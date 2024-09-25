مقتل 22 شخصا وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق وسط لبنان

عربي
بث مباشر... انعقاد اليوم الثاني من المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
08:04 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فتيات يرفضن الزواج ويفضلن العزوبية
08:32 GMT
28 د
من الملعب
بداية ممتازة لمانشستر سيتي وبرشلونة وعلامات استفهام حول أداء ريال مدريد
09:03 GMT
27 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:29 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
11:35 GMT
25 د
مرايا العلوم
خلايا الحالة الثالثة التي تخرق الحدود التقليدية للحياة والموت
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الإسرائيلي يفاوض تحت النار لفرض شروطه
16:03 GMT
59 د
مرايا العلوم
لماذا تتحدى ميكانيكا الكم الفيزياء؟
17:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
لماذا أعلنت إيران استعدادها للتفاوض حول برنامجها النووي رغم التصعيد الإسرائيلي في لبنان
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد دعوة ماكرون لإعادة النظر في العلاقات مع روسيا هل غيرت أوروبا وجهتها
08:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
08:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
09:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:29 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
سهيل فرح: لو عاش وأبدع تولستوي في زمن النبوة لأصبح بامتياز نبيا عظيما للسلام
11:03 GMT
30 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
12:03 GMT
14 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا تريد من الكيان الإسرائيلي استفزاز محور المقاومة لحرب واسعة
12:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: رد "حزب الله" سيكون تقنيا ومدروسا لأنه يعتمد الأساليب المتزنة في الميدان
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي القادمة من غزة والسودان، وبداية التوتر حول ملف الصومال وإثيوبيا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240925/مقتل-22-شخصا-وإصابة-48-آخرين-في-غارات-إسرائيلية-على-مناطق-وسط-لبنان-1093109164.html
مقتل 22 شخصا وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق وسط لبنان
مقتل 22 شخصا وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق وسط لبنان
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 شخصًا في غارات إسرائيلية على مناطق بوسط لبنان، يوم الأربعاء. 25.09.2024, سبوتنيك عربي
2024-09-25T21:44+0000
2024-09-25T21:45+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
غارات إسرائيلية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093005233_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_596aecb00ca3cfba0c79af721ad2b7c2.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات المعيصرة قضاء كسروان، وجون قضاء الشوف، وراس اسطا قضاء جبيل، أدت إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصًا وإصابة ثمانية وأربعين آخرين بجروح".وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، مقتل 51 شخصًا وإصابة 223 آخرين منذ صباح اليوم جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان.وقال الأبيض، في مؤتمر صحفي، إنه:وأعلن الأبيض عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع النازحين تعتمد على برامج الرعاية الأولية، لافتًا إلى وجود عيادات متنقلة لرعاية المرضى في مراكز الإيواء.وذكر أن عشرات المدارس في لبنان تحوّلت إلى مراكز إيواء، في حين قدّر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عدد النازحين بنحو نصف مليون نازح.وشنّت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة وعنيفة على جنوب لبنان، فيما واصل حزب الله قصف أهداف إسرائيلية في شمال ووسط إسرائيل.ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا يوميًا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها فيه.وعقب هجوم أجهزة الاتصال، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل القائدين العسكريين في حزب الله، إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي، ومعهما عدد من العناصر الميدانية خلال اجتماعهم في الضاحية الجنوبية، إضافة إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا آخرين.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/17/1093005233_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acc717fc9776fb365a03fa3c2b855fa8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, غارات إسرائيلية

مقتل 22 شخصا وإصابة 48 آخرين في غارات إسرائيلية على مناطق وسط لبنان

21:44 GMT 25.09.2024 (تم التحديث: 21:45 GMT 25.09.2024)
© AP Photo / Gil Nechushtanتداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان، كريات بياليك
تداعيات القصف على مواقع داخل أراضي إسرائيل من جنوب لبنان، كريات بياليك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.09.2024
© AP Photo / Gil Nechushtan
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 22 شخصًا في غارات إسرائيلية على مناطق بوسط لبنان، يوم الأربعاء.
القاهرة - سبوتنيك. وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن "غارات العدو الإسرائيلي اليوم على بلدات المعيصرة قضاء كسروان، وجون قضاء الشوف، وراس اسطا قضاء جبيل، أدت إلى استشهاد اثنين وعشرين شخصًا وإصابة ثمانية وأربعين آخرين بجروح".
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، مقتل 51 شخصًا وإصابة 223 آخرين منذ صباح اليوم جراء الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في لبنان.
وقال الأبيض، في مؤتمر صحفي، إنه:
"تم تسجيل نحو 51 قتيلًا و223 جريحًا جراء الغارات الإسرائيلية على لبنان اليوم".
وأعلن الأبيض عن تشكيل خلية أزمة لمتابعة أوضاع النازحين تعتمد على برامج الرعاية الأولية، لافتًا إلى وجود عيادات متنقلة لرعاية المرضى في مراكز الإيواء.
وذكر أن عشرات المدارس في لبنان تحوّلت إلى مراكز إيواء، في حين قدّر وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال عدد النازحين بنحو نصف مليون نازح.
وشنّت الطائرات الإسرائيلية غارات مكثفة وعنيفة على جنوب لبنان، فيما واصل حزب الله قصف أهداف إسرائيلية في شمال ووسط إسرائيل.
ويواصل الجيش الإسرائيلي، منذ صباح الاثنين، شن غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان وعمقه، مستهدفًا مواقع يُعتقد أنها تابعة لحزب الله، وأسفرت عن مقتل أكثر من 600 مواطن وإصابة نحو ألفين، حسب إحصائيات وزارة الصحة اللبنانية.
تأتي التطورات في الوقت الذي تتواصل فيه المعارك في جنوب لبنان بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 11 شهرًا بعد إعلان حزب الله فتح جبهة مساندة لغزة، حيث تشهد العمليات توسعًا يوميًا على طول الحدود من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا.
وارتفعت حدة التوترات بين الجانبين بعدما شهد لبنان هجومين متتاليين يومي 17 و18 سبتمبر الجاري، استهدفا تفجير عدد كبير من أجهزة الاتصالات اللاسلكية، قُتل فيها 37 شخصًا وأصيب نحو 3000 آخرين، حسب بيانات رسمية.
وحتى الآن لم يُعرف بشكل قاطع كيفية التفجير المتزامن لآلاف الأجهزة، إلا أن الحكومة اللبنانية وحزب الله يتهمان إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم. ولم تؤكد السلطات الإسرائيلية أو تنفِ ضلوعها فيه.
وعقب هجوم أجهزة الاتصال، شهدت الضاحية الجنوبية في بيروت غارات إسرائيلية أسفرت عن مقتل القائدين العسكريين في حزب الله، إبراهيم عقيل، وأحمد وهبي، ومعهما عدد من العناصر الميدانية خلال اجتماعهم في الضاحية الجنوبية، إضافة إلى مقتل أكثر من 50 شخصًا آخرين.
وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في رده حول مخاوف الكرملين من تصعيد الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني: "بالطبع، فإن الوضع يتدهور كل يوم، ويتدهور بسرعة، والتوتر يتزايد، وعدم القدرة على التنبؤ آخذة في الازدياد. وهذا أمر يثير قلقنا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل21:04 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى" والتوتر بين لبنان وإسرائيل13:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала