكيين على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لتوفير فرصة للمفاوضات (بين إسرائيل ولبنان)".

وأشار الوزير إلى أن هذه "المبادرة سيتم الإعلان عنها قريبا جدا".

وأضاف: "نتوقع أن يقبلها الجانبان دون تأخير لحماية المدنيين وبدء المفاوضات الدبلوماسية".
الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحزب الله في لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2024
بيان دولي مشترك يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لـ21 يوما على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
02:26 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يقول إنها تابعة لحزب الله، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.

تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا يوميًا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.

وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
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