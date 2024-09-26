https://sarabic.ae/20240926/الخارجية-الفرنسية-باريس-وواشنطن-تعملان-على-خطة-لوقف-إطلاق-النار-في-لبنان-1093111907.html

الخارجية الفرنسية: باريس وواشنطن تعملان على خطة لوقف إطلاق النار في لبنان

الخارجية الفرنسية: باريس وواشنطن تعملان على خطة لوقف إطلاق النار في لبنان

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، أن باريس وواشنطن ستقدمان قريبا خطة لحل الوضع في لبنان تنص على وقف مؤقت لإطلاق النار. 26.09.2024, سبوتنيك عربي

2024-09-26T05:22+0000

2024-09-26T05:22+0000

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وقال بارو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "لقد عملت مع شركائنا الأمريكيين على التوصل إلى اتفاق بشأن وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 21 يوما لتوفير فرصة للمفاوضات (بين إسرائيل ولبنان)".وأضاف: "نتوقع أن يقبلها الجانبان دون تأخير لحماية المدنيين وبدء المفاوضات الدبلوماسية".ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يقول إنها تابعة لحزب الله، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.الصين تدعو إسرائيل إلى وقف الحرب في غزة والتوقف عن انتهاك سيادة لبنانالجيش الإسرائيلي لا يستبعد القيام بعملية برية في لبنان

https://sarabic.ae/20240926/بيان-دولي-مشترك-ندعو-إلى-وقف-فوري-لإطلاق-النار-لمدة-21-يوما-على-طول-الحدود-بين-لبنان-وإسرائيل-1093110148.html

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