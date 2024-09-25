النائب اللبناني قاسم هاشم: أميركا ليست وسيطا نزيها وإسرائيل أعجز من توغل بري في لبنان

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بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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https://sarabic.ae/20240925/النائب-اللبناني-قاسم-هاشم-أميركا-ليست-وسيطا-نزيها-وإسرائيل-أعجز-من-توغل-بري-في-لبنان-1093091840.html
النائب اللبناني قاسم هاشم: أميركا ليست وسيطا نزيها وإسرائيل أعجز من توغل بري في لبنان
النائب اللبناني قاسم هاشم: أميركا ليست وسيطا نزيها وإسرائيل أعجز من توغل بري في لبنان
سبوتنيك عربي
أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "ما يحصل اليوم هو عدوان إسرائيلي على لبنان"، مشيرًا إلى أن "هذه الممارسات... 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T12:22+0000
2024-09-25T12:22+0000
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وقال هاشم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يحمل أي جديدٍ في زيارته إلى بيروت"، واضعًا إياها في إطار "جولة استطلاعية، ما ظهر بشكل واضح عبر المبادرة الفرنسية بدعوة مجلس الأمن للانعقاد، إلّا أنّ الاتصالات الدبلوماسية مستمرة على أكثر من صعيد".أضاف: "أميركا تستخدم ألسنة متنوعة ولغات متعددة لكنها شريكة مع الكيان الإسرائيلي في حربه على لبنان".وأشار قاسم إلى أن "موقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري واضح من الدور الأميركي في هذا الملف"، شدّد على أن "لبنان لن يتخلى عن سيادته وحقوقه وأنه متمسك بضرورة الدفاع عن نفسه"، واصفًا "الموقف اللبناني بالمتقدم ويعبر عن إرادة وطنية لدى جميع اللبنانيين بالوقوف إلى جانب "حزب الله".وأكد النائب اللبناني أنّه "لو كانت إسرائيل قادرة على حسم نتائج الهجوم البري على لبنان لما توانت عن تنفيذه بمعزل عن تفوق الجيش الإسرائيلي في سلاح الجو"، مبينًا أن "إسرائيل تقوم بممارساتها الإجرامية على لبنان منذ العام 1948 وأنه لطالما تعرّض جنوب لبنان لحروبٍ كثيرةٍ، وهناك مسؤولية كبيرة على كل من سمح لإسرائيل بالقيام بهذه المجازر".
https://sarabic.ae/20240925/غارت-إسرائيلية-عنيفة-على-لبنان-لليوم-الثالث-دمار-كبير-وارتفاع-في-عدد-الضحايا-صور-وفيديو-1093086470.html
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لبنان, إسرائيل, حصري, العالم العربي
لبنان, إسرائيل, حصري, العالم العربي

النائب اللبناني قاسم هاشم: أميركا ليست وسيطا نزيها وإسرائيل أعجز من توغل بري في لبنان

12:22 GMT 25.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayمقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان
مقاتلات حربية إسرائيلية تشن سلسلة غارات استهدفت بلدات عدة جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
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أكد النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم، أن "ما يحصل اليوم هو عدوان إسرائيلي على لبنان"، مشيرًا إلى أن "هذه الممارسات الإسرائيلية تجاه لبنان ليست جديدة".
وقال هاشم في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الموفد الفرنسي جان إيف لودريان لم يحمل أي جديدٍ في زيارته إلى بيروت"، واضعًا إياها في إطار "جولة استطلاعية، ما ظهر بشكل واضح عبر المبادرة الفرنسية بدعوة مجلس الأمن للانعقاد، إلّا أنّ الاتصالات الدبلوماسية مستمرة على أكثر من صعيد".

وشدّد النائب اللبناني على أنه "لا يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تكمل في دور الوسيط في هذا الملف لأنها شريكة أساسية لإسرائيل في جرائمها عبر الدعم اللوجستي والسياسي الذي تقدمه لها".

أضاف: "أميركا تستخدم ألسنة متنوعة ولغات متعددة لكنها شريكة مع الكيان الإسرائيلي في حربه على لبنان".
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غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان لليوم الثالث... دمار كبير وارتفاع في عدد الضحايا... صور وفيديو
09:58 GMT
وأشار قاسم إلى أن "موقف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري واضح من الدور الأميركي في هذا الملف"، شدّد على أن "لبنان لن يتخلى عن سيادته وحقوقه وأنه متمسك بضرورة الدفاع عن نفسه"، واصفًا "الموقف اللبناني بالمتقدم ويعبر عن إرادة وطنية لدى جميع اللبنانيين بالوقوف إلى جانب "حزب الله".
وأكد النائب اللبناني أنّه "لو كانت إسرائيل قادرة على حسم نتائج الهجوم البري على لبنان لما توانت عن تنفيذه بمعزل عن تفوق الجيش الإسرائيلي في سلاح الجو"، مبينًا أن "إسرائيل تقوم بممارساتها الإجرامية على لبنان منذ العام 1948 وأنه لطالما تعرّض جنوب لبنان لحروبٍ كثيرةٍ، وهناك مسؤولية كبيرة على كل من سمح لإسرائيل بالقيام بهذه المجازر".
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